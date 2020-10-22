Публикация в японском издании Yahoo News Japan о том, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга по своей инициативе затронул так называемую «проблему северных территорий», полагаю, потребует разъяснений российской стороны. Ибо в информации Кремля об этом ничего не говорилось, что даже вызвало критику в японских СМИ российского президента за то, что он-де не ответил на предложение собеседника продолжать обсуждение «территориальной проблемы».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Вот текст коммюнике службы Кремля: «Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации».

В Токио за неимением большего пытались интерпретировать слова «продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией» как согласие российского президента и на переговоры о Курильских островах.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Теперь же, по прошествии почти месяца, Yahoo News Japan пишет: «29 сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провели телефонные переговоры. Глава России поднял территориальную проблему и предложил японскому коллеге подтвердить достигнутое в 2018 году соглашение об ускорении переговоров по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года. То, что Россия сама напомнила о переговорах по мирному договору, стало неожиданностью. Похоже, что курс, взятый бывшим премьером Синдзо Абэ, на возврат сначала двух островов сохранится и в отношениях между Путиным и Сугой». При этом японское издание считает «крайне необычным то, что Путин сам заговорил о переговорах по мирному договору».

Откуда же произошла «утечка»? Заботясь о своей репутации, японское издательство ссылается на источник: «В ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Наоки Окада, который присутствовал при разговоре Путина и Суги, ограничился заявлением: «Разговор о подтверждении договоренностей был. Подробности сообщать не хочу, но стороны пришли к соглашению, что переговоры необходимо ускорить». Как видим, из этих слов не вытекает, что инициатором ускорения переговоров о мирном договоре, который Токио без получения Курил не мыслит, был именно российский президент. На этот счет ссылок или указаний на источник нет. Но есть предположение Yahoo News Japan о том, что о сохранении базирования в переговорах на Совместную советско-японскую декларацию 1956 года давал обещание Путину теперь уже бывший премьер-министр Абэ. Читаем: «…Перед отставкой Абэ позвонил Путину и подчеркнул важность сингапурских договоренностей. Мы полагаем, что именно поэтому во время разговора с Сугой Путин затронул тему этого соглашения». И еще: «Изначально Япония планировала, чтобы премьер Суга во время телефонного разговора с президентом Путиным сам поднял тему сингапурских договоренностей и попросил подтвердить его. Тем не менее российский лидер заговорил о нем первый и предложил развивать переговоры на его основе. Глава Японии это предложение принял».

Напомним, что по поводу Совместной декларации 1956 года, в текст которой по настоянию тогдашнего руководителя СССР Никиты Хрущева была включена возможность передачи Японии после подписания мирного договора островов Шикотан и Хабомаи, в 1960 году было дано разъяснение правительства СССР о невозможности передачи каких-либо советских территорий до тех пор, пока на Японских островах продолжают находиться иностранные вооруженные силы. Соответствующие памятные записки советского правительства японскому правительству не отменены и продолжают сохранять силу.

Советская делегация во главе с Н.С. Хрущёвым на советско-японских переговорах. 1956

Хотя в первые годы нахождения на посту президента РФ В. Путин допускал возможность возвращения к «хрущевскому компромиссу», известно его не столь давнее предложение подписать мирный договор без каких-либо условий, а потом решать другие вопросы. Но японскому правительству давно ставший анахронизмом российско-японский мирный договор без Курил не нужен, а потому инициатива президента РФ была отвергнута.

Следует обратить внимание на предпосланный статье в Yahoo News Japan заголовок, который многое объясняет, а именно: «Президент Путин сам напомнил премьеру Суге о проблеме северных территорий… Курс на возврат сначала двух островов сохраняется». В этом заголовке ключевыми словами являются «сначала двух островов».

Как уже не раз доводилось разъяснять, созданное в нашей стране впечатление о том, что в Сингапуре Абэ якобы отказался от претензий на наиболее крупные и освоенные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп и чуть ли не согласился подписать мирный договор на основе передачи Японии лишь острова Шикотан и островов Плоские (Хабомаи), глубоко ошибочно. Соглашаясь продвигать переговоры «на основе Совместной декларации 1956 года», Абэ имел в виду не «хрущевский компромисс», а получение всех южнокурильских островов, но в рассрочку, по частям. Именно в этом смысл изобретенной в 90-е годы в «демократическом» МИД РФ формулы сдачи Курил — «два плюс альфа». О том, что речь идет о неизменном требовании всех южных Курил, свидетельствует занятая новым правительством Японии позиция по «территориальному вопросу», озвученная генеральным секретарем кабинета министров Кацунобу Като: «…В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет».

Кацунобу Като

Поэтому надежды на то, что Японию всё же удастся убедить «согласиться на синицу в руках», не имеют под собой оснований и должны быть отброшены. Не следует забывать и о том, что в Японии существует и «расширительное» толкование изобретенного в МИД этой страны «географического» термина «северные территории», в которые правонационалистические силы Страны восходящего солнца открыто включают все Курилы до Камчатки и Карафуто — Южный Сахалин.

Не говоря уже о том, что для сдачи даже Шикотана и Плоских понадобится «обойти» конституционные положения, запрещающие отчуждение любых российских земель. И тут уловки с «демаркацией и делимитацией» вряд ли помогут, ибо этого не позволит наш народ…