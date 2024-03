«Маленькая инди-студия» (как иронично называют её в сети) Blizzard Entertainment в очередной раз неприятно удивила поклонников своих игр. Новое фиаско разработчиков удивляет масштабом: у них возникли серьёзные проблемы не с целой игрой и даже не с важным сюжетным дополнением, а с препатчем (он же предварительный патч) для World of Warcraft: Shadowlands. Огромные очереди, пропадающие персонажи и регулярные вылеты с серверов — лишь малая часть тех ошибок, с которыми теперь ежедневно сталкиваются фанаты «Мира военного ремесла». И это при том, что взамен всем недочётам «мастера» из Blizzard подарили геймерам не так уж и много контента. Так стоит ли нам пожалеть «маленькую бедную инди-студию» с миллионными прибылями и 30-летней историей существования?

Что ещё за «препатч»?

Изначально масштабное дополнение Shadowlands для World of Warcraft должно было выйти 27 октября 2020 года. Однако пандемия коронавируса наложили определённые ограничения на разработку, и команде Blizzard не удалось получить «отполированный» продукт в запланированный срок. Тогда создатели WoW публично извинились перед фанатами и пообещали выпустить дополнение «до конца 2020 года» — к слову, геймеры остались не в обиде и в целом с пониманием отнеслись к проблеме. Правда, дату препатча Blizzard решила оставить прежней — 14 октября 2020 года. Чтобы игроки смогли частично «пощупать» новый контент, прокачать дополнительных персонажей и подогреть своё любопытство перед полноценным релизом аддона.

Препатч — это довольно крупное обновление клиента WoW, предшествующее выходу нового сюжетного аддона. В нём обычно появляются первые нововведения из будущего дополнения и цепочка заданий, подводящая матёрых героев к новым приключениям. Релиза этого обновления многие фанаты (и я в том числе) ждали с особым энтузиазмом, так как он должен был сделать WoW более дружелюбной для новичков, представив сразу несколько новых систем развития персонажа.

Во-первых, Blizzard обещала «сплющить» всю свою механику прогрессии, сделав 50-й самым высоким уровнем в игре. При этом процесс покорения этой вершины стал абсолютным одинаковым для всех существующих аддонов. Если раньше геймерам приходилось сначала проходить основной контент игры, а потом все последующие дополнения по порядку (Burning Crusade, Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion и Battle for Azeroth), то сейчас вся актуальная история мира умещается в одном лишь Battle for Azeroth. Мол, всё что происходило во вселенной Warcraft до этого аддона — уже история, а значит, не стоит акцентировать на этом внимание новичков.

Таким образом, после создания своего первого персонажа геймеры сначала попадут в специальную обучающую область под названием «Остров изгнанников». Это небольшой сюжетный сценарий, который позволяет ознакомиться с основными механиками игры: перемещением, боем, прокачкой, использованием предметов и т. п. В процессе прохождения даже позволят сразиться со своим первым боссом и познакомиться с парой знаковых для вселенной персонажей. А дальше, достигнув 10-го уровня, новички отправятся изучать контент Battle for Azeroth: с зандаларами, кул-тирасцами и угрозой в лице древних богов.

Помимо этого, разработчики также пообещали: вернуть всем классам многие из их старых умений, значительно разнообразить возможности для кастомизации персонажей, сделать бесплатной услугу смены пола своего аватара, позволить «бывалым» геймерам самостоятельно выбирать интересующее их дополнение для прокачки по новой системе, а также ввести цепочку заданий и специальное событие, посвящённое сражению с силами плети.

Никогда такого не было, и вот опять

Как оказалось, фанаты ждали препатча не меньше полноценного аддона, поэтому в день релиза многие из них взяли отпуск и начали массово рваться в Мир военного ремесла. Серверы же, как это обычно бывает у Blizzard, оказались не готовы к подобной нагрузке и почти моментально пали под натиском энтузиастов. Проблемы при этом разнились: у одних игроков перестал работать сервис Battle.net, у других образовались гигантские очереди на вход (по несколько сотен тысяч человек), а у третьих исчез список персонажей. Мне же «повезло» столкнуться со всеми тремя ошибками в каждую из попыток входа в игру.

Более того, ради препатча Shadowlands я специально продлил подписку на World of Warcraft, однако из пяти прошедших дней мне удалось поиграть всего около четырёх часов. Более-менее стабильного соединения удаётся добиться только в течение рабочего дня, но на то он и «рабочий», что провести его в Азероте не получается. Разработчики при этом не слишком старались внести какую-то конкретику в сложившуюся ситуацию, а говорили только: «Мы знаем о проблеме и пытаемся её решить».

Эта ситуация нагоняет ещё больше грусти оттого, что сквозь тернии препатча иногда можно разглядеть настоящие звёзды — все заявленные особенности нового аддона действительно работают и позволяют по-новому взглянуть на давно знакомую игру. Отдельно меня как человека, который хочет познакомить с WoW своих далёких от этого мира друзей, радует упрощение проекта для новичков. Помимо вышеуказанных нововведений, у каждого задания теперь появился огромный маркер, который показывает точку назначения, а миссии центрального сюжета в препатче начали выделяться специальной рамкой. Не хотите проходить миллион опциональных квестов формата «убей 45 лисиц» — не проходите.

Новый сценарий «Остров изгнанников» получился симпатичным, информативным и достаточно интересным для первого приключения в мире Warcraft. А последующий переход в Battle for Azeroth позволяет сразу прикоснуться к эпическим битвам и стать частью важного противостояния. Однако диалоги персонажей нисколько не изменились, а значит вас, персонажа 10-го уровня, регулярно будут называть «великим героем», «чемпионом» и напоминать о былых заслугах. Логика? Её нет, но надеюсь, что в дальнейшем эти недочёты исправят для лучшего погружения в сюжет.

Однако игре всё ещё не хватает объёмного журнала с историей мира и предыдущих дополнений. Пройти Burning Crusade и Wrath of the Lich King теперь можно только при наличии хотя бы одного персонажа 50-го уровня, а прикоснуться к их сюжету всё-таки хочется. На мой взгляд, Shadowlands хватило бы и краткого пересказа предыдущих событий и небольших параграфов о наиболее важных героях: Джайне, Сильване, Андуине, Тралле и других. Потому что в 2020 году заставлять новичков регулярно сёрфить в сети в поиске ответов или проходить Warcraft 3 — настоящее кощунство.

Blizzard, почему всё так сложно?

В препатче уже сейчас проглядываются особенности большого и качественного дополнения, которым в скором времени и должны стать «Тёмные земли». Игра действительно меняется в лучшую сторону, однако и прощать разработчикам глупые ошибки и недочёты становится всё сложнее (особенно с учётом 15-летней истории проекта).

Релиз препатча показал, насколько сильно коронавирус пошатнул рабочий процесс в Blizzard и насколько сильно разработчики не готовы к релизу полноценного дополнения. К сожалению, повлиять на эту ситуацию игроки могут лишь косвенно — указывая команде Blizzard на текущие ошибки и помогая своевременно их исправлять. Всё ещё неясно, когда именно выйдет Shadowlands, но я надеюсь, что серверы «Метелицы» будут готовы к этому дню.