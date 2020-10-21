В Белоруссии может появиться партия в поддержку Союза с Россией
Уже стала притчей во языцех необходимость наполнить процесс белорусско-российской интеграции реальным общественно-политическим, социальным и экономическим содержанием. Вести его не только на самом верхнем уровне — между государствами, но и на уровнях обществ двух стран, на уровне гражданской инициативы. О необходимости реализации таких подходов в СМИ двух стран, в том числе на страницах ИА REGNUM, за прошедшие двадцать лет, были написаны сотни статей.
Некоторые белорусские авторы (Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец) за выражение данных взглядов даже пострадали — провели за решеткой более года и сегодня еще находятся на условном сроке (истекает летом 2021 года).
Российская сторона многократно об этом говорила на всех уровнях, рождались общественные инициативы. Достаточно вспомнить инициативу создания в марте 2012 года в Белоруссии Евразийского народного союза (ЕНС).
Тогда в Минске со всех концов республики собралось более 60 сторонников Союзного государства с Россией, но данная общественная инициатива под надуманными предлогами на корню была пресечена белорусским Минюстом. Хотя на Украине аналогичная инициатива под руководством Натальи Витренко с третьего раза смогла пройти жернова необандеровского Минюста при Ющенко.
В любом случае более никакого движения с белорусской стороны до сентября 2020 года практически не было.
Последовательно взращивались антироссийские силы, националисты, бело-красно-белый флаг постепенно захватывал все большее публичное пространство. Госаппарат под кураторством бывшего главы администрации, а затем главы МИД республики Владимира Макея все больше сращивался с прозападными политическими силами. Провокации против России шли одна за другой, пока все не закончилось скандальным для официального Минска делом «вагнеровцев».
Только тут официальный Минск немного одумался и дал заднюю. Однако следование последние шесть лет украинским курсом Януковича, о чем ИА REGNUM также писал многократно, не могло быть остановлено просто так, одним взмахом руки.
Взращённые под трепетным контролем белорусского МИД и части госаппарата белорусские необандеровцы набрали определенную массу и, соответственно, инерцию движения. Всё это помножилось на энергию белорусского общества, которое устало от Лукашенко, и наложилось на постоянное снижение жизненного уровня людей и предательство простых граждан республики со стороны государства во время весенней атаки коронавирусной эпидемии.
Всё это и много другое привело тому, что сегодня Белоруссия находится в самом серьезном и жестком политическом кризисе за последние двадцать лет с момента обретения «независимости». Власть не может справиться с широким общественным протестом, общество не хочет применять силу для смены власти, как в Киргизии, Грузии или на Украине. И это хорошо. Это говорит о достаточном уровне зрелости белорусского общества.
Насилие неприемлемо ни с чьей стороны, поэтому только диалог может вернуть мир и спокойствие на улицы белорусских городов. Только равноправный диалог и умение слышать друг друга помогут выйти из того кризиса, который власть своими непродуманными решениями провоцировала в течение достаточно долгого периода времени. Ситуация в республике еще не дошла до такой стадии, когда переговоры невозможны.
В этих условиях серьезного пробуждения белорусского общества стал проявляться и тот вектор общественной инициативы, который белорусские власти долгие годы держали под гораздо более жестким прессингом, чем прозападные общественно-политические проекты. Речь идет о движении сторонников Союза с Россией, сторонников углубления белорусско-российской интеграции.
На днях, 18 октября 2020 года, в Минске состоялось заседание организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз» — последовательный, принципиальный сторонник белорусско-российской интеграции и демократического развития белорусской республики. С российской стороны эту инициативу возглавляет известный политик Николай Бабурин.
В состав оргкомитета вошли порядка сорока руководителей белорусских общественных объединений, политологов, представителей профессорско-преподавательского корпуса и трудовых коллективов, публицистов, предпринимателей, юристов, молодежных лидеров из разных регионов республики.
Единогласным решением собравшихся в состав президиума оргкомитета выбраны Сергей Лущ (возглавляет одну из организаций российских соотечественников), Николай Сергеев, Андрей Топаз, Глеб Волков, Дмитрий Семченко, Владимир Груздев. В своих выступлениях спикеры анонсировали программные положения партии, выработанные в процессе внесения поправок в Конституцию Белоруссии в рамках диалоговой площадки «Союз».
Можно только поддержать те цели, которые оргкомитет по созданию партии «Союз» поставил перед собой. Это и развитие демократии, и совершенствование политической системы государства с целью построения полноценного гражданского общества, и создание условий, способствующих эффективному функционированию экономики.
И содействие развитию белорусско-российской интеграции, представленной двусторонними отношениями, Договором о создании Союзного государства, Евразийским экономическим Союзом, другими интеграционными проектами, являющими собой основу благополучия и поступательного развития белорусского государства.
И укрепление цивилизации «Русского мира» как глобальной общности людей, объединенных русским языком и русской культурой, отождествляющих себя с мировоззрением, основанным на понятии справедливости.
Учитывая, что в Белоруссии не существует ни одной политической партии, открыто декларирующей свою приверженность названным целям, оргкомитет полагает, что появление в стране такой организации будет воспринято в белорусском обществе с большим энтузиазмом.
Несомненно, отрадно, что союз с Россией в Белоруссии начинает наполняться реальным общественно-политическим содержанием и подхватывает предыдущие общественные инициативы аналогичного плана, которые ранее были инициированы в республике.
Конечно, предстоит большая кадровая работа — нужны сторонники, и не просто сторонники, а искренне преданные делу Союза люди. И они в Белоруссии есть.
Необходима большая имиджевая работа. Особенно важны инициативы в области знаковой символики. Понятные каждому — и «человеку от сохи», и «высоколобому» академику — лозунги. Чтобы даже «кухарка» знала, чем «Союз» отличается от необандеровцев, и почему за это надо голосовать — потому что это голос совести и правды.
Накачка информационных ресурсов движения. Сегодня на этом поле вообще полный провал по сравнению с теми информационными ресурсами, которые Запад при полном попустительстве белорусских властей годами накачивал кадрами, финансами и публичным влиянием.
Но в любом случае, с учетом огромного общественного запроса граждан республики на подобную политическую силу, она имеет огромный потенциал роста, который прозападным силам даже не снился. Поэтому стоит только поддержать данную инициативу белорусских товарищей и пожелать им скорейшей регистрации в белорусском Минюсте.