На протяжении десятилетий философы утверждали, что ценность высшего образования коренится в воспитании толерантного, демократического гражданина и что оно должно воспитывать в студентах «привычки сердца», необходимые для поддержания нашего демократического образа жизни. Это убеждение побудило Национальную рабочую группу по гражданскому воспитанию и демократическому взаимодействию опубликовать книгу «Момент испытания: обучение в колледжах и будущее демократии», в которой утверждалось, что высшее образование играет особую роль в обновлении американской демократии, поскольку именно колледжи являются «наиболее ценными национальными лабораториями гражданского обучения и демократического взаимодействия».

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя свободы

К сожалению, в последнее время что-то пошло не так. Недавнее прошлое внезапно наполнилось многочисленными примерами людей образованных, нетерпимых и порочных, которые участвуют в движении за уничтожение американской демократии. Эти современные университетские революционеры родом не из Северной Кореи или Китайской Народной Республики, а из уважаемых американских университетов. Как это возможно, что американское высшее образование, предмет зависти современного мира, стало инструментом в создании нетерпимого, недемократического гражданина?

В докладе Национальной ассоциации ученых (NAS) под названием «Исчезающий Запад» отмечалось, что в начале 1960-х годов 10 из топ-50 университетов США вели курс по западной цивилизации; к 2011 году ни одно из этих учреждений уже не санкционировало такой курс, более того, его вел только один из 75 государственных университетов. Авторы доклада также обнаружили, что курсы американской истории практически исчезли из общих требований к образованию. Недавние исследования Американского совета попечителей и выпускников подтверждают и тревожно расширяют выводы исследования NAS. Американское высшее образование стало одним из главных виновников неправильного образования сегодняшних студентов и коррозии американской демократии. Если студенты не изучают развитие своей страны, сильные и слабые стороны западной цивилизации вообще и Соединенных Штатов в частности, то как они могут питать демократию и культивировать необходимые добродетели для ее защиты? Чему учатся эти студенты?

(сс) Good Free Photos Выпускники

В этом осеннем семестре Университет Вашингтона и Ли, один из старейших и наиболее выдающихся университетов Америки, предлагает первокурсникам курс под названием «Семинар по написанию текстов для первокурсников: Как свергнуть государство», который «ставит каждого студента во главе народного революционного движения, стремящегося свергнуть действующее правительство и создать лучшее общество, и требует написания «манифеста» или эссе «переписывание истории». Йельский университет упразднил курсы истории искусств и английской литературы. Другие колледжи и университеты предлагают курсы «Сила белизны» (Колледж Провиденс), «Расовый капитализм» (Колледж Уильямса), «Странный бог» (Swarthmore College) и «Как организовать революцию» (MIT). Кафедра английского языка в престижном Чикагском университете объявила, что будет принимать только аспирантов, которые сосредоточены исключительно на исследованиях, связанных с чернокожими. А школа журналистики Уолтера Кронкайта в Университете штата Аризона, самом «инновационном университете» Америки, уволила своего декана просто за публикацию одного текста, который сочли слишком дружественным к полиции. Речь идет про твит, в котором декан молилась за «хороших полицейских, которые охраняют нас».

Джозеф Эпштейн недавно утверждал в Wall Street Journal, что сегодняшняя аудитория колледжа напоминает «педагогический эквивалент психотерапии», где преподавание фокусируется на создании терапевтических учебных пространств. К этому описанию мы ещё должны добавить классы колледжа, которые напоминают инженерную лабораторию для революции, где преподавание фокусируется на преобразовании студентов в радикальных, жестоких активистов. Эти «классные комнаты» являются питательной средой нетерпимости, где другой — любой другой, кто не присягает на абсолютную, слепую преданность возникающему революционному началу, — демонизируется или уничтожается. Колледжи подвержены тому же коварному нраву, что и аболиционистское движение, стремящееся стереть университеты вместе с полицией и тюрьмами.

Этим антидемократическим и антиобразовательным импульсам необходимо противостоять. Крайне важно, чтобы была раскрыта и отстаивалась существенная ценность наших академических институтов. Призванная поддерживать нашу демократию, эта существенная ценность заключается в университетском образовании, которое исследует вечную истину, красоту и добро. Свобода прекрасна и хороша. Но жажда свободы всегда должна быть справедливо умерена истиной.

(сс) Lorie Shaull Протесты в США.

Американское высшее образование должно быть обновлено, чтобы оно могло отвергнуть революционные импульсы, которые приведут к его гибели. Это обновление начинается тогда, когда университеты несут ответственность за предоставление образования, которое действительно терпимо — которое справедливо учитывает широту и глубину подходов к истинному, прекрасному и хорошему, а не близоруко зациклено на перспективах «угнетенных».

Академические институты, поддерживающие свержение американской демократии, должны быть лишены финансирования. Поскольку государственные деньги поддерживают большую часть высшего образования, эти деньги не должны предоставляться учреждениям, которые поддерживают свержение хорошего, хотя и несовершенного, общества. Обновление также означает пересмотр академического срока пребывания в должности. Университеты должны переосмыслить землевладение как сферу социальной ответственности для повышения благосостояния нашего демократического образа жизни, а не как привилегированное безопасное пространство для пропаганды его разрушения.

Наконец, американское высшее образование должно быть обновлено, чтобы способствовать нравственному формированию студентов как людей, достойных любви, а не просто социально сконструированных носителей идентичности, достойных свободы. Любить этих студентов — значит учить их быть терпимыми, демократическими гражданами, которые вносят свой вклад в процветание всех и каждого. Обновленные на этих столпах, американцы могли бы снова найти ценность в высшем образовании. Наши университеты и колледжи, наши студенты и наша демократия нуждаются в этом обновлении сейчас больше, чем когда-либо.