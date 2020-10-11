Международный экономический форум публикует на своём сайте статью «Изменение климата сильнее всего сказывается на бедных», авторами которой являются сотрудники Глобального института McKinsey Мекала Кришнан и Джонатан Вётцель.

Иван Шилов ИА REGNUM На каменоломне

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Изменение климата уже влияет на планету, увеличивая вероятность или интенсивность таких явлений, как наводнения, волны тепла и засухи, и нанося ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Но изменение климата не повлияет на всех одинаково.

Компания McKinsey в сотрудничестве с климатологами из Центра климатических исследований Вудвелла изучила 105 стран и обнаружила, что каждая из них может испытать на себе возрастающие социально-экономические последствия изменения климата к 2050 году.

Но больше всего пострадают страны и группы населения с низкими доходами. Это связано с тем, что они часто зависят от работы на открытом воздухе, например, в сельском хозяйстве, или от природного капитала, который чувствителен к изменению климата. А при меньших финансовых средствах для адаптации к изменениям климата бедные могут оказаться в гораздо большей уязвимости — тенденция, актуальная как для развивающихся, так и для развитых стран.

Три примера, приведённых ниже, иллюстрируют нарастающий характер климатического риска.

1. Сильная жара и влажность в Индии и на других развивающихся рынках

Наука о климате предсказывает, что Индия может стать одним из первых мест, где возникнут волны тепла, которые превысят порог выживаемости для здорового человека, отдыхающего в тени. В наибольшей степени могут пострадать и без того уязвимые слои населения.

Согласно сценарию с более высокими выбросами, ожидается, что от 160 до 200 млн человек в Индии будут жить в районах, которые могут столкнуться со смертоносными тепловыми волнами к 2030 году, при этом более половины этого населения будет жить без кондиционеров в 2030 году.

Работа на открытом воздухе, на которую сегодня приходится около половины ВВП Индии, также может быть ограничена из-за повышения уровня жары и влажности. Рабочие будут быстрее уставать, им придется чаще делать перерывы, что отрицательно скажется на производительности труда. В результате к 2050 году некоторые части Индии могут фактически потерять почти 30% годового дневного рабочего времени. Непропорционально сильно пострадают те, у кого нет доступа к системам охлаждения, а также те, кто работает на открытом воздухе и занимается ручным трудом.

Речь идёт не только об Индии. Ожидается, что страны по всему миру потеряют рабочее время из-за повышения уровня жары и влажности. В самых богатых странах (исходя из ВВП на душу населения) доля потерянных часов в 2050 году может быть на 1−3 процентных пункта выше, чем сегодня; а в беднейших странах — на 5−10 процентных пунктов выше.

Ожидается, что к 2050 году во многих местах глобальные средние температуры увеличатся на 1,5−5°С по сравнению с сегодняшним днем.

Айтен Юран Тропа сквозь снежные стены. Индия

2. Усугубляющаяся нестабильность урожаев

Ожидается, что с изменением климата волатильность сельскохозяйственных культур повысится, увеличивая вероятность необычно низкой и самой высокой глобальной урожайностью.

Изменение климата может вызвать неурожай во многих местах одновременно. При нынешних высоких запасах зерна в мире зерно не исчезнет, но неурожай может повлиять на доходы бедных фермеров. Более того, исторический прецедент показывает, что цены на зеро могут вырасти, что нанесет ущерб беднейшим общинам мира, включая 750 млн человек, живущих, по международным оценкам, за чертой бедности.

С другой стороны, высокие урожаи также могут привести к снижению цен на продовольствие, что скажется на доходах фермеров. Ожидается, что к 2050 году годовая вероятность падения доходности более чем на 10% в конкретный год увеличится с 6% до примерно 20%, в то время как вероятность увеличения доходности более чем на 10% в это же время, вырастет с 0% до 6%. Воздействие глобального потепления на урожайность также может существенно зависеть от региона: в таких странах, как Канада, может прогнозироваться повышение вероятности рекордных урожаев, в то время как в других (часто более бедных) государствах, таких как Индия, может наблюдаться повышение вероятности низкой урожайности.

Gov.cn Китай

3. Повышение риска наводнений и их влияние на наиболее уязвимые группы населения

Изменение климата увеличивает разрушительную силу наводнений, которые, помимо человеческих потерь, несут разрушение недвижимости и сбой в работе инфраструктуры.

Мы изучили влияние наводнений на крупнейший город Вьетнама Хошимин, где проживает около 9 млн человек и 2 млн рабочих-мигрантов. Хотя наводнения там являются обычным явлением, изменение климата может существенно увеличить ущерб от наводнений. По нашим оценкам, прямой ущерб инфраструктуре в результате 100-летнего наводнения сегодня может составить до $300 млн, а к 2050 году вырастет до $500 млрд. Дополнительные издержки, связанные с нарушением экономической активности, могут быть также значительными: от $100 до $400 млн в настоящее время до $1,5−8,5 млрд в 2050 году.

Те, у кого меньше всего, теряют больше всего. По оценкам, в 2050 году около 85% бедных городских районов города могут оказаться подверженными риску наводнений, по сравнению с примерно 60% городской территории в целом. Поскольку более бедные районы обычно имеют более низкое качество жилья в сочетании с ограниченными финансовыми резервами и отсутствием страхования, они с большей вероятностью будут страдать в результате катаклизма.

Эти эффекты наблюдаются не только на развивающихся рынках. Во Флориде цены на жилье могут значительно упасть, поскольку климатические риски учитываются при принятии решений о покупке. Основываясь на исторических тенденциях воздействия приливных наводнений, девальвация стоимости домов может составить от $30 до $80 млрд к 2050 году, при прочих равных условиях — от 15 до 35%. Воздействие может быть значительно больше, если, например, в процессе покупки жилья задействована ипотека или услуги страхования. Возможность тратить средства на смягчение последствий наводнений и на восстановление экономики после катастрофы будут заметно различаться в разных сообществах. Решения домовладельцев о восстановлении жилья или переезде будут ограничены наличием финансовых возможностей, а также возможностью получения новой ипотеки в другом месте.

Айтен Юран

Хорошая новость заключается в том, что во многих частях мира принятие климатических мер сейчас дает возможность эффективно управлять этими рисками. Вот три направления по противостоянию изменениям климата.

Во-первых, необходимо учитывать климатический риск во всех процессах принятия решений. Для городов климатическая направленность станет важным фактором при принятии решений в области городского планирования. Этот процесс необходимо будет начать с тщательной оценки климатических рисков и воздействий на различные сообщества.

Во-вторых, необходимо будет ускорить адаптационные меры, чтобы управлять риском, «связанным» с прошлыми выбросами. Адаптация должна быть основана на равенстве, когда защита наиболее уязвимых групп людей стоит в центре всех решений. Местные жители должны иметь право голоса при принятии решений об адаптации. Также очень важно, чтобы адаптация финансировалась постепенно. Например, если финансирование строительства защитных сооружений, таких как морские стены, повышение устойчивости инфраструктуры или адаптация методов ведения сельского хозяйства, должно поступать от местных сообществ или от самих людей, то существует риск, что те, у кого нет финансовых средств для этих мероприятий, подвергнутся большему риску. Ключевым моментом будет поиск источников финансирования из частного и государственного секторов и их направление наиболее нуждающимся общинам.

Адаптационные решения должны быть умными. Необходимо будет найти компромисс между тем, куда инвестировать, что защищать сейчас, а что — и позже, и гарантировать, что любые инвестиции в адаптацию будут устойчивыми к климату будущего — например, путем создания систем, которые могут увеличить финансовые возможности людей и помочь им преодолеть финансовый разрыв из-за отсутствия доступа к полноценному страхованию.

В-третьих, климатология говорит нам, что дальнейшее потепление и связанные с ним риски можно остановить только путем достижения нулевых чистых выбросов.