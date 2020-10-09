Для выполнения обязательств Великобритании по сокращению своего углеродного следа до нуля к 2050 году были созданы механизмы финансового стимулирования инвестиций в «зеленую» (безуглеродную) экономику. Речь идет не только о крупных инвесторах, но и о розничных потребителях финансовых услуг — рынок, который только начал осваиваться расторопными финансистами.

Iker Merodio Британский флаг

Сара Дэвидсон, автор внушительного обзора нового сектора «зелёных» финансовых услуг «Большое руководство по зеленым деньгам: как сделать все, от ипотеки до банковского счета, сбережений, энергии и широкополосного доступа в Интернет, более экологически чистыми», опубликованного на портале ThisisMoney, считает, что забота об изменении климата и желание помочь планете заставляют многих задуматься о «правильном» использовании своих денег, и предлагает своим читателям несколько идей того, как экологически выгодно вложить или потратить свои кровные.

Конечно, первыми эту идею подхватили компании, предоставляющие финансовые услуги, и на волне подогреваемого СМИ интереса к устойчивому климатическому развитию начали предлагать ипотечные кредиты, ссуды, сберегательные счета и другие продукты, обозначенные как «зеленые».

Например, в течение лета началось распространение зеленых ипотечных кредитов, предназначенных для финансового вознаграждения заемщиков за то, что они сделают свои дома более энергоэффективными.

Британские фунты

Между тем британская национальная пенсионная программа Nest, созданная для размещения и управления пенсионными сбережениями, в прошлом месяце объявила о планах отказаться от «углеродосодержащих» инвестиций и фондов, которые не могли продемонстрировать прогресс в направлении чистого будущего. Таким образом, производственные отрасли, от которых зависит удовлетворение спроса в том числе товарами и услугами первой необходимости, не получили запланированных инвестиций на развитие своей деятельности.

Какими способами раздувается огонь «озеленения» британской экономики? Сара Дэвидсон приводит несколько примеров того, как лидеры мнений пропагандируют зелёные финансы. В декабре прошлого года бывший управляющий Банка Англии Марк Карни заявил о финансовых рисках, которые изменение климата создаёт для мировой экономики. В июне этого года британский кинорежиссер Ричард Кертис начал новую кампанию под названием Make My Money Matter, призывая британцев инвестировать свои пенсионные накопления в «зелёные» проекты.

Даже исходя из этих скромных примеров, нет ничего неожиданного в том, что «экологичное» финансирование стало более популярным.

Далее в обзоре, краткое изложение которого мы предлагаем читателям, описаны различные финансовые инструменты «зеленых» инвестиций, которые призывают англичан сделать их деньги экологичнее, а «совесть — немного легче».

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Пункт 1. Зеленая ипотека

Автор в этой главе обзора ссылается на исследование, проведенное в сентябре этого года крупнейшей энергетической компанией Германии E. ON, которое показало, что 89% потенциальных владельцев домов заинтересованы в покупке экологически безопасных домов: четверо из пяти опрошенных сказали, что предпочтут иметь солнечные панели и энергоэффективные бойлеры, нежели сад за домом. В подтверждение этого вывода появляется все больше «зеленых» ипотечных сделок. Далее приводятся названия финансовых компаний, которые созданы для финансирования экологической реконструкции зданий и поддержки устойчивого развития, выдачи ипотечных кредитов с пониженной процентной ставкой на самостоятельное строительство экологических домов, для ремонта, реновации, долевого владения, улучшения энергоснабжения, покупки лесных угодий.

Gray Watson Дом с солнечными батареями

Пункт 2. Получи грант на зеленый дом

В августе этого года правительство Великобритании обнародовало выдачу «грантов на зеленые дома», доступных тем, кто вносит в свои дома энергоэффективные улучшения.

Британские домовладельцы могут подать заявку на получение ваучера на покрытие затрат на установку энергоэффективных и низкоуглеродных систем отопления в домах, что может помочь сэкономить до £600 в год на счетах за электроэнергию. Правительство предоставит ваучер, который покрывает до двух третей стоимости соответствующих улучшений в вашем доме. Максимальная стоимость ваучера составляет £5000.

Kai Hendry Счётчик электроэнергии

Пункт 3. Зеленая экономия

Под зеленой экономией Сара Дэвидсон подразумевает открытие сберегательных счетов с выплатами по дивидендам размером 0,2%, 0,45% и 1,1% в зависимости от срочности сбережений. Часть процентов при этом от имени вкладчиков жертвуется на благотворительность в виде единовременной выплаты.

Некоторые финансовое организации используют розничные сбережения для инвестирования в компании и фонды и выплачивают вкладчикам ожидаемую норму прибыли, а не простые проценты по дивидендам. Благо — по крайней мере, так анонсируется — сбережения не инвестируются в предприятия, получающие прибыль от алкоголя, оружия, азартных игр и табака. Но это может служить всего лишь рекламным трюком.

Пункт 4. Текущие зеленые счета

Элисон Роуз, исполнительный директор NatWestGroup, интенсивно агитирует клиентов за открытие «зеленых» счетов в своём банке.

« Как крупнейший представитель британского бизнеса и крупнейший кредитор сектора возобновляемых источников энергии в Великобритании, мы должны сыграть важную роль в поддержке перехода Великобритании к экономике с низкими или нулевыми выбросами углерода. Мы хотим быть лидером в этом вопросе, решая проблемы климата вместе с клиентами и сообществами, которые мы обслуживаем », — заявила она в январе этого года.

Один из банков Великобритании выпускает «экологически чистые» дебетовые карты, сделанные с помощью 100% возобновляемых источников энергии. К рекламной кампании для этих карт были привлечены такие селебрити, как Лили Коул, Ричард Кертис и Хью Фернли Уиттингстолл. Этот же банк запустил сетевую схему «пригласи друга», по которой новые клиенты могут получить ваучер на £60 за открытие счёта, если карты порекомендует друг, который является существующим клиентом банка.

Пункт 5. Зеленые кредитные карты

Здесь оказалось, что в Великобритании больше не существует кредитных карт, банковская прибыль по которым жертвовалась бы экологическим благотворительным организациям. Также больше не существует соглашения по кредитным картам между одним из британских банков и «Гринпис», которое было запущено в конце 1990-х годов.

Тем не менее Сара Дэвидсон призывает обратить пристальное внимание на этот сегмент и возобновить розничные зеленые кредитные продукты.

Sean MacEntee Банковские карты

Пункт 6. Зеленые кредиты

Этим летом один из британских банков объявил о приобретении Allium Lending Group, компании, занимающейся экологическим кредитованием. Такое поглощение проводится с целью создания экологически чистого цифрового розничного банка, который будет не только выдавать кредиты, но и предлагать разместить на своих счетах «экологические» сбережения или взять «зеленую» ипотеку.

Allium выдавал своим клиентам займы на реновацию своих домов для повышения их энергоэффективности и экологичности. Финансируется всё: от теплоизоляции домов, энергоэффективных котлов и двойного остекления до солнечных панелей, тепловых насосов и домашних зарядных станций.

Пункт 7. Договоры на поставку зеленой энергии

Сара Дэвидсон предлагает снижать выбросы парниковых газов домохозяйствам путем выбора поставщиков энергии или энергетических тарифов, которые используют возобновляемые источники энергии. Она считает, что таким образом британцы смогут сделать свои деньги более экологичными.

Возобновляемые источники энергии занимают все большее место в топливном балансе страны. В 2019 году около 38% всей электроэнергии, произведенной в Великобритании, было получено с помощью возобновляемых источников, преимущественно ветряных или солнечных. Себестоимость ветровой и солнечной энергии, если её честно посчитать, выше угольной или газовой. Да и полностью экологически чистой назвать её можно с натяжкой, экологическое загрязнение и углеродный след при производстве, обслуживании и утилизации батарей и ветряков.

Dual Freq Ветроэлектростанция

Ниже приведены тарифы поставщиков возобновляемой энергии. Указана средняя затрата на электроэнергию одного домохозяйства в год. В переводе на российский рубль эта сумма в среднем составляет 88 тыс. рублей в год или 7250 рублей в месяц.

Таблица. 20 самых дешевых предложений экологически чистой энергии в Великобритании

Пункт 8. «Зеленая» широкополосная передача данных

Предоставление интернет-услуг является комплексным процессом, и пока конечные потребители взаимодействуют со своим поставщиком, большая часть физической инфраструктуры, лежащей в основе широкополосной связи, управляется через сотни станций по всей стране. Таким образом, провайдеры практически не могут контролировать решения, принимаемые в отношении этой широкополосной инфраструктуры и связанных с ней контрактов на поставку услуг связи. На сегодняшний момент в Великобритании существует только две небольшие группы, которые сосредоточены на экологических качествах предоставляемых ими услуг.

Один из интернет-провайдеров преимущественно работает на солнечной электроэнергии, а вся остальная поставляется энергокомпанией со 100-процентным зеленым тарифом. Его персонал ездит на велосипедах или пользуется общественным транспортом.

Кстати, стоимость такого зеленого широкополосного доступа до 20 МБ/с составляет от £14,99 до £25 в месяц. Сверхбыстрая скорость до 330 Мбит/с стоит от 42,5 фунта стерлингов в месяц. За установку линии берется дополнительная плата.

Напомним, что премьер-министр с 2016 по 2019 годы Тереза Мэй сделала Великобританию первой страной в мире, которая приняла обязательства по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Правительство Бориса Джонсона увидело экономические возможности, связанные с этой целью, достижение которой потребует огромных инвестиций в более экологичную инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, искусственную окружающую среду и производство энергии.

В июле 2020 года Джонсон объявил, что £350 млн будут выделены на сокращение выбросов в тяжелой промышленности и восстановление экономики после коронавируса.

Правительство Великобритании также обдумывает запуск нового зеленого инвестиционного банка.

В июле прошлого года правительство Великобритании опубликовало Стратегию зеленого финансирования, в которой говорится о плане «озеленения» глобальной финансовой системы и стимулировании инвестиций в инновации в области финансовых продуктов и в развитие навыков во всех финансовых сферах. Был создан Институт зеленых финансов (Green Finance Institute — GFI), который в сентябре 2020 года объявил о своём сотрудничестве с Международным советом по защите природных ресурсов и глобальной некоммерческой организацией в области экологически чистой энергии Rocky Mountain Institute в сфере разработки платформы для «поддержки правительств и учреждений в создании зеленого банка или аналогичного механизма зеленого финансирования».