Два атомных ледокола «Арктика» были на Северном полюсе. «Арктика» 1972 года постройки («первая») была на верхушке мира 17 августа 1977 года в 4:00 и «Арктика» постройки 2020 года (как ее называют по номеру проекта 22 220 и очередности — «двойка») — 3 октября 2020 года в 18:00.

Hanko Ледокол «Арктика» проекта 22220

Насколько изменились характеристики атомных флагманов за 50 лет — за одно поколение ледоколов?

«Арктика» — 1 имела полное водоизмещение 23 460 т, «Арктика» — 2 — 33 540 т. На 10 000 т больше мощности, крепости корпуса, оборудования и запасов для работы экипажа. Прогресс.

Длина «Арктики» — 1 — 148 м, «Арктика» — 2 — 173 м.

Ширина «Арктики» — 1 — 30 м, «Арктика» — 2 — 34 м. Ширина — важный показатель для ледокола, от нее зависит каких размеров судно может следовать пробитым во льду каналом. Возможности «Арктики» — 2 шире на 4 метра. Прогресс.

Осадка «Арктики» — 1 — 11 м, «Арктика» — 2 — 10,5 и 8,55 м. У «Арктики» — 2 осадка двойная, с малой он может работать в устьях сибирских рек, что важно для безопасной проводки судов от порта. Прогресс.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика»

Мощность — «Арктика» — 1 — 75 000 л. с., «Арктика» — 2 — 81 500 л. с.

Движитель и там, и там — 3 гребных винта со съемными лопастями.

Скорость «Арктики» — 1 по чистой воде — 18,6 узлов, «Арктики» — 2 — 22 узла. Из-за потепления в Ледовитом океане стало больше чистой воды, скорость хода стала временем, а время, как известно, — деньги.

Автономность плавания — «Арктика» — 1 — 4 года, «Арктика» — 2 — 7 лет. Атомные реакторы сегодня требуют не такого частого обслуживания, оно — тоже деньги и опасность «человеческих факторов». Прогресс.

Экипаж «Арктики» — 1 — 145 человек, «Арктики» — 2 — 53 человека. Самый значительный прогресс за 50 лет — замещение людей техникой. Казалось бы, чего хорошего — все хотят работать. Но на атомных объектах нужен высопрофессиональный специалист, подготовить которого — время и опять же большие деньги. На «Арктике» — 2, например, часть экипажа заменила система наблюдения из 60 видеокамер. И «человеческий фактор» как причина всяких иногда неприятностей сократился на «Арктике» — 2 почти в 3 раза.

Сроки строительства — показатель уровня судостроения в стране. Когда строилась «Арктика» — 1, СССР имел вторую в мире промышленность. После 1990-х стало трудно даже мечтать, что в 2020 году Балтийская верфь построит атомный ледокол полностью с российским оборудованием.

Закладка «Арктики» — 2 состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду — 16 июня 2016 года. Судно было запланировано к сдаче заказчику в 2017 году, потом в 2019-м, потом в мае 2020 года. Сроки трижды отодвигались, как говорят судостроители с их графиками — вправо. Это вроде бы плохо, но причина даже радует — сроки менялись в связи с заменой из-за санкций импортных комплектующих на отечественные. Первоначально планировалось, что российского производства будут только корпус и реактор, а почти вся «начинка» — импортной. Получилось по-другому. На «Арктике» — 2 впервые на отечественном ледоколе установлена отечественная система электродвижения на переменном токе — на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» она еще импортная. Разработка и установка на ледоколы типа «Арктика» современного отечественного оборудования продолжится, чем объясняется удорожание следующих ледоколов серии. Сообщается, что строительство на Балтийском заводе «Якутии» и «Чукотки» обойдется ФГУП Росатомфлот не 37 млрд рублей, как «Арктика», а по 50 млрд рублей каждый.

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийский завод

Серийность — также показатель развития судостроения: за «Арктикой» — 1 следовали «Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы». За «Арктикой» — 2 последует серия ледоколов «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Судя по названиям, желание сделать Севморпуть «своим» для населения и властей республик Сибири, разбудить их гордость за ледоколы-квинтэссенцию труда всей России, одолели общенациональную повестку, обозначенную в названиях серии «Арктики» — 1.

«Арктика» — 1 в 1977 году тщательно выбирала себе маршрут к полюсу. Во-первых, это было впервые, во-вторых, о потеплении климата и таянии полярных льдов тогда не слышали. Поэтому вперед шли, выбирая участки со льдом потоньше, по дуге через Новую землю и Землю Франца-Иосифа. А достинув полюса, облегченно вздохнули и отправились в Мурманск напрямую. О маршруте «Арктики» — 2 пока не сообщается, судно придет в Мурманск 21 октября, и детали похода станут известны тогда.

«Арктика» — 1 местами преодолевала лед свыше 4 метров, такой в Ледовитом океане тогда водился. «Арктика» — 2 показала соответствие техническому заданию и шла, преодолевая трехметровый лед.

Еще отличие — высадка на полюсе в 1977 году была торжественная и символическая — с поднятием флага экспедиции Георгия Седова. В 2020 году поход на полюс сделали частью испытаний, а испытания проводятся, чтобы вылезли, для их устранения, все скрытые проблемы судна. Торжественность и символику лидерства России в Арктике лучше с вероятностью каких-то испытательных поломок развести. Можно не сомневаться, что через год, или позже, когда ледокол обретет полную мощность, на нее взойдет представительная делегация из ведущих ученых, деятелей культуры и политиков и отправится до полюса и обратно. Может, во главе с главным политиком…

Поход «Арктики» — 1 привел к дискуссии, где должен проходить Севморпуть. Участника похода к полюсу, за который он получил Орден Ленина, начальника сектора Института Арктики и Антарктики Илью Павловича Романова, спросили тогда, как должна проходить северная трасса?

Kiselev d Атомный ледокол «Таймыр» у причала в Мурманске

«Я могу сказать лишь свое частное мнение. Думаю, что она будет проходить значительно севернее южной трассы, но, конечно, не настолько, чтобы говорить: у самого полюса».

И. Романов имел в виду, что спрямленная трасса Севморпути на треть короче, чем идущая вдоль берегов Сибири. Это обсуждалось даже тогда, когда Ледовитый океан никогда не освобождался ото льда. Какие выводы последуют за походом к полюсу современной «Арктики» — 2, можно только гадать.

Но «Арктика» — 2 уже совершила более важный переход, чем к Северном полюсу, — переход на полностью отечественное ледоколостроение.