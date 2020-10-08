Star Wars: Squadrons — далеко не самая ожидаемая игра этого года (и даже этого месяца), однако разработчики из EA Motive как могли пытались подогреть к ней интерес. Они обещали напряжённые космические бои, увлекательную сюжетную кампанию и возможность собственноручно порулить звездолётом из культовой киносаги «Звёздные войны». И всё это за достаточно «некусачий» ценник — Squadrons продаётся за 40$, в то время как другие новинки стоят около 60$.

Иван Шилов ИА REGNUM Star Wars: Squadrons

Однако вскоре после релиза стало понятно, что Squadrons — это скорее очередной эксперимент канадских разработчиков, чем полноценная игра по знаковой франшизе. Технически все обещания были выполнены, но качество их реализации, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Поуправлять своим первым звездолётом геймерам предлагают сначала в сюжетной кампании — чтобы обучиться азам пилотирования, а заодно и познакомиться с местными механиками (которых, к слову, не так уж и много). Стоит понимать, что Squadrons — игра довольно аркадная, поэтому освоиться со всеми «лампочками и рычажками» в кабине можно в кратчайшие сроки. У каждого корабля здесь есть несколько общих функций: собственно полёт; стрельба из основного и дополнительного оружия; система перераспределения энергии (имеющийся запас мощности можно направить на орудия, ускорители или щиты); остановка вражеских ракет и починка корпуса. А все дополнительные элементы меняются уже в зависимости от выбранного в данный момент корабля.

Несмотря на кажущееся разнообразие, доступные звездолёты ощущаются практически одинаково. Всё дело в странной динамике Squadrons — местный транспорт передвигается со скоростью черепахи, неспешно совершает повороты и очень ленно реагирует на команды пилота. И это в игре про эффектные космические баталии. Вероятно, ощущения от полёта становятся куда более приятными в VR-режиме, однако в «обычной» версии проекта (я проходил его на PS4) корабли похожи на городские троллейбусы: тяжёлые и медлительные. Разнообразие же создаётся при помощи визуальных решений. Все звездолёты выглядят по-разному и обладают уникальным дизайном кабины пилота — а в игре от первого лица это тот самый элемент, на который вы будете смотреть 100% времени. У одних кораблей она круглая с небольшим обзорным стеклом, у других — прямоугольная с огромным окном прямо над головой персонажа. Но, как бы ни выглядело ваше транспортное средство, летать оно будет так же, как и остальные.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Знаковые персонажи «Звёздных войн» здесь появляются не часто, но они есть

Тем не менее медлительность и однообразие — далеко не самые главные проблемы в геймплее Squadrons. Все имеющиеся аспекты игры так или иначе упираются в вышеуказанную «аркадность». Научиться летать здесь несложно, для попадания по противникам достаточно лишь держать прицел в пределах условного «квадрата наведения» (достаточно большого), а разбиться от столкновения невозможно в принципе. Таким образом, если ваш небольшой истребитель на полной скорости врежется в гигантский Звёздный разрушитель — корабль лишь слегка тряхнёт и отбросит где-то на полметра. Из этого возникает закономерный вопрос: для кого создавалась эта игра? Для любителей космических симуляторов она преступно лёгкая и однообразная, а для фанатов «Звёздных войн» ужасно скучная и нединамичная.

Тем не менее определённые аспекты Squadrons удались разработчикам на славу. Среди них та самая почти волшебная атмосфера «Звёздных войн»: с видами бескрайнего космоса, завораживающей музыкой и так хорошо знакомыми звуками «пиу-пиу» во время выстрелов из орудий корабля. Во время пилотирования действительно получается почувствовать себя персонажем популярной киносаги и активным участником её космосражений. Особенно, конечно, запоминаются бои с участием целых флотилий или специальные миссии, в которых нужно разрушать особенно крупные звездолёты точечными выстрелами по наиболее важным системам.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители в Squadrons появляются часто — и каждый раз эффектно

Достаточно приятным и интересным мне показался и сюжет местной кампании. Сначала вам разрешают создать себе двух персонажей, по одному за Империю и Республику, а затем столкнуть их в различных битвах за благо каждой из сторон. Здесь есть и харизматичные новые герои, и старые знакомые из «Звёздных войн» (вроде интернет-легенды Адмирала Акбара), и совсем непримечательные персонажи. К большому сожалению, к числу последних относится и созданный нами протагонист.

«Главному пилоту всея игры» можно настроить внешность и голос, но наделить его хоть какими-нибудь чертами характера нельзя. Иногда он будет комментировать происходящее банальными фразами (вроде: «Так их!»), но в большинстве случаев останется полностью безмолвным. И это при том, что остальные герои Squadrons активно обмениваются репликами и делятся друг с другом своим мнением. Между миссиями также можно заглянуть в ангар и посвятить несколько дополнительных минут общению с членами отряда: они поделятся своими взглядами на идеологию выбранной стороны, расскажут о личном отношении к войне и дадут пару советов. Протагонист при этом, как и раньше, будет безучастно наблюдать за происходящим и отмалчиваться. А с учётом того, что вскоре на него можно будет надеть шлем, вы очень быстро забудете, как он выглядит и окончательно потеряете связь со своим аватаром.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons В ангаре можно осмотреть свой корабль, сменить внешность пилота и пообщаться с членами отряда

Однако, если забыть о слабом протагонисте, то сюжет Squadrons сможет подарить вам несколько приятных часов, проведённых за штурвалом космолёта. А уже после этого стоит отправляться прямиком в многопользовательские битвы. Режимов здесь два: классические схватки «пять на пять» и бои флотилий. Как показала практика, быстрее матч получается найти именно в первом. После этого выбираем тип корабля (с мощным оружием, с мощной бронёй, быстрый или корабль поддержки) и отправляемся воевать. Правил в данном режиме всего два: сбить звездолёт соперника и постараться не упасть самому.

К сожалению, игра со случайными напарниками не приносит особого удовольствия. Товарищи по команде, как правило, берут только атакующие корабли и стараются в одиночку перестрелять как можно больше врагов. Поэтому для комфортного соревновательного опыта лучше подключить к Squadrons друзей: чтобы грамотно распределить роли в команде и оказывать друг другу посильную поддержку. В остальном же это всё тот же геймплей из кампании — с медленными полётами, долгими разворотами и эффектными звуками «пиу-пиу». Правда, попасть в противников становится куда сложнее ввиду непредсказуемости их поведения.

Вероятно, EA Motive просто тестировала новую летную механику для соревновательного шутера по «Звёздным войнам» и в последний момент решила превратить его в отдельную игру. Получилось как-то «никак»: в Squadrons пугающе большое количество неудачных решений, но при этом однозначно назвать игру плохой тоже нельзя. Она красивая, атмосферная и достаточно интересная, особенно для тех кто не слишком хорошо разбирается в жанре «космосимов». Пожалуй, на Star Wars: Squadrons стоит обратить внимание тем геймерам, которые интересуются «Звёздными войнами» и только начинают своё знакомство с симуляторами пилотирования — здесь они без лишних проблем научатся летать, порадуются цветастым вспышкам и примут окончательное решение: подходит им такой формат игр или нет.