На своей странице в фейсбуке Максим Заборский, руководитель Агентства по развитию Архангельской области, опубликовал: «С членами правления Архангельской региональной туристской ассоциации провели воскресник на острове Мудьюг. В ходе данного мероприятия осуществили ремонт крыльца старого музея. Стоит отметить, в момент проведения работ музей посетило две группы из восьми туристов».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сваленные в кучу надгробия расстрелянных узников концлагеря на о.Мудьюг

Ранее ИА REGNUMписало о концентрационном лагере интервентов на острове Мудьюг, через который в 1918—1919 гг. прошли около 1000 борцов с оккупацией, из них около 300 были убиты или умерли от болезней. В 1934—1940 годах и с 1973 года здесь работал музей концлагеря, в экспозицию которого входили бараки для заключенных и охраны лагеря, захоронения расстрелянных узников, два 152-мм орудия береговой обороны, здание с фотовыставкой по истории концлагеря. После 1991 года от памятника истории, входившего в структуру Архангельского областного краеведческого музея, постепенно отказывались — сокращая финансирование и понижая музейный статус. В 1993 году на Мудьюг перестали возить экскурсии, в начале 2000-х музей понизили до отдела краеведческого музея, в 2012 году сократили последнего смотрителя, а в 2019-м — лишили статуса памятника истории и культуры. Деревянные здания без ремонта быстро ветшали — ограда с колючей проволокой и вышки рухнули, с крыш бараков и музея сорвало кровлю, крыльцо музея сгнило, его посещение стало представлять угрозу. И вдруг субботник туристской ассоциации!

Максим Заборский Участники Архангельской региональной туристкой ассоциации ремонтируют крыльцо брошенного музея концлагеря интервентов на острове Мудьюг

Максим Заборский, руководитель Архангельского агентства регионального развития, участник субботника: «Я обсуждал с коллегами состояние музея, они сообщили, что он бесхозный и нигде не стоит на балансе. С одной стороны, это плохо, так как заявку на финансирование восстановления должен писать собственник музея. С другой, это позволяет проводить ремонтные работы без особых разрешительных документов. Вот мы с туристической ассоциацией и решили помочь спасти хоть что-то. Возможно, проведем еще субботник, а если по-серьезному, то надо садиться писать заявки на гранты».

Александр Белецкий, председатель правления Архангельской региональной туристской ассоциации: «Последние годы я по маршруту Мудьюг — деревня Куя вожу около 200 туристов. Люди и сами добираются до Мудьюга, около 1000 человек посещают остров и руины музея. При советской власти туда на теплоходе ездили до 16 тысяч экскурсантов в год, в большинстве школьники. Если возобновить теплоходные рейсы, можно рассчитывать тысяч на 10. Но для этого нужно привести в порядок музей и создать минимальную инфраструктуру — построить туалет, провести электричество, отремонтировать здания. Сбросили музей с баланса из-за сложной логистики, то же самое происходит и с Новодвинской крепостью — многие годы областной краеведческий музей не может решить вопрос по причалу, швартовке парохода «Гоголь», который дал бы тысячи экскурсантов. Я несколько раз возил на Мудьюг журналистов на своем катере, последними была съемочная группа ТV29. Они записали сюжет, показали все как есть, и… ничего не изменилось. Туда ездят и начальники — в 2018 году на Мудьюг приезжали депутаты областного собрания, и тоже ничего».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Музейное крыльцо до ремонта

Виктор Канашев, член правления Архангельской региональной туристской ассоциации:«Раньше ответственные за туризм в министерстве культуры области говорили нам, участникам туристкой ассоциации: «Вам нужен причал на Мудьюге, вы и делайте его!» Конечно, такой объект без помощи властей не привести в порядок».

Андрей Рыженков, руководитель регионального исполкома Архангельского отделения «Единой России», участник субботника: «Субботники, конечно, не спасут музей, они могут привлечь внимание к проблеме. Что делать дальше, мы готовы обсуждать со всеми, имеющими отношение к бывшему музею на Мудьюге».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Состояние 25-метрового обелиска «Славным патриотам, замученным интервентами на острове Мудьюг. 1918-1920»

Пока на Мудьюге гибнет свидетельство преступлений интервентов, в центре Архангельска, на Вологодском кладбище в образцовом порядке находится мемориал павшим в Первой и Второй мировой войнах. Его, на английские деньги, уже 25 лет содержит в порядке, ремонтирует и убирает мусор одно из строительных предприятий Архангельска. Контраст между этими двумя символами рождает вопросы в адрес ответственных за военно-патриотическое воспитание и памятники истории и культуры Архангельской области.