В конце сентября для «Лидеров России», членов Клуба «Эльбрус», открылась новая обучающая программа «Театр компетенций». Первые очные занятия уже прошли в Мастерской управления «Сенеж».

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина

ИА REGNUM представляет своим читателя эксклюзивное интервью проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марии Афониной.

Мария, как все начиналось?

Позвольте процитировать строки поэта Валерия Брюсова, точно описывающие удивительное место, где мы проводим занятия и реализуем наши программы.

«Завечерело озеро, легла благая тишь.

Закрыла чашу лилия, поник, уснул камыш.

Примолкли утки дикие; над стынущей водой

Лишь чайка, с криком носится, сверкая белизной.

И лодка чуть колышется, одна средь темных вод,

И белый столб от месяца по зыби к нам идет…»

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» Мастерская управления «Сенеж»

Эти строки поэт посвятил Сенежскому озеру 24 июля 1912 года. Красотой подмосковного Сенежа вдохновлялись многие поэты, писатели, художники и музыканты. Левитан, Чехов, Блок, Толстой, Чайковский… Мастерская управления «Сенеж» находится на берегу старинного подмосковного озера с одноименным названием. Это место силы и вдохновения. Сейчас, как Вы знаете, Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это образовательный хаб, где формируются и реализуются программы для участников проектов и конкурсов платформы. Под запросы и задачи конкретных проектов мы делаем курсы, модули и большие программы — они помогают, как сейчас говорят, «прокачать» конкретные компетенции и навыки. Одним из наших ключевых клиентов является Клуб победителей флагманского конкурса «Лидеры России» — «Эльбрус».

Почти год назад Клуб «Эльбрус» поставил перед нами как образовательным центром задачу — создать полезную, интересную и уникальную программу. Это, конечно, вызов! Участники конкурса «Лидеры России» — это очень требовательные, активные и опытные люди, которые сами уже сейчас передают знания и могут многому научить.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» Занятия в «Театре компетенций»

Нам нужно было предложить что-то новое и эффективное, то, что далее можно было бы использовать в практической работе. Совместно с Клубом мы расшили задачу и решили, что нужно не только дать полезные навыки, но и проработать в рамках программы методологию реализации социальных проектов — проектов, которые направлены на помощь людям.

Сама же идея реализовать программу в театре, с театральными педагогами, связав «театр», «управление» и «лидерство», пришла после просмотра в «Геликон-опере» спектакля «Турандот». Я была совершенно очарована этим спектаклем. После оперы у нас была встреча с руководителем театра Дмитрием Бертманом, мы обсуждали услышанное, делились мнениями и впечатлениями, задавали вопросы. Я практический психолог, и первое, о чем я подумала после разговора, что провести программу для «Лидеров России» именно в театре, провести участников по системе Станиславского с настоящими театральными педагогами и отработать навыки на настоящей сцене — тот самый опыт, который позволит оказаться в совершенно новых уникальных обстоятельствах, а значит, стать настоящим в своих действиях. Когда человек находится в театре, особенно взрослый человек, у него активируется творческое мышление и творческое воображение. Каждый человек начинает по-иному мыслить, оценивать ситуацию и принимать решения. Я поделилась этой мыслью со своей командой и с директором департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяной Дьяконовой, которая возглавляет Клуб «Эльбрус». Коллеги поддержали. Татьяна даже придумала название этой программы — «Театр компетенций». То есть у нас появилась идея, у нас появилось название. Осталось решить, чем и как все это наполнять.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» Участники программы «Театр компетенций»

Партнерами программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» стали Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» и Московский музыкальный театр «Геликон-опера».

И что Вы с командой решили?

Мы стали изучать практики и возможности совмещения образования и искусства через погружение в другую среду. Такой другой средой для лидеров в программе «Театр компетенций» стал театр «Геликон-опера». Именно здесь, в театральных стенах, мы попытались, как сейчас говорят, слушателей программы «вывести из зоны комфорта», когда взрослому человеку дают понять, что он чего-то не знает. Обычно это реализуется через сложный кейс, неожиданное задание, профессиональную съемку и просмотр своего выступления или диалога, другие инструменты обучения и развития. И ты понимаешь: «Да, мне нужно еще этому учиться». Иначе взрослый человек не будет вовлечен в программу.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» Участники программы «Театр компетенций»

И еще… Именно в театре, как мне кажется, когда ты выходишь на сцену, и когда вокруг тебя начинают использовать разный инструментарий, ты проявляешь себя настоящего. И, поскольку участники программы уже лидеры, мы именно через применение театральных техник помогаем усилить и развить их лидерскую позицию. А усилить можно только то, что ты умеешь по-настоящему и естественно. А значит, задача нашей программы — помочь им найти «себя настоящего», понять «себя настоящего» и принять «себя настоящего». И действовать в жизни, исходя из этого, присущего именно им, аутентичного лидерства. В результате получилось не просто обучение, но важная «встреча» каждого слушателя с собой настоящим: лучшее понимание себя и своих целей.

Через познание себя и своей уникальности лидер сможет вести за собой людей — управлять вниманием и впечатлением

И как Вы это делаете?

Мы «стыкуем» два подхода — две техники: искусство через театр и образование. Мы помогаем рассмотреть каждому участнику историю создания чего-то нового «с нуля» с помощью познания себя самого.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» «Театр компетенций»

У нас два больших направления: это театральные учителя, мэтры, которые помогают ребятам выходить из «зоны комфорта», учить их актерскому мастерству, рассказывать им о том, как создаются сценарии, как работает продюсирование. На сцене участники программы будут делать то же, что и в жизни — ставить цели и «писать» — реализовывать сценарии, будь то сценарий собственной жизни или сценарий социального проекта или стратегия бизнеса.

Второе направление программы — поддержка и участие лидеров в социальных проектах. Вся программа ориентирована на социальную составляющую и ответственность каждого из нас. Условием участия в программе является обещание принять активное участие в социальных проектах, которые поддерживает Клуб «Эльбрус». В рамках программы участники проходили сертификацию и общались с экспертами социальных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» «Театр компетенций»

Программа Мастерской управления «Сенеж» и Клуба «Эльбрус» — будет ли она распространена и на другие проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей»?

Пока мы говорим только о «Сенеже» и «Лидерах России», потому что программа разработана специально для Клуба «Эльбрус», и в этом смысле это очень специализированная программа. Но в целом я допускаю, что такой подход — использование театральных техник и методик для более эффективной управленческой работы — будет востребован и для других проектов платформы.

Это зависит от того, насколько успешно мы реализуем все цели, которые нами поставлены.