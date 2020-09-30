Ватикан формирует делегацию, которая должна отбыть в Пекин (после снятия ограничений на передвижения ввиду пандемии коронавируса) для пролонгации временного соглашения между Святым престолом и Китаем о назначении епископов, которое было подписано в сентябре 2018 года. Как рассказали ватиканские источники итальянскому изданию Vatican Insider, соглашение будет продлено еще на два года, после чего стороны лучше станут понимать, «что следует изменить, а что нет, что добавить или убрать».

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

Святой престол делает акцент на том, что между ним и Пекином пока идет диалог исключительно о статусе епископов Католической церкви в Китае. Обращается внимание на то, что заключенная два года назад сделка позволила легализовать «подпольную Церковь» и примирить с папой Римским «раскольнических» епископов, назначенных Католической патриотической ассоциацией под управлением китайских властей. Ватикан признает, что не все идет гладко, «подпольные» католики с трудом притираются к «патриотическим» и наоборот, чиновники требуют подписывать обязательства, признавать и уважать правила и положения государственной религиозной политики, что создает для некоторых верующих моральную проблему. Но Святой престол и Пекин воспринимают процесс как двустороннюю дорогу друг навстречу другу мелкими шажками. Однако этого видения не придерживаются как многие католики, прежде всего, проживающие в США и Европе, так и западные политики.

John Ragai Китайские католики

В авангарде интриги находится Вашингтон. Сегодня утром, 30 сентября, в Рим прибывает государственный секретарь США Майк Помпео. Он собирается выступить на организованном посольством США при Святом престоле симпозиуме, посвященном продвижению и защите религиозной свободы при помощи дипломатии. Ровно год назад Помпео уже принимал участие в подобном мероприятии, после чего его принял в Ватикане папа Римский Франциск. Сейчас понтифик отказал американскому гостю в аудиенции, с ним проведут переговоры лишь государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Сообщается, что отказ папы встретиться с Помпео связан с нежеланием Ватикана «повлиять на избирательный процесс в США». Однако большинство католических экспертов и не только они дают иное объяснение, напоминая об опубликованной 18 сентября на страницах портала First Things статье госсекретаря, в которой тот призвал Святой престол отказаться от диалога с «коммунистическими китайскими властями».

Автор этих строк давно не видел такого бурного возмущения действиями американской дипломатии, последовавшего вслед за этим со стороны католических изданий. Окружение папы Франциска негативно и с раздражением отнеслось к публикации, передавало агентство ANSA, сочтя ее «вмешательством» в церковные дела. Парадокс в том, что внешне кажущиеся неуклюжими действия Помпео сыграли в пользу Ватикана в его переговорах с Китаем. Газета Avvenire, издание Конференции католического епископата Италии, отмечала: «Трудно понять, как шаг Помпео мог изменить хотя бы на йоту позицию Святого престола в отношении диалога с Пекином. Скорее, это может укрепить соглашение, поскольку Китай готов пойти на большие уступки тем партнерам, которых Вашингтон критикует, а не благословляет». В свою очередь китайский священник Пол Хан в интервью британскому католическому порталу The Tablet заметил, что «Ватикан — это уже не союзник Запада и Североамериканского блока, а моральный и духовный руководитель подлинно Вселенской церкви», которая «заботится о благополучии всего мира», и это «прочувствовали в Пекине».

Собор Святого Петра. Ватикан

Вопрос в том, какой гамбит разыгрывает Вашингтон и ради чего он пожертвовал пешкой, возможностью Помпео встретиться с папой Франциском. Вряд ли лишь ради того, чтобы заработать (если такое вообще возможно) какие-то дополнительные очки для избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Недавно в Риме прошла конференция, посвященная 45-летию Хельсинкских соглашений, которые улучшили отношения между США и СССР. Выступая на ней, кардинал Паролин подчеркнул, что Хельсинкские соглашения стали поворотным моментом. Отныне путь к осуществлению свободы вероисповедания и основных прав мог ускориться и постепенно реализовываться вплоть до падения коммунизма в 1989 году, цитирует его слова Vatican News. Исходя из принципов, установленных в Хельсинки, Святой престол видел себя в качестве «непосредственного посредника в вопросах свободы вероисповедания». Сегодня на эту роль претендует Вашингтон, создавший Международный альянс за свободу вероисповедания в составе 26 стран. Указ о защите религиозных свобод в мире, предусматривающий введение санкций, подписал в этом году Трамп.

В упомянутой выше статье Помпео был брошен вызов Святому престолу с точки зрения моральных ценностей. Их хранителем хочет стать теперь американская администрация. Сегодня она готова позволить Ватикану втянуться в налаживание отношений с Китаем и даже стимулирует это, чтобы потом в идеологической войне с Пекином заставить Римскую курию либо начать оправдываться за сотрудничество с «китайскими коммунистами», либо перетянуть ее на свою сторону, что было проделано в 1980-х годах с папой Иоанном Павлом II. Можно предположить, что в перспективе американцы постараются провести своего кандидата в понтифики, например, какого-нибудь азиатского кардинала, благо в том регионе хватает недоброжелателей КНР. Конечно, Франциск и его команда тоже не сидят сложа руки. Папа меняет кардиналов, формируя такую коллегию выборщиков, которая сделает его преемником «правильного» кандидата. Но и американо-китайское противостояние рассчитано не на один год. Это большая игра, финал ее еще не предопределен.