Еще недавно всё было просто: вы нам деньги — мы вам любой каприз. Ну, а если Украина «взбрыкивала», то способ укрощения норовистой леди изобретен давно: леди лишают средств. Имеющий память, да вспомнит… В декабре 2017 года в Еврокомиссии заявляют, что Украина не получит очередной транш, потому что она не выполнила ряд обязательств, и в первую очередь — снятие запрета на экспорт леса-кругляка. И таких примеров немеряно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Что бы то ни было, но за пять лет Украина получила от ЕС «самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза, более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ». Так заявила в конце 2019 года смертельно обиженная пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майя Коциянчич после того, как президент Трамп выразил убеждение, что страны Европы делают недостаточно шагов для помощи Украине по сравнению с США. А президент Зеленский дисциплинировано согласился со своим Большим Учителем «не только на 100%, но на самом деле на 1000%».

Но вот 22 сентября на Украину приехал преемник Могерини Жозеп Боррель. Тоже не с пустыми руками. «Чтобы противостоять этому кризису (КОВИД-19 — А.Г.), ЕС и его государства-члены помогают Украине в размере более 190 миллионов евро в рамках инициативы «Команда Европы». Впечатляет, если не знать подробностей.

Пакет «TeamEurope» — это более 20 миллиардов евро, которые государства-члены ЕС собрали, чтобы помочь«наиболее уязвимым странам Африки, странам-соседям ЕС — Западным Балканам, странам Восточного партнера, Ближнему Востоку и Северной Африке, некоторым странам Азии и Тихого океана, Латинской Америке и Карибскому региону». И в этой печальной команде Украина отнюдь не на первом месте по своей значимости, на нее приходится менее 1% помощи. Вот мы и узнали свое место и свою цену в планетарных раскладах европейцев.

President.gov.ua Визит Жозепа Борреля в Киев

Конечно, сто девяносто миллионов — это тоже деньги, но они предназначены не для дохнущей экономики страны, а для войны с вирусом. А на экономику Украины у Европы денег не будет. Об этом Боррель сказал предельно откровенно и «в лоб» президенту Зеленскому: «ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом». При этом не преминул добавить, что необходимо продолжать работу «в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли».

Перевести это с «дипломатического» на «человеческий» просто: «Вы продолжаете исполнять обязательства, а мы подумаем о деньгах. Может быть…».

Справедливости ради следует заметить, что этой фразы, «As I told the President [of Ukraine], the European Union is not a charity or a cashmachine» в настоящий момент на сайте Евросоюза нет. Она исчезла между 23 и 25 сентября.

Но ее «засекли» не только украинские оппозиционные или российские медиа, но и европейские информационные ресурсы. Да и в команде главдипломата Европы, очевидно, поняли, что даже высокий статус не дает испанцу права так посылать украинцев в далекое путешествие. Пусть эротическое, но подальше от европейской копилки. И просто подчистили пост.

Но суть-то осталась: денег на экономический ренессанс не будет.

Конечно, Украина может наплевать на унижения, «собраться с силами», в очередной раз «подтянуть пояс» и поработать на будущее. Но и здесь облом.

President.gov.ua Матти Маасикас и Владимир Зеленский во время церемонии вручения верительных грамот

23 сентября европейский «смотрящий за Украиной» (простите, посол Европейского союза на Украине) эстонец Матти Маасикас дал интервью каналу РБК-Украина. Маасикас — это очень «крутая» персона в реалиях современной Украины. В основном его усилиями было остановлено рассмотрение весьма прагматичного и выгодного для Украины законопроекта о локализации производства, который, по мнению эстонца должен быть «даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт». Так что прислушиваться к нему надо очень внимательно.

В том числе прислушиваться и к такому его заявлению: «Нынешнее состояние наших отношений оговорено в Соглашении об ассоциации, где ЕС признает европейские устремления Украины… Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность».

Как для леди — очень неприятная реальность: ни денег, ни обещания жениться. Перспектива после тостов Маасикаса и Борреля равна нулю.