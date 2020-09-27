Выступление лидеров ведущих стран планеты на юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН показало, что привычный прежний мир утратил перспективу. Это хорошо видно на контрасте содержания выступлений руководителей России, США и Китая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Если Владимир Путин и Си Цзиньпин настаивали на обязательности сохранения сложившихся механизмов мирового управления — торговых, политических, международной безопасности, то Дональд Трамп прямо указал, что все они Америку устраивать перестали, и должны быть реформированы. Конечно же, в угоду американским интересам.

Напрашивается очевидный и неприятный вывод. Раз автор и главный выгодоприобретатель нынешнего мира от его дальнейшей поддержки публично отказывается, то каковы перспективы любых планов национального стратегического развития отдельных государств, на этих принципах основанных?

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

Сумеет ли своих целей достичь Китай, мы сегодня рассматривать не будем. Тем более что значительную, если не ключевую их часть, Пекин уже достиг досрочно. Из-за чего в жестком противостоянии, на грани горячей войны с Вашингтоном, он оказался на 15−18 лет раньше запланированного.

Нас гораздо больше интересуют перспективы реализации стратегии развития России, изложенной в июльском указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он отменяет так называемый «майский указ» президента России от 2018 года.

Хотя подробно судить о новой генеральной линии развития страны станет возможным после окончательного принятия плана правительства по его практической реализации, множество аналитиков уже приступили к комментированию итогов сравнения содержания двух документов. Естественно, негативному, с подчеркиванием чисто механистических «отступлений». Мол, президент говорит про неизменность стратегических целей государства, но вместо девяти прежних базовых реперов в новой стратегии остались всего пять.

United Nations Владимир Путин выступает с видеообращением на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН

Исчезла цель вывести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Выход на темпы роста ВВП выше мировых из базовой задачи перенесен в результат достижения другой цели — «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Ничего в новой программе не говорится и про рост производительности труда. Хотя в прошлой к 2024 году заявлялось стремление выйти на уровень 5% в год.

И так далее. С вердиктом — туфта. Прежних целей достичь не удалось. Вместо роста богатства, население беднеет, покупает меньше, значит, роста нет, и сдвиг реперов с 2024 на 2030 год сказанное убедительно подтверждает. Даже безработицу победить не получилось. По итогам 2019 власти обещали опустить ее до 12%, а по факту статистика показывает 12,3%.

Строго говоря, свой резон такая критика имеет. Если подходить строго формально, зафиксированных «на бумаге» в «майском указе 2018 года» параметров в изрядной степени достичь не удалось. Вот только при ближайшем рассмотрении перегибы критиков с формализмом приобретают тенденциозный характер.

Взять, к примеру, целевой ориентир по выводу России в ТОП5 крупнейших экономик мира. В 2018 ВВП РФ составил 1,26 трлн долларов. За год, по итогам 2019, он достиг отметки 1,61 трлн. Фактический рост — 27,7%. При этом в рейтинге Россия поднялась всего-навсего с 13 на 12 место. Тогда как, скажем, неизменно стоящая на 4 месте Германия «выросла» лишь с 3,5 до 3,9 трлн долл или всего на 11,4%. Занимающие третье место японцы расширились с 4,5 до 5,1 трлн.

Иными словами, даже в условиях непрекращающихся санкций Россия за прошлый год сумела увеличить относительный размер своей экономики на величину, превосходящую по темпам роста все 12 «лучших экономик планеты». Но вместо признания очевидной заслуги удостоилась от критиков ехидного сожаления — вот, видите, у правительства снова ничего путного не вышло.

Без малейшего анализа причин и действующих влияющих факторов. Точнее, с их прямым игнорированием в манипулятивных целях. Например, что во втором квартале 2020 количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума выросло на 1,3 млн человек, критики сказали, а вот что это стало следствием остановки экономики из-за карантинных мероприятий против эпидемии коронавируса, — сказать забыли. И что благодаря экстренным мерам поддержки со стороны правительства уже за первое полугодие 2020 абсолютный уровень бедности в РФ оказался ниже аналогичного показателя 2019 года.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Впрочем, детальный разбор ошибок и заведомой тенденциозности критиков в оценках происходящего мы проведем как-нибудь отдельно. Сейчас разговор сильно о другом. Если перефразировать известное изречение Фрэнсиса Фукуямы, глобальный мир, неразрывной частью которого является Россия, пришел к концу истории. Ориентиры, с 80-х годов прошлого века считавшиеся фундаментальными, сегодня свою значимость утрачивают.

О каком вхождении в ТОП5 по размеру ВВП можно говорить, если за девять месяцев текущего года ФРС напечатала уже 6 трлн ничем не обеспеченных долларов? Это 27,9% от ВВП США за 2019 год или 3,75 совокупных экономик России. А общий объем количественного смягчения доллара до конца декабря нынешнего года заявлен в 9 трлн.

Аппетиты Европейского Центробанка сильно скромнее, но тоже впечатляют. Запущенная 18 марта 2020 программа QE предусматривала создание из воздуха 750 млрд евро до конца текущего года. В настоящее время там обсуждается ее расширение еще на 500 млрд. В сумме это тоже практически еще один размер российской экономики.

В таких условиях «догнать» лидеров, тем более войти в пятерку крупнейших, практически невозможно. Если в 2018 году Кремль еще имел основания рассматривать введенные санкции как «только за Крым», то сейчас крах сложившейся системы ориентиров стал очевидным. Потому в новой стратегии про «догнать и перегнать» уже никто не говорит.

Что, однако, вовсе не означает признание поражения. Просто гнаться теперь Россия будет не за примитивным глобалистским математическим размером ВВП, а через более для себя полезные показатели. Например, через уровень занятости, расширение доли среднего класса и развитие частного предпринимательства.

В переводе на русский это означает постепенный переход на «китайскую модель» сосредоточения у себя максимально возможной доли мирового производства всего, что только возможно. С параллельным расширением занятости в сфере обслуживания.

Если это, что называется, пойдет, то и общий рост экономики автоматически приложится. Причем абсолютно не играет роли, каким он в итоге окажется в цифрах. Главное, что население страны будет иметь нормальную работу с нормальным доходом.

Вообще, анализируя характер новых стратегических целей, видно, что страна меняет базовые смыслы. Фокус усилий перенесен с бега просто ради процесса бега (стать пятыми по ВВП или десятыми по доходу на душу населения) на укрепление сплоченности и формирования единства общества как такового.

Спокойные времена благоденствия и автоматического роста, просто потому что рост иметься априори обязан, закончились. России объявлена война на уничтожение. Просто потому что Западу остро требуется враг, на которого можно списывать любые ошибки и неудачи, и перед угрозой которого — требовать объединения сторонников.

В этих условиях «…создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций…» (из Указа Президента РФ) приобретает первостепенное значение. Значительно превосходящее смысл «занятия первого места по производительности труда».

Таким образом, сокращение количества ключевых целей и преобразование их смыслов означает не доказательство «всепропалости» российской политики, а как раз наоборот, рост ее адекватности условиям текущей реальности. И понимания динамики складывающегося тренда ее изменения на перспективу ближайшего десятилетия.

И даже с численностью населения правительство, похоже, сумело разобраться. Признав, наконец, что добиваться одновременно роста рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни в статистических показателях все равно что «пчелы против меда». Потому что эта продолжительность означает вовсе не предельный возраст живущих в стране людей, а сложно вычисляемое среднее соотношение по возрастным группам. В этой формуле, чем больше становится детей, тем меньше доля пожилых, следовательно, и средняя продолжительность жизни. Такой вот парадокс.

Хотя, конечно, здоровое питание, активный образ жизни, занятие спортом и прочие элементы здорового образа жизни в целом на продолжительность, безусловно, влияют. Только очень медленно. Демонстрируя результат лет через 15−20, а не «чтобы уже завтра».

Но при всем этом приходится признать, что в целом ключевые показатели июльского указа 2020 года, вероятнее всего, окажутся невыполненными примерно в той же степени, что и майского 2018. Вне зависимости от того, как именно правительство сумеет их конкретизировать в цифрах в ожидающемся Едином плане.

Не потому, что цели плохие или план окажется негодным. Просто мир стал меняться слишком быстро, и его перспективы на данный момент слишком неопределенны. Вот кто мог в октябре 2012 года сказать, что испытывающая дефицит энергоносителей Европа присоединится к чуть ли не костьми ложащимся США ради остановки «Северного потока — 2» менее чем в сотне километров от побережья Германии? А сегодня это уже почти данность.

Стало быть, опирающиеся на уходящую эпоху ориентиры уже к середине ноября нынешнего года могут потерять фундаментальный смысл. Большинство из них, скорее всего, обесценятся точно. В особенности, ориентированные на внешний мир и непосредственно связанные с американским долларом (либо хотя бы номинированные в нем). Слишком высок риск возникновения в Америке большой гражданской войны, чреватой обвалом всей долларовой пирамиды.

Но это вовсе не означает, что нам теперь следует бросить весла и отдаться на волю слепого случая. Главные цели остаются прежними. Мы хотим жить лучше. Для чего требуется более устойчивая и масштабная, как можно более самодостаточная экономика, и более тесно сплоченное общество. Резервы и ресурсы для этого у России есть. Остальное — частности. Хотя в целом путь легким в любом случае быть не обещал.