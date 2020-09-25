Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил свой третий зарубежный визит. На сей раз в Грузию. Ранее он посещал Турцию и Россию. В Тбилиси министр провел переговоры со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, был принят президентом страны Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахарией, встретился с заместителем председателя парламента Кахой Кучавой.

Иван Шилов ИА REGNUM Давид Гареджи

Причины такой географической последовательности визитов главы МИД Азербайджана очевидны. Именно через Грузию выстраиваются энергетические и другие коммуникации Баку с Турцией. Как говорит доцент факультета международных отношений Университета экономики и технологий ТОББ (Анкара) Тогрул Исмаил, «Грузия является единственным окном для Азербайджана в другой мир — Турцию, Европу, США, мостом, транзитной страной, играя, таким образом, стратегическое значение в регионе, охватывающем не только Закавказье, но и Ближний Восток». Азербайджан именно через Грузию развивает свои стратегические проекты: нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансанатолийский газопровод (выросший в TANAP), железная дорога Баку — Тбилиси — Карс. Однако с точки зрения геополитики выстроенная коммуникационная схема является неустойчивой, что показали последние события на азербайджано-армянской границе, когда Азербайджан почувствовал угрозу для своих коммуникаций.

Interfase Карта расположения нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан

В этой связи Баку желал бы наполнить или дополнить новым содержанием альянс Азербайджан — Грузия — Турция, мотивируя это необходимостью обеспечения безопасности транзитного коридора, может быть, на основе тройственного оборонного союза. Мы это к тому, что Байрамову в ходе визита в Тбилиси пришлось решать проблемы геополитического свойства, а не только обозначать перспективы двухстороннего торгово-экономического и иного сотрудничества между двумя странами. По сути ведется торг за Грузию. Но она неожиданно решила выставить свой счет. Залкалиани в ходе переговоров с Байрамовым, во-первых, поднял вопрос о делимитации государственной границы, который был отложен из-за сложности проведения встречи в условиях пандемии. Во-вторых, он заявил, что Тбилиси обнаружил новые картографические материалы, связанные с монастырским комплексом Давид Гареджи VI века, расположенным между Грузией и Азербайджаном, что может внести изменения в грузино-азербайджанское соглашение на 2006−2007 годы по пограничным вопросам.

По его словам, эти «материалы уже отправлены в Баку». Правда, где, когда и как грузинские историки выявили такие материалы, не сообщается. Но если раньше определенные силы в Азербайджане и в Грузии приписывали повышение интереса к судьбе монастыря Давид Гареджи влиянию «внешних сил», указывая в основном на Москву, то на сей раз партию ведет правительство Грузии, считающее, что этот комплекс имеет чрезвычайно важное культурно-историческое и духовное значение для грузинского общества. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII—XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар. Но азербайджанские историки утверждают, что как Давид Гареджи, так и многие христианские памятники на территории республики относятся к истории Кавказской Албании.

Монастырь Давит Гареджи

Тот факт, что его основал один из ассирийских отцов святой Давид Гареджийский, проповедовавший в Грузии, азербайджанская сторона не считает аргументом в пользу грузинского происхождения монастыря. Вопрос осложнен еще и тем, что в центре спора находится христианский религиозный объект, который воспринимается в грузинском обществе как «сама сущность грузинского народа». Но для Баку смена позиции означает крах исторической базы, с которой он ведет идеологическую борьбу с Арменией. В ином случае Азербайджан наверняка давно бы пошел с Грузией на размен территорий. Поэтому не стоит ждать, что азербайджанцы просто так откажутся от Давид Гареджи в пользу Тбилиси, основываясь лишь на дружеских отношениях двух стран. Помимо того, битва за комплекс вписывается в контекст борьбы за сохранение христианских святынь на Большом Ближнем Востоке, которая не всегда завершается цивилизованным решением вопроса.

Зурабишвили передала через Байрамова приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву посетить с визитом Грузию. А он его примет? Тбилиси уже не желает быть обычной картой в раскладываемом Азербайджаном и Турцией в регионе геополитическом пасьянсе. Поэтому трудно спрогнозировать, какое решение будет принято в этой ситуации. Особенно, если Давид Гареджи станет предметом жесткого политического противостояния.