Сторонникам Джо Байдена, очевидно, недостаточно того, насколько хрупким он выглядит в последние дни. Как иначе объяснить, что демократы и демократические национальные СМИ решили запустить всё ту же заезженную пластинку о российском вмешательстве в выборы. Избирателей предупреждают, что репутация бывшего вице-президента находится под угрозой дальнейшего размывания клеветнической кампанией, возглавляемой не кем иным, как президентом России Владимиром Путиным.

И The New York Times, и The Washington Post на этой неделе опубликовали истории о том, как Россия буквально звереет в социальных сетях, поддерживая и усиливая атаки президента Трампа и на голосование по почте, и на его соперника-демократа. Это дополняется рассказами про то, как некий российский агент дает республиканским законодателям информацию, связанную с сомнительным зарубежным бизнесом сына Байдена — Хантера.

Эти истории были подхвачены телеканалами CNN и MSNBC с тем, чтобы создать еще большую тревогу по поводу российского вмешательства. Расчет здесь заключается в том, что политически выгодно превратить кандидата от демократов в жертву несправедливых обстоятельств, потому что демократы ничто не любят больше, чем жертву. Правда, лично я далеко не уверен, что это хорошо сработает на президентских выборах. Факты говорят о том, что притворяться жертвой — не самый верный путь к победе. В последние дни предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон и ее команда жаловались на то, что стали жертвой сексизма, Джеймса Коми и, конечно же, России. Ей никого не удалось убедить в том, что против нее сотворили такой заговоров, зато всё это заставило ее выглядеть слабой и оправдывающейся — то есть сделало ее похожей на идеального демократического избирателя.

Либералы могут возразить, что Трамп притворяется жертвой больше, чем кто-либо другой. Он постоянно жалуется на распространяющие фейки СМИ, «охоту на ведьм» и «сфальсифицированные» выборы. Да — он жалуется. И в то же время, люди сами видели поразительное количество историй, написанных о президенте или его соратниках, которые оказываются неправдой или, как минимум, не имеют решающего значения в контексте и пронизаны ошибками. Ведущие демократы в Конгрессе заявили с самого начала президентства Трампа, что они будут выискивать любую причину, чтобы объявить ему импичмент. Что касается выборов, то демократы так же часто говорят, что Трамп подправляет выборы в свою пользу, мухлюя с почтовой службой Соединенных Штатов, и это утверждение не подкрепляется ни малейшими доказательствами. Мы можем назвать это ничьей.

В любом случае давайте не будем притворяться, будто здесь не применяется двойной стандарт. Трамп по-прежнему, по сути, единственный человек, настроенный против Демократической партии, всех национальных СМИ, вашингтонской бюрократии и даже элементов внутри его собственной партии. Напротив, Байден пользуется поддержкой всех этих элементов, и все же избиратели всерьез обеспокоены тем, что Россия распространяет разрушительные слухи про то, что бывший вице-президент — в этом месте должна звучать продолжительная барабанная дробь — коррумпирован.

Это не значит, что Путин вложил миллионы долларов в кампанию, призванную убедить американцев, что Байден скомпрометирован иностранной державой и что может даже существовать видео, на котором он запечатлен с проститутками, которые мочатся на матрас отеля. Хотя вот это было бы диким.

Нет, по данным Washington Post, американская разведка просто выявила одного российского агента, который свободно разгуливает по Вашингтону, рассказывая законодателям и чиновникам Белого дома, что сын Джо Байдена, Хантер, занимается сомнительной деятельностью на Украине. Ну, даже если эта информация исходит от российского агента, мы знали про это по крайней мере шесть лет назад, когда СМИ начали напрямую спрашивать Байдена об этом.

Демократы могут сделать Байдена жертвой, если захотят. Но им стоило бы представить, что не все считают, что быть жертвой — это выдающееся качество кандидата в президенты.