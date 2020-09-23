Правительство России 23 сентябряобсудило программу развития Дальнего Востока. Документ предполагает рост всех ключевых показателей качества жизни людей в регионах Дальнего Востока, стоят задачи по улучшению демографии и прекращению оттока населения. Прежние планы, которые строились в регионе, пока не привели к ощутимым результатам. Округ по-прежнему малонаселён, а жители смотрят в сторону европейской части страны.

Бромулт Алфей Янович. Детский сад. 1950

Могут ли власти решить проблему демографии на Дальнем Востоке, да и в целом в России? Да, если посмотрят в корень вопроса и сразу перейдут к действиям.

Почему в экономике пытаются создать «благоприятную экосреду» в виде налогов, инфраструктуры, технологических и торговых возможностей, подготовки кадров и так далее? Потому что экономика — сложно предсказуемая сфера, где потребление основано на желаниях людей. И чтобы добиться результата, власти вынуждены действовать тонко, изучая потребности и подстраиваясь под них. Так вот демография ещё сложнее. Она тоже зависит от желания людей. Но только им нужно не купить товар, а взять ответственность за жизнь человека.

Что, если трезво оценить «экосреду» для демографии? Города России неудобны. В них мало места, недостаточно инфраструктуры, так себе воздух. Пространства дворов отвоёваны машинами, а где-то и вовсе нет дворов. Нет парков, прогулочных зон, спортплощадок. Узкие тротуары и маршрутки и даже более крупный транспорт не годятся для колясок. Дорожные пробки и конкурентный рынок труда не оставляют человеку свободного времени. Занятость в России требует полного вовлечения и очень ревнует работника к его семье.

Кузьма Петров-Водкин. Мать и дитя

Можно перечислять, но все проблемы общеизвестны. И неважно, решаются ли они по отдельности. Главное, что «экосреда» не очень. Потому что наши города стали такими для комфортного зарабатывания денег. А не для воспроизводства населения.

Что делает государство, когда сталкивается с проблемами в экономике? Формирует зоны опережающего развития, технопарки, технологические долины. Места, где бизнесу можно глубоко вздохнуть. Потому что если не создать условия предпринимателю, он найдёт их в другой стране, откажется от проекта или просто столкнётся с трудностями, которые не преодолеет.

В демографии то же самое — если нет условий, либо уедут, либо откажутся от планов, либо станут проблемной семьёй, социально неблагополучной, плохим примером для сограждан.

Какие шаги должно сделать государство? Первый — создать в конкретном месте демографическую «экосреду», в которой заводить и воспитывать детей не страшно. Где социальный выбор многодетности станет не проблемой, а достойным и уважаемым примером, которому захотят следовать. Это может быть небольшой город или посёлок, в который стоит переехать, если у тебя есть дети. В нём нужно устранить все негативные факторы, с которыми сталкивается семья в мегаполисе, а также создать условия для занятости — удалённой или по государственному заказу.

За первым городом можно строить и второй, третий. Другие города после смогут брать пример.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Второй шаг — обеспечить стимулы. Надо работать с теми, кто этого сам хочет. А те, кто хочет рожать и воспитывать много детей, не должны быть изгоями. Наоборот, нужен рекламный эффект. Соревнуются две картинки. На первой — успешная и благополучная большая семья с красивой жизнью, на второй — надломленные, с трудом выживающие люди, всегда нуждающиеся. Пока первая картинка не победит, никакой демографии не будет.

Следовательно, семьи, которые воспитывают много детей, нужно поддерживать не материнским капиталом, а чем-то более существенным. Например, миллионом долларов. Это совсем небольшие суммы в масштабах страны, как может показаться, зато они способны полностью изменить шкалу ценностей многих сограждан.

Но пока мы теоретизируем, население России сокращается не только на Дальнем Востоке.