Сокращение американских военных сил в Ираке и Афганистане, а также назначение новых послов, призванных сдерживать вмешательство США во внешнюю политику других государств, являются последними критическими напоминаниями о том, что президент Трамп выполняет свои обещания американцам, которые так часто голосовали за мир, а заканчивали войной. В этом месяце 2200 военнослужащих Соединенных Штатов покинут Ирак. Уровень сил в Афганистане, после летнего сокращения до 8600 единиц, этой осенью будет сокращен до 4500.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Эти действия на местах сопровождаются решениями в отношении послов. Трамп назначил эксперта по внешней политике и офицера запаса военно-морского флота Уильяма Ругера на должность посла в Афганистане. Ругер является ведущим консервативным голосом за прекращение участия Соединенных Штатов в войне в этой стране, в которой он сам воевал много лет назад.

Его назначение последовало за назначением отставного армейского полковника Дугласа Макгрегора послом в Германию, где президент также недавно объявил о сокращении наших сил. Макгрегор имеет докторскую степень по международным отношениям и является автором нескольких книг по военной науке и истории. Он открыто призывал Соединенные Штаты сократить свои международные обязательства и вместо этого сосредоточиться на защите собственной страны.

Дуглас Макгрегор

Оба назначения были продвинуты сотрудником Белого дома Джоном Макэнти, с тем чтобы помочь президенту в перестройке американской внешней политики для достижения за рубежом нужных целей — но без ненужного военного авантюризма. Они ускорят сдвиг от устаревшего внешнеполитического менталитета, обрёкшего некоторых из наших лучших молодых американцев на смерть и увечья в войнах, в которых не было ни достижимых сроков, ни четких условий для победы.

На всех президентских выборах с 1992 по 2012 год (за исключением, возможно, второго срока Джорджа Буша) в США побеждал тот кандидат, который обещал сократить интервенции. И каждый раз избиратели получали противоположное тому, чего они хотели: не меньше — а, наоборот, больше интервенций, больше солдат в опасности и больше войн, которым не видно конца. Эта полоса закончилась, когда Трамп дал свое обещание по этому ключевому вопросу.

В 2016 году Трамп шокировал республиканцев и разрушил священный принцип внешней политики истеблишмента. Во время дебатов в Южной Каролине, перед аудиторией, заполненной ветеранами и военнослужащими, он решительно заявил то, что ни один другой республиканец не осмеливался произнести, — что война в Ираке была ошибкой, основанной на лжи. Одни отвергли это утверждение как несерьезное запугивание Джеба Буша, другие сказали, что оно отвлечет семьи военных от Трампа. И те, и другие ошибались. Никто не понимал правды того, что сказал Трамп, больше, чем люди, которые в течение более чем десяти лет отдавали все свои силы на чужих полях сражений; которые не спали по ночам, пока их близкие были развернуты в коварных зонах боевых действий; у которых были родственники и друзья, не вернувшиеся домой живыми. Трамп победил на праймериз в Южной Каролине на своем пути к выдвижению от партии, а затем и на пути к Белому дому.

Да — есть разница между Трампом и Бушем, который обещал сократить «национальное строительство» и тем самым противопоставил свое видение более «ястребиному» тону Эла Гора, или Бараком Обамой, который обещал положить конец войнам в Ираке и Афганистане и снять Соединенные Штаты с доктрины «перманентной войны». Разница в том, что Трамп сделал то, что обещал.

Президент Дональд Трамп выступает с речью перед сотрудниками Департамента национальной безопасности в Вашингтоне. 2017 года. На заднем плане Майкл Пенс (слева) и Джон Келли (справа)

После 11 сентября Буш погрузил страну в конфликты по всему миру и принял идею «национального строительства», которую он когда-то высмеивал. Обама в конце концов сократил наше военное присутствие в Ираке через три года, но только для того, чтобы обострить войну в Афганистане и обязать Соединенные Штаты к новым интервенциям в Ливии, Сирии и других регионах. Трамп следовал философии «мира через силу», которую обещали наши бывшие президенты. Несмотря на разгром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдерживание распространения иранского влияния на Ближнем Востоке, он является первым президентом после Рональда Рейгана, который не начал больше интервенций за рубежом. Часто вступая в конфликт с внешнеполитическим истеблишментом, он по возможности держал американские силы подальше от опасности.

С его недавними назначениями и сокращениями контингентов Трамп прокладывает новое направление во внешней политике США, которое одновременно популярно и приносит эффективные результаты. А историческая сделка между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, хоть и принесла ему номинацию на Нобелевскую премию, является лишь шагом на пути к гораздо более мирному и процветающему миру.

Это не отступление Америки от мировых дел, а скорее признание того, что мы сильнее, и наши интересы более защищены, когда мы не позволяем себе погрязнуть в бесконечных войнах. Многие политики (включая Джо Байдена), утверждали, что поддерживают эту идею — но практика показывала, что они не могли действовать в согласии с ней. Трамп — единственный лидер в поколении, который пошел до конца.