К причалу Верхнего Рыболова нас не пустили, типа «сломаем частную собственность». Швартовались к общественному — о двух досках и с веревочками от птиц. «Некто» местный пришел и встал поперек, но «разрешите пройти?» оказалось достаточным, чтобы «некто» отошел в сторону. Коронавируса боятся, ненастойчивые самоизолянты?

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом Ивана Хвиюзова — до революции рабочего одного из архангельских лесозаводов.

Посмотреть в Верхнем Рыболове есть на что. Три дома могут претендовать на звание памятника истории и культуры, правда никто заниматься волокитой не будет, и окончат они свой век как незаслуживающие «охраны государства». Один дом — с кованными консолями крыльца, с реки выглядит из-за золотистой таблички как «памятник». Но при ближайшем рассмотрении на ней оказывается начертано не «Дом купца…», а «Здесь проживает заслуженный работник племсовхоза «Приморский» Аверкиева Галина Васильевна». Нынешняя хозяйка, как сказали соседи, будет только вечером, так что спросить о доме не у кого.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дома Верхнего Рыболова — радость импрессиониста

Мы уже было собрались обратно, как появившийся «ниоткуда» мужик сообщил, что дальше «большой и красивый дом». К нему пошли над берегом по тропинке, пробитой в зарослях сирени и черемухи. Второй дом, как радость импрессиониста, играл красно-фиолетовыми красками, и напоминал архитектурой несеверный город. В окно выглянул хозяин, и на вопрос «что за дом?», да «есть ли старые фотографии?», ответил «есть, можно зайти». Лестница за дверью уходила вверх не как в избах, а как в архангельских домах. Ольга Дмитриевна Пахолова, мялась да стеснялась, но рассказала свою историю. Она Хвиюзова, внучка одного их трех верхнерыбаловских братьев-домовладельцев. Отец работал бухгалтером, в 1930-е почувствовал, что грядет национализация дома, пошел в сельсовет и отдал здание под детский садик. Семья переехала на лесозавод, отец менял работу и жилье, о родовом доме вспомнили в 1941 году. К тому времени сельсовет устроил в доме сеновал и конюшню. Мать Ольги Дмитриевны заявила, что дом отдавался под садик, его нет, и она забирает дом обратно. На удивление, женщину не остановили, и Хвиюзовы зажили в своем доме.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ольга Дмитриевна Пахомова — потомок рода Хвиюзовых

Ольга Дмитриевна достала дореволюционные фотографии и разложила на столе. Мужчины с благородными лицами смотрели вдаль, мимо не менее благородных девушек, как будто все имели как минимум дворянское происхождение. — Они все были рабочими на лесозаводах, но жили зажиточно — оборвала сказку Ольга Пахолова.

Муж Ольги Дмитриевны из семьи знаменитой сказительницы Марфы Крюковой. Марфа жила в Зимней Золотице, на берегу Белого моря, и мир обнаружил 25-летнюю песенницу-былинницу когда в 1901 году в деревню приехал известный фольклорист Алексей Марков. Ехал он писать былины Аграфены Крюковой, матери Марфы, а записал еще и марфины.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Муж Ольги Пахоловой — внучатый племянник сказительницы Марфы Крюковой, что жила в Зимней Золотице

Муж Ольги не помнит былин ни Марфы Крюковой, ни своей матери — марфиной родной сестры. Говорит, никто в деревне их не помнит — умерло искусство. Но родословную свою знает — с Аграфеной, девушкой из деревни на Терском берегу Белого моря, его прадед познакомился на рыбном промысле. Погостил, взял замуж знаменитую тогда уже сказительницу и увез в Зимнюю Золотицу. Талант Марфы Крюковой как ветка вырос из таланта матери Аграфены!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дома деревни Верхнее Рыболово, что на островах Северной Двины напротив Архангельска, построены не как избы, а как городские усадьбы

Третий дом встретил нас головой хозяйки выглядывавшей из окна. Комплимент о красоте дома и желании осмотреть его изнутри, и хозяйка ответствует «заходите». В огромном здании живут две сестры, им уже никто не нужен — настолько «приросли» друг к другу. Снаружи дом побогаче первых двух, но внутри скуден — столы-стулья, кровати, фото на стене и все. Начавшую течь с краешка крышу не пытаются заделать — нет мужика. Дом, со стройными, как девушки, печами, жалко. Фото «старого владельца», того самого Ивана Хвиюзова, достала одна из сестер. Иван, как и персонажи соседских фотографий, был рабочим лесозавода, но тонкий нос, аккуратная борода, белая рубашка, галстук вводили в заблуждение, что перед нами купец как минимум 2-й гильдии. А жена рядом — одно лицо с Ольгой Пахоловой, как в фильме — «так и поверишь в переселение душ».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Иван Хвиюзов с супругой, как две капли похожей на Ольгу Пахомову-Хвиюзову. Фото начала XX века

«А есть что из старых вещей?» — и сестры повели на поветь, закопошились у сундука, открыли миру его внутренности, наполненные лежалыми одеждами. На свет поднялась лисья шуба — из кусочков, дореволюционная по исполнению, но советская по духу. Обмен шутками о несметных сокровищах, и мы уходим. Катер, брызги Северной Двины…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Печи в доме Ивана Хвиюзова

Скоро зима, жители Верхнего Рыбалова вырвут из деревни свои многовековые корни и отплывут в Архангельск, в человейники с горячей водой и удобствами. А тени людей сойдут с фотографий и на зиму останутся хозяевами красавцев-домов — как живые 100 лет тому назад.