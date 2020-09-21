На минувшей неделе на открытой площадке западно-казахстанской региональной палаты НПП «Атамекен» в Уральске состоялось мероприятие, инициированное предпринимателем Сакеном Хамзиным, соучредителем компаний «Орал Логистик» и «Хладоленд», занимающихся импортом мясной продукции в Казахстан. В сопровождении трех юристов и в присутствии нескольких представителей прессы Хамзин заявил о «рейдерском захвате» своего бизнеса .

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

Видеозапись заседания появилась сразу в нескольких казахстанских телеграм-каналах. Оппоненты уральского бизнесмена не получили приглашения на встречу и, следовательно, возможности изложить свою версию событий. Более того, предприниматель даже не назвал ни одного имени — в его речи звучали только определения «граждане России» и «иностранные преступники». Глава Meat Team, гражданин Болгарии Николай Караилиев, ознакомившись с видеозаписью заседания в НПП «Атамекен», заявил, что она «может служить учебным материалом и для юристов, и для простых граждан о том, как нельзя обсуждать споры хозяйствующих субъектов».

Чтобы разобраться в сути скандала, необходимо сделать экскурс в историю взаимоотношений Meat Team и Сакена Хамзина. Она началась в 2008 году, когда при содействии зарубежных партнеров бизнесмен совместно с россиянами учредил две компании и начал импорт мясных изделий в Казахстан. Meat Team, в том числе посредством своего болгарского подразделения — компании «Витоша 63», была единственным поставщиком и товарным кредитором бизнеса Хамзина. Дела шли в гору, и в 2014 году предприниматель заложил имущество своих с партнерами компаний для получения кредита в 9 миллионов долларов США в уральском офисе банка «ЦентрКредит». Но из-за колебаний курса тенге с возвратом кредита возникли сложности. Возможно, предприниматели рассчитывали на прибыль от построенного ими в Уральске торгового центра «Азия молл», но этот проект также обернулся сплошными убытками.

Избежать процедуры банкротства компаниям Хамзина тогда позволили только гарантии Meat Team, которая была заинтересована в продолжении бизнеса в Казахстане. Но шагов по оптимизации бизнеса и стремления погасить долги от Хамзина так и не дождались. Терпение Meat Team лопнуло в апреле 2017 года. Компания прекратила поставки товара в кредит и письменно потребовала уплаты долга. Хамзинe и его соучредителям теперь не хватало денег не только на продолжение оперативной коммерческой деятельности своих компаний, но и на зарплаты и налоги. Плюс никуда не делся долг перед банком — одних процентов ежемесячно «капало» больше 100 тысяч долларов. За помощью вновь обратились в Meat Team. В ход пошли слезные уговоры и личные гарантии выплаты долга в виде договоров поручительства, которые торжественно были подписаны в мае 2017 года под аплодисменты большого количества сотрудников обеих компаний и представителей Meat Team.

Казалось бы, бизнес спасен? Но не все так просто. Именно подлинность этого договора поручительства сейчас и пытается оспорить Сакен Хамзин. Любопытно, что он начал делать это не сразу. Летом 2017 года бизнесмен предложил сделать коммерческим директором обеих компаний своего сына Тимура. Его компаньоны, которые де-факто своим финансированием держали компании на плаву, с этим решительно не согласились. Толку от избалованного мальчика никто не видел, к тому же еще не утих до конца громкий коррупционный скандал. Тогда Хамзин предложил руководству Мeat Team аннулировать свой договор поручительства в обмен на передачу своих долей в компаниях Там согласились, но уже в августе аппетиты Хамзина неожиданно выросли, и он потребовал от Meat Team выплатить ему дополнительно отступные.

Источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что Хамзин при этом недвусмысленно намекал на свои связи и грозил оппонентам серьезными проблемами с ведением дел в Казахстане. Тогда Мeat Team обратилась в суд с иском о частичном взыскании задолженности к компании «Хладоленд», а также ко всем поручителям по кредиту. Во всех трех судебных инстанциях иски были удовлетворены, и законное решение вступило в силу. Но получить деньги по нему Мeat Team не удалось — пока шли судебные разбирательства, Хамзин избавился от всего своего имущества, что-то якобы продав, а что-то подарив родственникам. Позднее бизнесмен трижды попытался оспорить решение в Верховном суде Казахстана, и если первые две попытки успехом не увенчались, то на третий раз его просьба странным образом была удовлетворена. Верховный суд отменил свое предыдущее решение, указав, что данный спор должен был быть рассмотрен в России. При этом, что важно, по существу наличия долга в решении суда недостатков и замечаний не было найдено. Сейчас дело рассматривается в Международном коммерческом арбитражном суде г. Москвы.

Проиграв все суды по делу о задолженности, Хамзин решил перевести спор из гражданско-правовой в уголовную плоскость и заявил, что подписать договор поручительства его заставили угрозами и вымогательством. В полиции и прокуратуре Западно-Казахстанской области никаких подтверждающих это заявление фактов не нашли. Но бизнесмен не сдавался. В 2020 году он обратился в суд Уральска с просьбой признать договоры поручительства недействительными из-за того, что его подпись якобы была подделана.

Несмотря на многочисленные показания свидетелей и тот факт, что все три года с момента заключения договора он не ставил подлинность своей подписи под сомнение, суд тем не менее назначил экспертизу в Западно-казахстанском институте судебной экспертизы, которая показала, что подпись не является подлинной. Параллельная экспертиза, заказанная Meat Team у независимого эксперта в столице Казахстана, пришла к противоположным выводам, но уральский суд не принял это во внимание. Тогда Meat Team подала апелляцию уже в областной суд Западно-Казахстанской области с просьбой провести повторную экспертизу, однако суд удовлетворил жалобу весьма странным образом — назначил ее… тому же эксперту, который вынес первоначальное заключение в пользу Хамзина.

После еще одной жалобы Meat Team договор наконец передали другому эксперту из Нур-Султана. Он полностью подтвердил подлинность подписи Хамзина. Выступая в минувший четверг на площадке НПП «Атамекен», Сакен Хамзин и его юристы пытались убедить прессу и руководство Западно-казахстанской региональной палаты в том, что выводы экспертизы недостоверны, а его подпись подделана, назвав это «рейдерским захватом».

Доказывая свою правоту, бизнесмен прибег даже к любимой в Казахстане националистической риторике: «Я, гражданин Казахстана, не могу найти защиту на родине от иностранных преступников и вернуть свое имущество». При этом на настоящий момент по документам список учредителей компаний «Орал Логистик» и «Хладоленд» остается неизменным, то есть как минимум на бумаге имущество Хамзина по-прежнему в его собственности. Два других актива Хамзина — торговый центр «Азия молл» и база «Пэтформ» — остаются в залоге у банка, а проценты по кредиту Хамзина в соответствии с ранее заключенными договоренностями продолжает выплачивать Meat Team. В Meat Team уже заявили о необоснованности обвинений Хамзина и выразили озабоченность тем, что западно-казахстанская региональная палата НПП «Атамекен» вместо объективного рассмотрения спора стала трибуной лишь для одной стороны: «Когда к клеветнику примыкают окологосударственные организации, это возмутительно. Мы требуем, что НПП «Атамекен» четко определился, стоит ли ему выступать в роли очередного арбитра в этом споре, а также прекратить обсуждение вопросов компаний «Орал Логистик» и «Хладоленд» в отсутствие доверенных представителей всех его учредителей».

Очередное заседание в областном суде ЗКО назначено на 22 сентября.