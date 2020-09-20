



Государственный секретарь США Майк Помпео снова отправляется в Ватикан. По данным итальянской прессы, его визит в Рим ожидается в самом конце сентября. Помпео будет пытаться предотвратить китайские инвестиции в портовую инфраструктуру Италии в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также «окажет давление на Святой престол, чьи отношения с Пекином потеплели».

Год назад госсекретарь уже разыгрывал эту партию. В начале октября 2019 года в рамках европейского турне он принял участие в открытии организованной Ватиканом конференции на тему «Пути достижения человеческого достоинства: партнерство с религиозными организациями», произнес речь, на следующий день был принят на аудиенции папой Римским Франциском, а также переговорил с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Тогда было заметно, что ватиканская повестка и американская значительно отличаются друг от друга. По итогам встречи с папой официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус сообщила журналистам, что в ходе встречи стороны подтвердили свою готовность действовать в целях обеспечения религиозной свободы во всем мире и, прежде всего, в целях защиты христианских общин на Ближнем Востоке. Однако эта тема была задвинута на второй или даже третий план во время выступления Помпео на конференции, которое он начал и закончил историей о «преследуемых Пекином уйгурах-мусульманах» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

U.S. Department of State Майк Помпео и папа Римский Франциск на встрече в октябре 2019 года

Есть ли шанс, что сейчас госсекретарь во время посещения Ватикана сделает акцент на оказавшихся в бедственном положении ближневосточных христианах (что было бы логично — ведь он будет находиться в столице Католической церкви), а не станет убеждать понтифика отказаться от диалога с «коммунистическими китайскими властями»? Маловероятно. Важный сигнал послал сам Помпео, когда в пятницу, 18 сентября, опубликовал статью на страницах американского консервативного христианского портала First Things, который не в восторге от Франциска и часто предоставляет слово его критикам. Уже сам выбор места для публикации создает определенную атмосферу, ведь госсекретарь мог передать свой текст нейтральным или симпатизирующим папе католическим изданиям в США, конечно, если бы хотел предложить Ватикану «пряник». Но Помпео выбрал «кнут», обозначив повестку будущих переговоров с папой. Это «резкое ухудшение ситуации с правами человека в Китае, особенно в случае с верующими», «преследование мусульман в СУАР», к чему добавилось «возобновление двухлетнего временного соглашения между Святым престолом и Пекином», по поводу которого «в этом месяце ватиканские дипломаты встречаются со своими коллегами из Коммунистической партии Китая».

Соглашение Вашингтону очень не нравится, он считает его нежелательным, однако ничего не может с этим поделать. Как заявил на днях кардинал Паролин, Ватикан готов со своей стороны на пролонгацию и «думает и надеется, что Китай тоже хочет этого». В целом складывается впечатление, что нынешняя администрация США в принципе не видит каких-либо серьезных точек взаимодействия с понтификатом Франциска. Она использует Святой престол как стенку, в которую бросают «информационные мячи», чтобы те отскочили и попали на другие площадки, неся пропагандистские американские тезисы. Это заметно в том числе по президентской кампании, когда избирательный штаб Дональда Трампа стал позиционировать своего кандидата в качестве главного покровителя движений в защиту жизни и борца против абортов. В итоге президент Папской академии жизни архиепископ Винченцо Палья был вынужден предостеречь от превращения этих вопросов в «идеологическое оружие», заявив, что эксплуатация их в «политическом футболе» рискует причинить «большой вред». Но здесь хотя бы Ватикан может публично ответить. В случае с обвинениями в переходе на сторону «коммунистического Китая» оппонировать ему значительно труднее.

(сс) Xonn Папа Римский Франциск

Действительно, соглашение окутано пеленой тайны и секретности, на чем, как говорят, настаивал Пекин, а ход его реализации — рваный и неоднозначный. Однако напористость Вашингтона, требующего от папы Франциска быть святее польского папы Иоанна Павла II, «победителя советского коммунизма», не поможет ни китайским католикам, ни уйгурским мусульманам. Поэтому предстоящие переговоры Помпео в Риме с понтификом и руководством государственного секретариата, судя по всему, станут обменом мнениями, которые сторонам и так давно известны. Святому престолу, впрочем, будет немного полегче, папе и его сотрудникам переизбираться не надо в отличие от Помпео, который вскоре может потерять свой пост. Да и внешняя политика американцев утратила прежний моральный авторитет. А католические ценности вечны.