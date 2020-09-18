Миндальвостокразвития РФ и стоящий за ним вице-премьер Юрий Трутнев доруководились развитием Арктики до того, что сотни тысяч ее жителей скоро соберут чемоданы и уедут туда, где нет «развивателей».

Lsnmar Нарьян-Мар

Министерством разработан и внесен в 2020 году на рассмотрение Госдумы РФ пакет «арктических законопроектов», которые вызвали исключительно восторженные отзывы. Но всякий предмет имеете две стороны. Так и здесь — с 28.08.2020 вступил в силу федеральный закон от 13.07.2020 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в соответствии с которым вносятся изменения, в том числе в ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Amurobl.ru Юрий Трутнев

Согласно добавленного с 28.08.2020 г. п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 № 194-ФЗ) проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство которых предполагается в Арктической зоне РФ. Также перечнем документов, направляемых для получения разрешения на строительство, п. 4, ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса (были внесены изменения в августе 2020 г) предусмотрено представление положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Что такое капитальное строение? Это объект недви­жи­мо­сти, который проч­но соеди­ня­ет­ся с зем­лёй и име­ет фун­да­мент. Его нель­зя пере­ме­стить и демон­ти­ро­вать, так как все его состав­ля­ю­щие неде­ли­мы, их невоз­мож­но исполь­зо­вать по отдель­но­сти, не нару­шив целост­ность все­го объ­ек­та, его пред­на­зна­че­ние и функ­ции.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Новостройка

То есть обязательная экологическая экспертиза требуется для всех строек, имеющих проектную документацию, избежать ее смогут только застройщики индивидуальных жилых домов, так как разрешение на их строительство имеет уведомительный характер.

Как проводится экспертиза? В регионе есть уполномоченный орган, например управление государственной экспертизы Архангельской области. Застройщик разрабатывает проект, просит местные власти провести еще одну обязательную процедуру — общественные экологические слушания и в случае их положительного исхода отправляет проект в управление, которое пересылает документы в Москву.

Есть установленные сроки проведения экспертизы — 40 дней со дня получения документов. Если есть замечания к проекту, застройщик получает отказ, устраняет замечания и снова отправляет бумаги в Москву. Минимум времени на слушания и экспертизы — 8 месяцев, но дело может затянуться на два-три года. Если застройщик пойдет в суд, то это тоже два-три года. Если здание строится без разрешения, то оно будет снесено по решению суда.

Алексей Сулицын, директор строительной фирмы «Модуль», считает, что нововведение имеет признаки коррупционной составляющей. Кроме того, на согласование проекта, экспертизы и всякие бумажные дела уходит не только время. По его подсчетам, если стоимость строительных работ — 60% сметы, то плата за согласования, экспертизы, подключения к сетям составит не менее 40% всей стоимости строительства.

Сергей Цыпленков, руководитель российского отделения «Гринписа», считает, что проекты объектов капитального строительства, представляющих угрозу экологии, должны обязательно проходить экологическую экспертизу. Но это далеко не все капитальные строения, и введенная экспертиза по всем зданиям закладывает бомбу под развитие арктических территорий.

Депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина, поправка которой включила в арктическую зону Лешуконский и Пинежский районы Архангельской области, сообщила, что рабочая группа по арктическому законодательству при комитете ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, где она работает, и которую возглавляет Денис Кравченко, уже готовит поправку, исключающую обязательную экологическую экспертизу по объектам капитального строительства. Подобную поправку готовит ряд других депутатов Госдумы РФ. Будет ли исключено дискриминационное положение, зависит и от арктических регионов, имеющих влияние на своих депутатов ГД РФ.

Duma.gov.ru Елена Вторыгина

Регионы арктической зоны подали всего по паре-тройке заявок на арктические налоговые льготы, смысл «полярного гектара» непонятен, но проблемы, возникшие «на ровном месте», жители Арктики уже получили. За новацией просматривается то ли желание получить рычаг на всех застройщиков в Арктике, то ли накормить экологическое сообщество за счет еле сводящих концы с концами арктических регионов, то ли банальная коррупция, то ли заигрывание с иностранными экологическими организациями. Впрочем, представители последних сами считают такой контроль бомбой под Арктику.