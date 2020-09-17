



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Польши

Президент Польши Анджей Дуда подписал приказ об отправке польского военного контингента (PKW) в Турцию «в рамках адаптированных мер по укреплению НАТО для Турции, на территории Турции, восточной акватории Средиземного моря и Черного моря». Как следует из приказа, в период с 15 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года будет задействован отряд численностью до 80 солдат и специалистов, оснащенный патрульно-разведывательным самолетом M-28B1R. PKW имеет двойное подчинение — командованию морскими силами союзников НАТО и начальнику польского генштаба.

Такое происходит впервые. Хотя в 2003 году Варшава готовилась отправить в Турцию военный контингент в связи с американо-британской подготовкой вторжения в Ирак и ожидаемым контрнаступлением Багдада на Анкару, решение о командировке было в итоге отменено. В целом польские военные и разведчики присутствуют на Ближнем Востоке, но это не затрагивало Турцию, союзника Польши по НАТО. Причем участие в регионе дорого обходится Варшаве. Еще во время Польской Народной Республики ее спецслужбы накопили хороший задел на Ближнем Востоке. Так, в 1990 году ЦРУ в ходе операции по выводу из Ирака своих шести оперативников смогло воспользоваться помощью польских коллег. Однако после того как об этом стало известно, на Ближнем Востоке в последующие годы трагически погибли несколько польских дипломатов, которых связывало то, что все они ранее служили в Багдаде. Сейчас польские военные присутствуют в регионе, как объясняет Варшава, в рамках НАТО. Интересами альянса объясняется и нынешняя отправка контингента в Турцию.

Но есть важный нюанс. Комментируя принятое Дудой решение, глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши (BBN) Павел Солох заявил, что «мы положительно отреагировали на недавнее обращение турецкой стороны к союзникам по НАТО в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на сирийско-турецкой границе». А это уже касается не столько Североатлантического альянса, сколько треугольника Турция — Россия — Иран. Учитывая, что польские военные будут участвовать в разведывательных операциях, это делает невозможным обмен данными между турецкими и российскими военными. Ведь Анкара может поделиться ими с Варшавой, которая вступила в жесткий клинч с Москвой практически по всем вопросам. Турция преследует свои цели. А Польша? На сегодня существует как двусторонний польско-турецкий диалог, так и формат Анкара — Бухарест — Варшава. При этом отношение Турции к Польше носит инструментальный характер и зависит от политический конъюнктуры.

Польские солдаты

Так, в апреле 2016 года газета Rzeczpospolita сообщала, что в ходе визита в Анкару министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский впервые услышал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заверения в том, что турецкая сторона «занимает аналогичную позицию в отношении роли Североатлантического альянса против угроз, исходящих с Востока». На языке дипломатии, отмечало издание, это означает согласие с польскими стараниями, чтобы силы НАТО «реально присутствовали в нашей части Европы». Это можно было связать с тем, что в тот момент Анкара переживала серьезные заморозки в отношениях с Москвой из-за сбитого 24 ноября 2015 года турецкой авиацией на территории Сирии российского самолета Су-24. Спустя несколько лет ситуация изменилась. Накануне саммита НАТО в Лондоне, который проходил в декабре 2019 года, Турция заблокировала новый план обороны Польши и стран Прибалтики «в случае военной агрессии России», потребовав признать террористическими организации сирийских курдов. Уговорить снять вето Анкару удалось лишь в июне 2020 года.

Сейчас Турция вступила в конфликт с Европейским союзом в целом и Грецией с Кипром в частности по Восточному Средиземноморью. Франция и ряд южных стран требуют наказать Анкару. Польские востоковеды считают, что Варшава должна присоединиться к антитурецкой коалиции. 24—25 сентября состоится внеочередной саммит Европейского совета, на котором планируют рассмотреть ситуацию в Белоруссии. Никосия грозит сорвать введение санкций против Минска, если не услышат ее озабоченность действиями Турции. «Кипр не враг белорусов, и предполагать, что он хочет заблокировать санкции против Белоруссии из-за своих отношений с Россией, есть полное недоразумение», — заявляет эксперт по Ближнему Востоку Витольд Репетович. По его словам, речь идет о проявлении «европейской солидарности», и в интересах Польши «одновременно ввести санкции против Турции и Белоруссии». На этом фоне отправка в Анкару PKW «играет на разрушение солидарности ЕС с Кипром и Грецией», считает аналитик Ян Вуйчик, ведь «80 солдат — это не изменение правил игры, а политический акт. Зачем мы этим занимаемся?»

Jorge Guerra Moreno Турецкий фрегат класса «Явуз»

Варшава в данном случае играет на флангах и противопоставляет себя Берлину и Парижу. Судя по всему, польский правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) рассматривает командировку военных в Турцию, во-первых, как ответ Германии, не желающей воспринимать аргументы Варшавы против «Северного потока — 2». Во-вторых, отвечает французскому президенту Эммануэлю Макрону, который в прошлом году говорил о «смерти мозга НАТО» в контексте действий Турции на севере Сирии. В-третьих, рассчитывает, что в Восточном Средиземноморье будет создан тактический альянс между Анкарой и Вашингтоном, к которому сможет прислониться Варшава. В-четвертых, вносит диссонанс в отношения между Турцией и Россией. Польша, как и раньше в своей истории, хочет проскочить сразу через несколько шашек и стать дамкой. Но она не обладает ресурсом для длинной игры, Ближний Восток не является ее регионом. В ответ Варшава может получить шах уже в своем подбрюшье.