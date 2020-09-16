Транспортная стратегия России до 2035 года, являясь по своей сути стратегическим документом, позволяет заглянуть в будущее и понять, как попутно будут развиваться некоторые другие сферы нашей жизни, так или иначе пересекающиеся с транспортной отраслью — одной из ключевых в экономике и затрагивающей абсолютно каждого из нас. Сказать точно, что из планируемого сегодня, претворится в жизнь спустя 15 лет, сложно. Тем не менее сегодняшняя версия стратегии, если судить по публикации издания РБК, которому оказалась доступна обновленная — после экспертного обсуждения 26 марта дополненная нововведениями — версия, дает поводы сказать о том, что в ближайшие годы внутреннее потребление нефти будет сокращаться, причем значительно, и способствовать этому будет именно политика правительства. Собственно, уже способствует: пару месяцев назад глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Возможно, данная мера может являться одним из первых этапов подготовки страны к введению Европой трансграничного углеродного налога, то есть, таким образом, правительство может минимизировать потенциальные риски для экономики страны. Сейчас же правительство намерено пересмотреть ряд льгот для нефтегазового комплекса, что, вероятно, не пойдет на пользу нефтяникам, но, по задумке, позволит отчасти пополнять бюджет в ближайшие три года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Альтернативой автомобилям на бензине или дизтопливе могут стать, например, самокаты, моноколеса, велосипеды, способные уже сегодня разгоняться до скорости автомобиля. И хоть это смешно звучит, именно смешно, так как иначе сложно представить россиян на таком альтернативном виде транспорта в осенне-зимний период, выходящий по большей части на всей территории России (кроме Юга и Северного Кавказа) далеко за календарные пределы, тем не менее Минтранс, как указывало издание, предлагает стимулировать население ездить на немоторизированных видах транспорта, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт. Думается, помимо сезонных ограничений езды на тех же самокатах или велосипедах, есть и другие ступоры: подобная качественная и скоростная техника сегодня может оказаться недоступной каждой семье. Правда, между тем активно развивается прокат или каршеринг этого вида транспорта. Какие именно стимулы стоит ожидать в этом направлении от Минтранса, пока не известно. Ну, а на словах о строительстве метро жителям Ростова-на-Дону наверняка икнулось: как говорилось в одном старом добром видеоролике, облетевшем всю страну, там метро копают и ищут уже очень много лет, всё никак не найдут. Нужно ли донской столице в принципе метро, большой вопрос, тем не менее который периодически поднимается. Так что стратегия стратегией, мечты мечтами, но деньги под мечты не раздают, разумных обоснований проектов еще никто не отменял, и вопрос о развитии метро по большей части можно считать риторическим, если, конечно, не вести речь об агломерации — об объединении регионов — экономически сильных с экономически слабыми. Судя по теперешним долговым «историям» регионов, процесс агломерации может активно начаться именно в ближайшее время.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на электросамокатах

Ключевым моментом из всей стратегии издание выделяет информацию о том, что правительством рассматривается возможность введения в городах к 2035 году бесплатного проезда на общественном транспорте при условии внедрения с 2025 года принципа «пользователь платит», предполагающего взимание с автомобилистов платы за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — уже за проезд по дорогам всех категорий. Как поясняется, данный принцип должен стимулировать рост поездок на общественном транспорте и снизить уровень использования личного, мол, в 2019 году министерство зафиксировало снижение пассажиропотока на общественном виде транспорта. В ведомстве обосновали случившееся улучшением качества дорожной сети, которая позволяет с большим комфортом пользоваться личными автомобилями как в деловых, так и в развлекательных целях. Согласитесь, какое-то очень спорное обоснование ситуации, особенно применительно к регионам, и особенно к тем, в которых иногда вспыхивают коллапсы по причине нехватки общественного транспорта или же бесконтрольного повышения цен за проезд на маршрутках. Более того, жителям регионов известно, что порою справиться с беспределом отдельных автотранспортных предприятий просто невозможно, они используют хитромудрые схемы работы, и не исключено, что именно они просто-напросто отражали низкую статистику использования общественного транспорта. Очевидно, что введение бесплатного проезда должно способствовать вытеснению с рынка таких недобросовестных игроков и в принципе как бы обелить эту сферу перевозок. Но возникает вопрос: кто, как, по какой схеме будет финансировать такие, так сказать, перевозки. Бесплатными они будут являться для пассажиров, но перевозки-то должны финансироваться, как и содержание в принципе автопарка — пусть даже если он весь станет беспилотным. Останутся ли прежние игроки на этом рынке, работающие по новой схеме, или появятся новые, и тем и другим некто будет выделять деньги. Кто будет оператором, раздающим эти деньги, собираемым с автомобилистов? Или этот оператор и будет помимо оперирования финансами владеть и управлять глобальным автотранспортным парком? Не возникнет ли конфликта интересов при распределении средств?

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

Помимо выше обозначенного сокращения внутреннего потребления нефтепродуктов, стоит, вероятно, ожидать и снижения объемов производства легковых автомобилей. Основная масса производителей на этом рынке — зарубежные. Можно сказать, не жалко, пусть уходят, так как нужно оказывать поддержку отечественным производителям. Но ведь если они уйдут, то вырастет безработица. Правда, именно эти производства являются наиболее высоко автоматизированными, да и в принципе, с учетом возможного активного распространения беспилотников, так же как и летательных аппаратов, прицеливающихся к доставке грузов, видимо, традиционный легковой транспорт будет все больше уходить прошлое, как неизбежное явление. Между тем возникают и другие вопросы. Например, можно ли повысить загрузку общественного транспорта в принципе, если какая-то часть населения окончательно перейдет на дистанционный режим работы? Как подобные нововведения отразятся на сфере внутреннего туризма или общественным транспортом будет охвачен любой угол страны? Пока что рисуется перспектива того, что сильнее всего могут пострадать автомобилисты. Ведь, транспортный налог никто пока не отменял, но и стратегия еще не принята.