После того как в Белоруссии вспыхнули массовые уличные демонстрации против «коррумпированного автократического правления» президента республики Александра Лукашенко, занимавшего свой пост не одно десятилетие, казалось, что у западных правительств хватит мудрости не вмешиваться. К сожалению, эта надежда угасает, и обычные сторонники возглавляемых США кампаний по смене режима начинают всё громче заявлять о своей позиции. Крайне важно, чтобы руководство США и стран Европы не поддавалось на призывы принять меры в поддержку «демократических демонстрантов».

Иван Шилов ИА REGNUM Александра Лукашенко

Шаг в этом направлении может не только вовлечь США и их союзников в беспорядочную внутриполитическую борьбу в небольшой восточноевропейской стране, но и привести к опасной конфронтации с Россией, пишет научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 16 сентября в The American Conservative.

Отношения между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным нельзя назвать простыми. На личном уровне лидеры двух стран едва терпят друг друга. Кремль считает режим в Минске «неблагополучным и зачастую ненадежным клиентом». Большинство западных экспертов сходятся во мнении, что Москва предпочла бы избежать прямого военного вмешательства в Белоруссии. Российские официальные лица, вероятно, не видят особых преимуществ в том, чтобы брать на себя ответственность за дела своего политически нестабильного соседа, испытывающего экономические трудности.

Тем не менее Москва явно обеспокоена тем, что именно может заполнить вакуум власти, образовавшийся в случае свержения Лукашенко. Воспоминания об украинском майдане 2014 года, когда демонстранты — при вполне значительной поддержке Запада — свергли законно избранное «дружественное» России правительство, приведя к власти решительных националистов, желающих ввести страну в состав НАТО, по-прежнему не дают покоя российскому руководству.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан 2014. Киев

Безусловно, между событиями на Украине и в Белоруссии есть важные различия. В отличие от украинских демонстрантов, немногие белорусские протестующие демонстрируют стремление к НАТО или ЕС, а также носят символику с изображением звезд и полос. В целом настроения белорусской общественности выглядят «неопределенно пророссийскими». Большинство «продемократических» демонстрантов, похоже, искренне стремятся добиться заявленной ими цели проведения честных выборов и прекращения правления Лукашенко.

Тем не менее для западных лидеров важно не недооценивать решимость Москвы сохранить Белоруссию на геополитической орбите России. Ранее Путин напрямую предостерег правительства ЕС от вмешательства в дела республики. Он также заверил Лукашенко, что Россия готова, в соответствии с положениями соглашения о взаимной безопасности, разместить войска для поддержания порядка, если в этом возникнет необходимость. С тех пор он неоднократно подтверждал это обязательство.

Первоначальная реакция западных правительств на беспорядки в Белоруссии была относительно осторожной и сдержанной. Когда Лукашенко обвинил НАТО в размещении войск на западной границе его страны, лидеры альянса категорически опровергли это обвинение. На тот момент эти опровержения, очевидно, имели под собой основания. Теперь это совсем не так: блок НАТО провел военные учения у границы Литвы с Белоруссией, что является неосмотрительным и неоправданно провокационным шагом. Эти учения, по всей видимости, были проведены в связи со все большим стремлением Запада продемонстрировать «солидарность» со «сторонниками демократии» в республике.

Так, редакция авторитетного американского издания The New York Times выступила 10 сентября со статьей «Поддержите храбрых протестующих Белоруссии» (Support the Brave Protestors of Belarus), которая стала типичным примером такого лоббирования. Редакция издания утверждала, что «подавление мирных протестов против явно сфальсифицированных выборов в Белоруссии является оскорблением для всех, кто дорожит демократией и элементарной справедливостью». В заметке также отмечалось, что протестующие «не обращались за поддержкой к Европейскому союзу, НАТО или США». Однако это не помешало журналистам издания оказать им поддержку. Они предупредили, что Москва может «попытаться втянуть Европейский союз в какую-то форму диалога, который придаст легитимности поискам Россией пути разрешения кризиса в ее интересах».

ИА REGNUM Протесты в Минске

Авторы редакционной статьи презирали любой такой диалог с Москвой. Вместо этого они утверждали, «что роль Запада — роль правительств, правозащитных организаций и общественности, в руках которой находятся социальные сети, — заключается в том, чтобы продемонстрировать тем многим смелым людям, которые проголосовали за [кандидата от оппозиции на ранее опротестованных выборахСветлану] Тихоновскую и которые выдержали избиения и аресты просто для того, чтобы с ними считались, что свободные люди по всему миру на их стороне и поддерживают их требование о проведении новых выборов, освобождении всех задержанных и возвращении лидеров оппозиции, изгнанных в ссылку».

Однако редакция The New York Times вряд ли удовлетворилась такой моральной поддержкой. Напротив, американские журналисты настаивали на том, что послание о поддержке Запада «должно быть подкреплено серьезными личными санкциями — замораживанием счетов в иностранных банках, запретом на поездки и тому подобное — против друзей Лукашенко и тех, кто фальсифицировал результаты выборов, а затем жестоко притеснял тех, кто осмеливался протестовать».

Выбрав такой подход, редакция издания умудрилась не только повести себя провокационно, но и проявила сущее безрассудство. Подобный шаг Запада был бы воспринят как его намерение в очередной раз «половить рыбу в мутной политической воде» на границах России, вызывая беспокойство Кремля и ухудшая и без того прохладные отношения между Востоком и Западом.

Белоруссия уже выступала с угрозами о закрытии важных транзитных маршрутов из России в Восточную и Центральную Европу в случае введения санкций, что еще больше усилит напряженность. Несмотря на свою провокационную суть, санкций, предложенных американскими журналистами, было бы крайне недостаточно для того, чтобы свергнуть режим Лукашенко, или даже для того, чтобы поставить под угрозу его власть.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным

Подчеркивая двухпартийный характер стремления США к более активной политике поддержки антилукашенковских сил, фонд Heritage призвал Вашингтон «рассмотреть возможность применения санкций в рамках закона Магнитского в отношении соответствующих белорусских властей». Этот закон был принят в 2012 году для наказания России за якобы имевшие место нарушения прав человека. Рекомендации The New York Times и фонда Heritage о том, что введение санкций было бы крайне желательным, были практически идентичны.

Лидеры США и ЕС должны противостоять такому давлению. Единственным событием, которое могло бы побудить Путина преодолеть свое нежелание военного вмешательства в Белоруссии, могла бы стать его убежденность в том, что Запад намеревается вмешаться в этой стране таким же образом, как это было на Украине. В Москве считают Белоруссию важным территориальным буфером между Российской Федерацией и НАТО. В случае давления Путин может принять решение «поглотить» республику из соображений безопасности, как он сделал это с Крымом.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году. Пока что он носил в основном символический характер, но «напуганная» Россия могла бы приступить к его реализации в полном объеме. Такой шаг в еще большей мере обострит нынешнюю холодную войну между Москвой и Западом, стремиться к чему не следует никому. Западным, особенно американским, лидерам нужно воздерживаться от ухудшения и без того плохой ситуации.