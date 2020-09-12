



Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Эрдоган

Как сообщает американское издание Washington Examiner, сенатор-республиканец от штата Висконсин, член комитета по международным отношениям и глава подкомитета по делам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности Рон Джонсон выступил с призывом «активизировать подготовку к выводу войск с турецкой базы ВВС Инджирлик». У него «вызывает беспокойство» внешняя политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его «растущая близость к президенту России Владимиру Путину». По словам сенатора, «мы не знаем, что случится с Инджирликом, мы надеемся на лучшее, но должны планировать худшее».

Особенностью является то, что это Эрдоган раньше грозил закрыть американским военным доступ к базам Инджирлик и Кюреджик, если США введут санкции против Турции в ответ на закупку ею российского зенитного ракетного комплекса С-400 и будут расширять с Москвой военно-техническое сотрудничество. Но главная проблема была в другом. Разногласия между сторонами начались раньше по поводу понимания использования базы. По мнению американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта, напряжение в отношениях двух стран было связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана и поддержкой американцами в Сирии и Ираке курдов. Лишь потом возникла тема С-400. Анкара сначала заявляла, что американские самолеты смогут использовать авиабазу Инджирлик для нанесения ударов по позициям группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). База расположена в 110 км от границы с Сирией, а значит авиация могла добираться до целей гораздо быстрее, чем при использовании баз на территории Бахрейна или Иордании, а также с авианосцев в Персидском заливе.

U.S. Department of Defense Авиабаза Инджирлик

Но когда официальный представитель госдепартамента США заявил, что Инджирлик может использоваться для поддержи вооруженных формирований сирийских курдов, относящихся к партии «Демократический союз», «которые тоже сражаются с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», Анкара выступила против, стала вводить определенные ограничения на использование своей базы, рассчитывая все же на выход с США на конструктивный диалог. Ставка делалась на то, что военные объекты в Турции имеют большое значение как для Вашингтона, так и для структуры безопасности НАТО в целом. Эта формула не сработала. И тогда турецкая сторона начала открыто заявлять о возможности их закрытия для США, обвиняя американцев в провоцировании серьёзного кризиса в отношениях двух стран. Уже сам факт того, писало турецкое издание Hürriyet, что «Анкара инициировала обсуждение вопроса закрытия американских баз на своей территории, стал восприниматься как сигнал готовности Эрдогана начать изгнание американцев из Турции или как ее выход из фарватера политики США на Ближнем Востоке».

Действительно, Вашингтон, как сообщала The Wall Street Journal, стал сокращать число военных операции с Инджирлик, перебрасывая свои эскадрильи на другие базы, в частности в Афганистан, публично, правда, заявляя, что «может вернуться на эту базу в Турции в любое время», хотя работать им здесь «становится сложно». Как пишет турецкое издание Türkiye, именно из источников посольства США в Турции стали распространяться слухи о том, что «американцы хотят уйти из Ирака, Сирии и Турции». Одновременно появились суждения американских экспертов об утере для Пентагона «стратегического интереса к Инджирлик из-за меняющейся ситуации на Ближнем Востоке и появления там новых опорных военных пунктов». Высказывались рекомендации, чтобы Пентагон, покидая Инджирлик, выставил бы эту акцию в качестве «наказания Турции за ее гегемонические игры в регионе», а «стрелки перевел бы в сторону России». Именно так и действует сенатор Джонсон.

Msb.gov.tr ЗРС С-400, направленная в Турцию

Он считает, что против Эрдогана необходимо провести такую же операцию, как это было проделано с канцлером Германии Ангелой Меркель, меняющей свое отношение к «Северному потоку — 2», довести ситуацию «до угроз изгнания Турции из НАТО». Потому что, как подчеркивает The National Interest, «сейчас альянс Путин — Эрдоган во многом определяет ход событий в регионе, они, подыгрывая друг другу, рассчитывают потеснить другие страны, в том числе и США». При этом курдскую проблему американцы, конечно, выводят за скобки, тыкая всех в российские С-400, понимая, что ссора Эрдогана с Вашингтоном из-за комплексов вызвана не столько желанием Анкары сблизиться с Москвой, сколько желанием продемонстрировать Вашингтону независимость своей внешней политики. Будем ждать, что дальше.