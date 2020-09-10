Как сообщили 9 сентября СМИ, на следующей неделе, ориентировочно 14 сентября, ныне действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует совершить визит в Москву к своему коллеге президенту России Владимиру Путину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, к обсуждению планируются следующие темы: «вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий — то есть целый комплекс торгово-экономических отношений».

Тем, действительно, в белорусско-российских отношениях накопилось немало — как экономических, так и политических. В каком же состоянии подходит действующий глава белорусского государства к этим переговорам, есть ли ему что предложить российской стороне и чем-то подкрепить довольно поблекшие после 9 августа свои позиции и аргументы?

Если говорить о политической стороне вопроса, то надо отметить, что Лукашенко совершил все те ошибки, которые совершил в свое время Янукович. Прошелся по всем тем граблям, на которые в Киеве наступил и Янукович. На страницах ИА REGNUM мы неоднократно, начиная с 2015 года (например, тут, тут или тут), предупреждали белорусскую власть о том, что курс на насильственную белорусизацию, на сворачивание «Русского мира» в республике, на следование по граблям национализма курсом Януковича чревато очень серьезным кризисом.

Однако почему-то именно авторы ИА REGNUM — Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец — получили по 5 лет условно. К их аргументам тогда не прислушались, а сегодня белорусская власть имеет довольно плачевный вид.

Лукашенко, как и Янукович, сам взрастил прозападную оппозицию, которая сегодня пытается оседлать народные протесты против сомнительных итогов голосования 9 августа. Сам запустил процессы насильственной белорусизации, которые были приняты белорусским обществом в штыки.

В результате те, кого он вскормил вместе с польскими властями, думая натравить на Россию, взбунтовались против него. И сегодня он уже, когда с помощью Москвы все-таки удалось несколько отползти от красной ленточки, выступает в роли защитника белорусско-российской дружбы.

Но будем помнить, что еще в конце июля, пойдя на провокацию против «33 богатырей», он готов был обвинить Москву в попытке госпереворота в Белоруссии. Кстати, никто из руководителей этой операции так до сих пор и не наказан. А глава КГБ Валерий Вакульчик так вообще пошел на повышение и стал секретарем Совбеза республики.

Сегодня Лукашенко говорит «давайте не будем об этом. Давайте перевернем страницу». Конечно, так не пойдет. Для порядка сначала надо все вспомнить. Посчитать весь тот урон, который за последние годы нанесен белорусско-российским отношениям (например, истерики МИД РБ в отношении посла России в республике Михаила Бабича, разгром «Белгазпромбанка», дело «вагнеровцев» и так далее), а потом уже переворачивать.

То есть после выборов, с политической точки зрения, Белоруссия представляет собой Дикое поле. Расколотую на два лагеря страну. Страну накануне Майдана. Страну, в которой десятки тысяч людей уже больше месяца протестуют. Где силовики перестали быть авторитетом и гарантом прав, а воспринимаются значительной частью общества как каратели. И это в Белоруссии!

И главную роль в этом расколе сыграла ныне действующая белорусская власть, которая своими непродуманными и провокационными действиями на протяжении целого ряда лет последовательно вела Белоруссию именно к такому финалу.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Несомненно, понимание ошибок, в том числе и последних дней нынешнего политического режима в Белоруссии, присутствует в российской политической элите. Например, как отмечает в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, директор Института Русских стратегий Елена Панина:

«Арест Марии Колесниковой в Белоруссии неоправданно повышает её весомость и не способствует предотвращению эскалации конфликта Лукашенко и улицы. Это удар по ложной цели. Протесты продолжатся, так как ими управляют из Варшавы и последовательно ведут дело к столкновениям и жертвам.

Однако повод для новых активных действий против себя власти Белоруссии создали исключительно удачный. Неумение пользоваться политтехнологиями для нейтрализации соперников и стремление полагаться исключительно на силу и угрозы ставит власти Белоруссии в уязвимое положение. Арест Колесниковой в этой ситуации иррационален, это жест слабости и отчаянья, а не силы».

Не оппозиция и не общество виновато в том, что сегодня происходит в стране — у него как не было, так и нет никаких полномочий, а именно белорусская власть должна отвечать за состояние положения дел в стране. Соответственно, с этого момента и должен начинаться разбор ошибок, Определения того, кто виноват, а кто не при делах.

Если говорить об обществе, то сегодня мы имеем полностью расколотую страну. Расколотую даже внутри семей. Разве это может считаться позитивным итогом двадцати шести лет у власти?

Студенты — против власти. Можно много что объяснить, но когда силовики врываются в университеты и там начинают паковать студентов, то на этих учебных заведениях можно поставить крест. Особенно на преподавательском составе.

Можно вспомнить примеры из российской истории, когда аналогичные случаи приводили к отставкам питерской профессуры. А что нынешние преподаватели? — Они просто молча смотрели, как бьют их студентов и вытаскивают из «альма матер» в автозаки. Это, конечно, позор. Никакого авторитета эти люди больше иметь не могут.

Усиливаются брожения и среди силовиков. Кроме ушедшего в отставку главы Совбеза Равкова, ушел с должности генпрокурор Александр Конюк (его сын работал в ай-ти фирме ПандаДок, которая активно поддержала протесты общественности), а также (по информации белорусских СМИ) Дмитрий Петко, один из руководителей Следственного комитета РБ, который отвечал за расследования дел по информационной безопасности и интеллектуальной собственности.

Школы. Все мы знаем, для чего существуют школы — для формирования гармонично развитой личности и получения новых знаний. Соответственно, чтобы формировать эти самые личности, и учителя должны быть образцом для подражания. И морально, и нравственно.

Что никак не вяжется с тем, что с 10 сентября их обязали заниматься доносительством. Например, согласно письму одного из управлений по образованию, спорту и туризму, учителя должны предоставить в местные УВД «сведения об обучающихся, негативно высказывающихся о сложившейся ситуации в стране».

Это как понимать? Учителя будут стучать на несовершеннолетних, которыми теперь под угрозой отъема из семьи органы правопорядка будут шантажировать родителей? Это не вписывается ни в какой правовой порядок. Это уже попахивает хунтой.

Минский автомобильный завод (МАЗ) Судьба гигантов — Выставка у Дворца Республики

Возьмем теперь экономику.

ВВП на душу населения в 2019 году в номинальных ценах составил всего 6604 доллара, то есть произошло не развитие экономики, а ее откат на десятилетие назад — до показателей 2008 года.

Как отмечают эксперты, станкостроительные заводы республики, которые в СССР «выпускали по 18 тысяч станков (15−18 процентов производства страны), в 2019 году вместе создали 1375 станков. Минский подшипниковый завод в 1987 году выпустил 55,5 миллиона подшипников. К началу 2010-х годов их число снизилось в десять раз, а за следующие десять лет — еще в пять.

Минский мотовелозавод, выпускавший по 700−800 тысяч велосипедов «Аист» и по 200−250 тысяч мотоциклов «Минск», к настоящему времени собирает их соответственно в десять и сто раз меньше.

Некогда крупнейший в мире завод по производству комбайнов «Гомсельмаш» снизил производство в три раза по сравнению с советскими показателями. При этом предприятие сокращает персонал и продолжает оставаться убыточным. В 2019 году потери достигли 30,8 миллиона белорусских рублей (около 15 миллионов долларов).

ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ), некогда доминировавший на рынке тяжелых грузовиков во всем мире, еще в 2016 году стал самым убыточным предприятием Белоруссии с финансовым показателем минус 30 миллионов долларов за полгода».

Эти данные говорят, что экономика республики катится в пропасть. Нет больше никакого «белорусского экономического чуда». Достаточно было Москве чуть снизить поставки нефти в страну и — все, показатели очень быстро покатились вниз.

Сектор ай-ти, дававший в последние годы до 50% прироста ВВП с учетом происходящего отъезда сотрудников компаний из республики, в том числе собственно белорусских, тоже, соответственно, перестанет давать прибыль в бюджет республики. А это средний класс, который кормил достаточно существенно бюджет Минска, сектор услуг.

На государственные и муниципальные предприятия Беларуси возвращается практика частичной замены зарплаты выдачей продуктов. Примеров этому уже в сети достаточно.

На 1 января 2020 года ЗВР республики составляли 9,4 млрд долларов. На сегодня только 7,5 млрд долларов. То есть с января ЗВР сократились почти на 20% (на $1935,7 млн).

Ровно месяц назад правительство Беларуси попыталось занять 50 миллионов долларов на бирже. Однако до сих пор выкуплено только 10 млн долларов. Уже поступает информация об отказах в выдаче депозитов вкладчикам белорусских банков. МВФ, кстати, 10 сентября отказал Беларуси в предоставлении экстренного финансирования в размере 900 млн долларов, то есть обращение с такой просьбой от официального Минска было.

Дело уже дошло до того, что с просьбой о поддержке белорусского банковского сектора за счёт реструктуризации старых долгов и предоставления новых кредитов к российским банкам обратились премьер-министр России Михаил Мишустин министр финансов Антон Силуанов:

«Власти России попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. По словам собеседников агентства, с соответствующей просьбой к банкам обратились глава правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов.

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters».

То есть и банковская система республики погружается в системный кризис.

Именно об этом мы писали еще 3 февраля в статье «Почему спокоен Кремль: Лукашенко сделал все сам»:

«В некоторых экспертных кругах на днях случилась настоящая паника — президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой американского Госдепа Майком Помпео. «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает», — подняли крик некоторые эксперты. Мол, внешняя политика Москвы докатилась до того, что даже Белоруссию теряем — гипс-то снимают…

Так всегда — когда кто-то где-то кричит «держите вора» и указывает куда-то вдаль, надо тут же проверить собственные карманы, не случилось ли чего. Так и в этом случае. Чем больше крика и гвалта мы видим со стороны отдельных экспертов, тем больше мы должны понимать, что события идут в правильном русле. В нашем русле.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Майклом Помпео. 1 февраля 2020 года

…

Поэтому, исходя из вышеизложенного, дальнейший сценарий будет следующим. Официальный Минск еще месяца два-три покочевряжится, поэмоционирует, наговорит в СМИ на несколько скандалов. А пеня будет капать. А потом, когда в один момент наступит дедлайн, позвонит тихо в Москву и примет все озвученные ранее Кремлем позиции.

Ну, а если этого не будет, то белорусские элиты со временем выдвинут другого лидера, у которого хватит государственного видения и понимания правильного вектора дальнейшего развития республики с учетом реализации всех национально-государственных интересов республики.

Поэтому Кремль может быть спокоен: Лукашенко все сделал сам. Белорусский народ и элиты также все увидели. Теперь будущее республики — это дело выбора белорусской элиты и народа. Кивать и при этом втихаря показывать пальцем на Россию больше не получится. Наступивший «момент истины» все расставил по своим местам.

То есть что мы имеем:

Первое. Выборы показали, что нынешняя белорусская власть обанкротилась как в морально-нравственном смысле, так и в социально-экономическом. Она потеряла тот ореол, который она имела с 1994 года. И потеряла после того, как начала самым активным образом проводить курс на насильственную белорусизацию и отказ от построения Союзного государства с Россией. Сколько раз официальный Минск обещал подписать все документы и сколько раз это обещание срывал? Много.

Переход к тактике огульного запугивания и нарушения законности со стороны органов правопорядка, их латиноамериканизации приведет только к радикализации протеста. Что мгновенно отразится на легитимности белорусской власти, которой и так осталось, откровенно говоря, немного.

Нарастает брожение в рядах силовиков. Рядовые сотрудники выполняют самую черную работу. И если в Минске они еще сохраняют анонимность, то в провинции все друг друга знают. Накануне в Докшицах (по предварительной информации) сожгли машины трех сотрудников органов правопорядка. Пошли первые знаковые увольнения из системы — генеральный прокурор и один из руководителей Следственного комитета.

Политический кризис в республике продолжается. Многотысячные митинги и демонстрации проходят не только в Минске и областных центрах, но даже в глубоко провинциальных городах. Руководство республики не может справиться с общественным мнением силовым путем. Нужен диалог с обществом и не потом когда-то там, а сегодня.

Вернуться назад, в то состояние легитимности, которое было у нынешней белорусской власти до 9 августа, более невозможно. Власть сама похоронила эту возможность своими действиями. Поэтому только диалог с обществом, только перемены и не откладываемые в долгий ящик.

Те сроки политических реформ, которые нынешнее руководство республики заявляет в качестве ориентира проведения реформ — 2022 год — никого не устраивают. Чем больше власть будет затягивать давно назревшие перемены, тем сильнее будут негативные последствия.

Второе. Политический кризис в Белоруссии вызван исключительно внутренними политическими и экономическими факторами. Плюс отсутствие реакции власти на эпидемию коронавируса. После того, как власть весной этого года продемонстрировала циничное равнодушие к тревогам и страхам собственных граждан, особенно детей, общественный договор с властью белорусское общество расторгло по факту.

Геополитический фактор имеет сугубо второстепенное значение. Просто по факту того, что Белоруссия за последние годы последовательно из субъекта региональной политики превращалась в ее объект. Причина — непоследовательная, внутренне конфликтная попытка проведения «многовекторной» политики без соответствующего исторического, политического, военного и экономического веса страны.

Тут скоро Турция взорвется из-за геополитического перенапряжения по всем азимутам. А Белоруссии надо существенно меньше, чтобы она надорвалась. Что, собственно говоря, и произошло.

Третье. Экономика стремительно падает. Банковская система республики, как и промышленность, коллапсирует и без внешней подпитки долго не протянет. Единственная надежда — российский рынок, но и он может скоро закрыться, если игра в пресловутую многовекторность продолжится в 2021 году. Соответственно, внешней подпитки, даже из России, без серьезнейших политических и экономических реформ не будет.

Вот и получается, что временной лаг, который имеет нынешняя белорусская власть, чтобы начать решать вопросы развития республики в правовом и легитимном пространстве, очень маленький. Если не начать эти процессы сегодня, то завтра может быть уже поздно.