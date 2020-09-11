



Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

Польские власти устроили шоу вокруг приезда экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Ее принимали чуть ли не как «главу государства». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вручил ей ключи от нового Белорусского дома в Варшаве, который ранее был посольством Туниса, а после резиденцией французского посла. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау лично вручил Тихановской специальную награду Экономического форума 2020. Большая часть польских изданий подробно описывает ее взгляды, интересуется ее мнением по тем или иным вопросам. Накал страстей при этом попыталась остудить газета Rzeczpospolita, напомнив, что «эмоции и жесты солидарности с «белорусскими братьями», о которых Моравецкий красиво говорил в среду, 9 сентября, не могут заменить нашу восточную политику».

Но очень многим в Варшаве сегодня кажется, что у них наконец появилась новая «восточная политика». Хотя на самом деле это политика старая, и она уже заводила Польшу в тупики, ставя ее на грань уничтожения. Польский правящий лагерь уверен, что сейчас у него появился шанс на воспроизведение геополитического этюда времен Первой мировой войны, когда в результате столкновения Австро-Венгерской, Германской и Российской империй полякам удалось восстановить в 1918 году свою государственность. После чего Варшава решила, что и дальше сможет оказываться в ситуации, когда, как замечает польский политолог Конрад Рэнкас, она будет поддерживать не какого-либо из своих соседей, а силы, которые провоцируют их столкновения. Что «было основано на надежде, что один из наших великих соседей совершит ошибку и будет действовать вопреки своим геополитическим интересам». С этой уверенностью Польша вступала в 1939 год, сначала заигрывая с Германией, а потом резко развернувшись в сторону Великобритании. Аналогичным образом стала поступать после прихода в 2015 году к власти партия «Право и Справедливость» (PiS), которая ухудшила отношения как с Берлином, так и Москвой.

Elekes Andor Встреча депутатов PiS в День национальной независимости. Варшава

Варшава раз за разом безуспешно пыталась вмешиваться и срывать сотрудничество России со странами — локомотивами Европейского союза. Понятно, что российско-европейские отношения непросты и на этом пути бывают запинки, однако происходили и происходят они не потому, что во внимание принимаются «озабоченности» Польши, а по совершенно другим причинам. Даже когда разразился украинский кризис в 2014 году, в ходе которого варшавских политиков брала на свой самолет немецко-французская команда. Но тогда Варшава хотя бы играла на стороне Берлина и Парижа. Последние годы она пытается проводить самостоятельную линию с опорой на американцев, у которых свои интересы в этой части мира и для которых Польша — инструмент, а не партнер. Тем не менее Варшава уроки над ошибками не делает. Она решила, что ситуация в Белоруссии и история с блогером Навальным дает ей шанс наконец-то «вернуться в игру в качестве игрока в политике региона и, возможно, Евросоюза». То есть ЕС откажется от диалога с Россией в энергетической сфере, будет игнорировать ее возможности в решении проблем на Ближнем Востоке, Африке, постсоветском пространстве и иных направлениях, лишь бы заменить Москву на Варшаву.

Отсюда польские попытки создать нечто вроде «белорусского правительства в изгнании» по типу Лондонского правительства времен Второй мировой войны, которое вело себя так, как будто оно может разговаривать на равных со странами антигитлеровской коалиции — Великобританией, СССР и США. И повторение тех же самых ошибок — неразборчивость с тактическими союзниками, несогласованные импровизации, отсутствие трезвости в оценке ситуации и нежелание идти на компромиссы. Приемы белорусских оппозиционеров в различных европейских институтах, где тем предоставляют трибуну, Польша путает с политикой, а публицистическую риторику — с реальными действиями. В Варшаве заявляют, что осознают масштабы белорусско-российских отношений, однако ведут себя так, как будто это ничего не значит, как будто все это время не было интенсивных контактов по линии Москва — Минск. Трудно понять, на что рассчитывает Польша таким своим поведением. Гражданской войны в Белоруссии не будет, а значит, «белорусское правительство в изгнании» не переместится из Варшавы в Минск. Итогом станет то, что польским властям отныне будет очень сложно решать какие-либо вопросы со своими белорусскими коллегами. Единственное, чего добьется Польша, это контролируемой ею «Белоруссии», ограниченной пространством бывшей варшавской виллы французского посла. Что станет закономерным итогом повторения ею старых ошибок.