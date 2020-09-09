Знаковая договоренность между Израилем и ОАЭ по нормализации отношений вызвала в Израиле ощутимый ажиотаж по поводу новых экономических возможностей. На первый взгляд, сочетание израильской культуры предпринимательства и огромных нефтяных ресурсов ОАЭ выглядит как брак, заключенный на небесах. Однако более глубокое изучение экономических данных показывает, что взаимная выгода от соглашения не так очевидна, как кажется. Население Израиля и Эмиратов примерно одинаково. У Эмиратов в целом больше ВВП, но Израиль имеет преимущество в расчете на душу населения, а ВВП ОАЭ на душу населения фактически снизился на 6 процентов в 2019 году. Однако ОАЭ обходят Израиль по торговому балансу, причем экспорт намного превышает импорт. У Израиля отрицательный торговый баланс. Другие данные подтверждают первоначальное впечатление, что Израиль и ОАЭ более или менее равны в экономическом отношении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Важно отметить, что, вопреки распространенному мнению, ОАЭ не являются экономическим гигантом, который может предложить Израилю огромные возможности. Кроме того, нарождающиеся отношения между нациями не будут улицей с односторонним движением, когда Израиль получает выгоду от ОАЭ, а ОАЭ мало что получают взамен от Израиля. Чтобы экономические связи процветали, необходимо внятно ответить на следующие вопросы: что Израиль должен продавать ОАЭ и что ОАЭ должны продавать Израилю?

По первым подсчетам, ОАЭ импортировали алмазы почти на 12 миллиардов долларов в 2018 году (последний год, за который имеются полные цифры), и в этой области Израиль имеет сравнительное преимущество перед существующими торговыми партнерами Абу-Даби. Кроме того, около 40% импорта ОАЭ поступает из США, Японии и Западной Европы, экспорт которых аналогичен экспорту Израиля. С другой стороны, Израиль не может конкурировать с экспортом Китая, Индии и Вьетнама, других основных торговых партнеров ОАЭ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ОАЭ

Помимо алмазов, ОАЭ лидируют в импорте компьютерной и автомобильной техники, а также авионики. Это также ведущие направления экспорта Эмиратов. Как и Израиль, ОАЭ импортируют сырье и компоненты для этих категорий товаров, а затем экспортируют готовую продукцию. Соответственно, экономические отношения Израиля и ОАЭ могли бы развиваться больше в сфере сотрудничества, чем прямой торговли. ОАЭ могут быть заинтересованы в приобретении израильских высокотехнологичных аксессуаров для добавления в свою готовую продукцию.

Главным экономическим преимуществом для Израиля мог бы стать доступ к еще одному источнику нефти. В настоящее время нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию) обеспечивает Израиль 40 процентами своей нефти. Другие поставщики еврейского государства включают Мексику, Норвегию, Анголу, Египет, курдов, Россию и Казахстан. Но более близкий источник нефти был бы выгоден Израилю; ОАЭ могли бы сыграть эту роль. Однако у Эмиратов могут быть и другие идеи.

Стремясь диверсифицировать свою экономику в сторону от нынешней зависимости от нефти, ОАЭ пытаются развивать туристическую индустрию. Страна прогнозирует доходы от туризма в размере 85 миллиардов долларов к 2027 году. Учитывая любовь израильтян к зарубежным путешествиям, туристы теоретически способны стать главным преимуществом, которое Израиль предлагает Эмиратам. Но и Эмираты могут снабжать Израиль своими туристами, приезжающими как с коммерческими, так и с религиозными целями. Здесь опять же преимущество может принадлежать Израилю. Сколько раз люди могут посетить такую страну, как ОАЭ, главной достопримечательностью которой является ее нефтяная промышленность? Сколько людей поехало бы в такую страну хотя бы один раз? А эмиратские путешественники могут легко найти мотивацию для повторного посещения мусульманских святынь в Израиле.

(сс) Dan Иерусалим

Еще одним экономическим фактором, который может принести взаимную выгоду Израилю и ОАЭ, является обменный курс валют. Эмиратский дирхам в настоящее время торгуется на уровне $3,67, в то время как израильский новый шекель — на уровне $3,40. Этот относительный паритет обменных курсов служит хорошим предзнаменованием для израильско-эмиратской торговли.

Что относительно ясно, так это то, что Израиль и ОАЭ могут рассчитывать на азарт предпринимателей в обеих странах. По мере того как дипломатия преодолевает очевидные препятствия, израильские и эмиратские предприниматели без колебаний будут стремиться к новым возможностям для бизнеса. И всё же, хотя последствия этого дипломатического прорыва более сложны, чем кажется на первый взгляд, Израилю следует проявлять осторожный оптимизм в отношении экономической выгоды, которую он может получить от своего нового друга на Ближнем Востоке.