Что могут продать друг другу Израиль и ОАЭ?
Знаковая договоренность между Израилем и ОАЭ по нормализации отношений вызвала в Израиле ощутимый ажиотаж по поводу новых экономических возможностей. На первый взгляд, сочетание израильской культуры предпринимательства и огромных нефтяных ресурсов ОАЭ выглядит как брак, заключенный на небесах. Однако более глубокое изучение экономических данных показывает, что взаимная выгода от соглашения не так очевидна, как кажется. Население Израиля и Эмиратов примерно одинаково. У Эмиратов в целом больше ВВП, но Израиль имеет преимущество в расчете на душу населения, а ВВП ОАЭ на душу населения фактически снизился на 6 процентов в 2019 году. Однако ОАЭ обходят Израиль по торговому балансу, причем экспорт намного превышает импорт. У Израиля отрицательный торговый баланс. Другие данные подтверждают первоначальное впечатление, что Израиль и ОАЭ более или менее равны в экономическом отношении.
Важно отметить, что, вопреки распространенному мнению, ОАЭ не являются экономическим гигантом, который может предложить Израилю огромные возможности. Кроме того, нарождающиеся отношения между нациями не будут улицей с односторонним движением, когда Израиль получает выгоду от ОАЭ, а ОАЭ мало что получают взамен от Израиля. Чтобы экономические связи процветали, необходимо внятно ответить на следующие вопросы: что Израиль должен продавать ОАЭ и что ОАЭ должны продавать Израилю?
По первым подсчетам, ОАЭ импортировали алмазы почти на 12 миллиардов долларов в 2018 году (последний год, за который имеются полные цифры), и в этой области Израиль имеет сравнительное преимущество перед существующими торговыми партнерами Абу-Даби. Кроме того, около 40% импорта ОАЭ поступает из США, Японии и Западной Европы, экспорт которых аналогичен экспорту Израиля. С другой стороны, Израиль не может конкурировать с экспортом Китая, Индии и Вьетнама, других основных торговых партнеров ОАЭ.
Помимо алмазов, ОАЭ лидируют в импорте компьютерной и автомобильной техники, а также авионики. Это также ведущие направления экспорта Эмиратов. Как и Израиль, ОАЭ импортируют сырье и компоненты для этих категорий товаров, а затем экспортируют готовую продукцию. Соответственно, экономические отношения Израиля и ОАЭ могли бы развиваться больше в сфере сотрудничества, чем прямой торговли. ОАЭ могут быть заинтересованы в приобретении израильских высокотехнологичных аксессуаров для добавления в свою готовую продукцию.
Главным экономическим преимуществом для Израиля мог бы стать доступ к еще одному источнику нефти. В настоящее время нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию) обеспечивает Израиль 40 процентами своей нефти. Другие поставщики еврейского государства включают Мексику, Норвегию, Анголу, Египет, курдов, Россию и Казахстан. Но более близкий источник нефти был бы выгоден Израилю; ОАЭ могли бы сыграть эту роль. Однако у Эмиратов могут быть и другие идеи.
Стремясь диверсифицировать свою экономику в сторону от нынешней зависимости от нефти, ОАЭ пытаются развивать туристическую индустрию. Страна прогнозирует доходы от туризма в размере 85 миллиардов долларов к 2027 году. Учитывая любовь израильтян к зарубежным путешествиям, туристы теоретически способны стать главным преимуществом, которое Израиль предлагает Эмиратам. Но и Эмираты могут снабжать Израиль своими туристами, приезжающими как с коммерческими, так и с религиозными целями. Здесь опять же преимущество может принадлежать Израилю. Сколько раз люди могут посетить такую страну, как ОАЭ, главной достопримечательностью которой является ее нефтяная промышленность? Сколько людей поехало бы в такую страну хотя бы один раз? А эмиратские путешественники могут легко найти мотивацию для повторного посещения мусульманских святынь в Израиле.
Еще одним экономическим фактором, который может принести взаимную выгоду Израилю и ОАЭ, является обменный курс валют. Эмиратский дирхам в настоящее время торгуется на уровне $3,67, в то время как израильский новый шекель — на уровне $3,40. Этот относительный паритет обменных курсов служит хорошим предзнаменованием для израильско-эмиратской торговли.
Что относительно ясно, так это то, что Израиль и ОАЭ могут рассчитывать на азарт предпринимателей в обеих странах. По мере того как дипломатия преодолевает очевидные препятствия, израильские и эмиратские предприниматели без колебаний будут стремиться к новым возможностям для бизнеса. И всё же, хотя последствия этого дипломатического прорыва более сложны, чем кажется на первый взгляд, Израилю следует проявлять осторожный оптимизм в отношении экономической выгоды, которую он может получить от своего нового друга на Ближнем Востоке.