Нездоровый ажиотаж в виртуальном пространстве вызвала публикация Институтом «Центр Развития» ВШЭ бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе» 3 сентября. Причиной бурного обсуждения и так сказать насмешек над Росстатом стала указанная экспертами Института нестыковка данных ведомства с другими данными — приведенными различными исследовательскими центрами. Так, в бюллетене говорится, что по данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в апреле 2020 года снизилась на 3,2% по сравнению с мартом, а потом начала расти (на 2,9% в мае и 2,7% в июне). В итоге во втором квартале года номинальная зарплата выросла на 4,9% по сравнению с первым кварталом текущего года и на 4,8% по отношению ко второму кварталу прошлого года. Реальная заработная плата во втором квартале этого года увеличилась на 3,3% по отношению к первому кварталу 2020 года и на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. По сравнению со вторым кварталом 2019 года во втором квартале 2020-го выросли объемы оплаты труда работников организаций и социальные выплаты. При этом эксперты указывают, что этот рост объемов оплаты труда не согласуется с зафиксированным Росстатом же значительным ростом безработицы, а также данными опросов НИУ ВШЭ, ИнФОМ, РОМИРа, «Левада-центра» и др., которые показывали не только рост безработицы, но и сокращение заработной платы. По результатам репрезентативных опросов «Левада-центра», в апреле-июне 31−32% респондентов испытывали уменьшение (урезание) заработной платы и/или это случилось с членами их семей (в июле эта доля снизилась до 28%), а 26% респондентов говорили о сокращении кадров в организациях, где они работают. По оценкам же, приведенным на основе опросов НИУ ВШЭ, в мае-июне 23% респондентов отметили, что после начала пандемии у них сократилась заработная плата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% были отправлены в вынужденные отпуска. Эксперты высказывают свое предположение, что, скорее всего, через какое-то время Росстат произведет переоценку доходов населения за второй квартал, как это было сделано для данных за первый квартал этого года, подчеркивая также, что данные о поступлении НДФЛ в бюджетную систему страны показывают, что объем поступившего в бюджетную систему НДФЛ сократился во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го на 10,3% (в апреле снизился на 18,6% год к году, в мае — на 13,9%, в июне увеличился на 2,8%). Это вызывает вопросы относительно статистики заработной платы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации в Мариинской больнице Санкт-Петербурга

Между тем, заметим, несмотря на указанную экспертами нестыковку, ждать сенсации после переоценки Росстатом данных по доходам, не стоит. Скорее Счетная палата, которая вознамерилась проверить эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными коронавирусом, может принести новостей куда больше. Хотя, думается, та проводимая во время пандемии работа по финансовой поддержке каких-либо категорий россиян настолько находилась под пристальным вниманием, что и аудиторам найти сенсацию может быть не просто. Отметим, вслед за размещением бюллетеня, так совпало, что Счетная палата сообщила о дополнении своего плана проверок, которым ранее в том числе была предусмотрена проверка стимулирующих выплат медработникам, еще одним контрольным мероприятием — направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки, наряду с Минздравом России и ФМБА, станут органы государственной власти регионов и медицинские организации.

Так вот, переоценка Росстатом своих данных вряд ли сильно скорректирует их. Потому как, вероятно, в очередной раз, статистика преподносит нам сюрпризы в виде расхождений с реальной картиной благодаря методике расчетов или подсчетов. Тот самый рост доходов, который отмечает Росстат, связан действительно с социальными выплатами и прочими финансовыми вознаграждениями, в частности — медикам. Между тем, не стоит так уж сильно полагаться на опросы различных исследовательских холдингов. И дело даже не в статусе подобных организаций или в чем-то другом. Дело в том, что опросы — это опросы, которые также не могут отражать всей полноты реальной картины положения дел. Так что в данной ситуации, скорее данные Росстата, хоть и с некоторыми погрешностями со скидкой на методики подсчетов, являются наиболее достоверными.

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Говоря же о расхождениях с базой ФНС, в которую во втором квартале сократился объем отчислений НДФЛ, то напомним, что в апреле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который освобождает от налога на доход физических лиц дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими COVID-19. Кроме того, законопроектом также были введены налоговые послабления для организаций: траты предприятий на приобретение индивидуальных средств защиты, тест-систем на коронавирус и необходимого медоборудования будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль. Даже если такие расходы не являются профильными для организации, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Так что, вероятно, много еще каких расхождений могут обнаружить эксперты ВШЭ у Росстата с ФНС.

Напомним, что 8 апреля Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, поручив также освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом. Подготовить необходимые поправки в законодательство было поручено министру финансов РФ Антону Силуанову. После вступления в силу принятого Госдумой закона, его нормы распространились на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть имеют обратную силу.