В ответ на решение постсоветских прибалтийских республик применить к официальному Минску санкции Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений. Выступая перед пропагандистским пулом 28 августа в Орше, он сказал: «Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил Лукашенко.

В эмоциональной речи Лукашенко внимание привлекает реальное наполнение четырёх важных тезисов.

President.gov.by Александр Лукашенко и члены правительства Белоруссии

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Во-первых, он прямо указал на роль Белоруссии в контрабанде пресловутой «санкционки» через «белорусский продовольственный офшор». Об этом много написано за последние годы, однако столь откровенных саморазоблачений после 2014 года было мало.

Во-вторых, Лукашенко указал на 30% литовского бюджета, формируемого белорусскими грузопотоками. Подтверждения этой цифре найти не удалось.

По итогам относительно благополучного 2019 года (до пандемии) Литва входила во вторую пятёрку основных торговых партнёров Белоруссии. Примерно те же позиции и у Белоруссии в литовской внешней торговле. Любопытно, что объём взаимного товарооборота Минск и Вильнюс оценивают с большими расхождениями, в стоимостном выражении он колеблется между $1,5−2 млрд.

Основу белорусского экспорта в Литву в 2019 году составляли древесина (примерно пятая часть всего экспорта), а также нефть, нефтепродукты и электроэнергия (тоже примерно пятая часть). Далее следуют две группы примерно по десятой части белорусского экспорта — удобрения и металлы. Критического импорта нет.

Основу литовского экспорта в Белоруссию составляют металлолом чёрных металлов, одежда секонд-хенд, вата, столы и панели для электроаппаратуры, запчасти и принадлежности для автомобилей и тракторов. Такой импорт также трудно назвать критически важным.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Фура

Белорусский экспорт упирается в низкую ёмкость литовского рынка, защищённость тарифным и нетарифным регулированием ЕС, прочими факторами статуса лимитрофа и сателлита западных держав.

Собственно литовский товарный экспорт в Белоруссию мизерный и отнюдь не хайтек — сказывается деиндустриализация. По данным белорусской таможенной статистики, лишь половина поступающих из Литвы грузов предназначена для белорусских резидентов, остальной объём — транзит. Объём ввоза за семь месяцев 2020 года составил 2,3 млн т. В литовских поставках примерно 4% составляют товары собственно литовского производства (разной степени локализации).

Взаимный оборот услуг в 2019 году представлен почти полностью транспортными услугами. Он не достиг $1 млрд и был представлен почти равными долями, с небольшим положительным сальдо для Литвы.

Основу белорусского транзита через литовские портовые терминалы составляют калийные удобрения — более половины от общего объёма. В 2019 году клайпедский Biri Krovini Terminalas осуществил перевалку 10 млн т грузов, из которых 98% составили удобрения белорусского госмонополиста «Беларуськалий». Терминал Klaipedos Nafta осуществляет перевалку белорусских нефтепродуктов в дальнее зарубежье и приём «альтернативной» нефти для белорусских НПЗ. Всего за прошлый год на Клайпедский порт пришлось 14 млн белорусских грузов, или 30,5% совокупного объёма перевалки этого порта.

ИА REGNUM Порт Клайпеда

Белорусские инвестиции направлялись в приобретение своих терминалов в Клайпеде, суля налоговые отчисления и высокооплачиваемые рабочие места. Однако будущее этих вложений туманно. Импорт «альтернативной» нероссийской нефти через Прибалтику тоже под вопросом.

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В-третьих, угроза перекрыть транзит из ЕС через Белоруссию. Обходные маршруты существуют, увеличивая транспортное плечо.

Нет ясности в согласованности такой ответной санкции с партнёрами по ЕАЭС — активными покупателями польских, немецких и других товаров, следующих через белорусские западные границы. Как и в случае со знаменитыми «белорусскими креветками», настоящими белорусскими польскими шампиньонами и яблоками, грушами и прочими товарами, поставщик и производитель не тождественны. Перекрывая контрабанду, Лукашенко создаст проблемы не только российским заказчикам, но и своим «неолигархам».

В-четвёртых, переориентация белорусских торговых потоков. И в этом случае тоже вырастут издержки пресловутого транспортного плеча. Причём путь в Калининградскую область пролегает через Литву, этот вариант всерьёз не рассматривается. Договариваться с Украиной будет трудно — партнёр по «Восточному партнёрству» ожидаемо занял сторону Евросоюза. Остаются порты Ленинградской области, прежде всего — Усть-Луга.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

Лукашенко разрушит шаблон, если не попробует оформить «ответку» за счёт России. Как и в случае ратификации договора о ЕАЭС, как и в случае исполнения своего обещания признать независимость Абхазии, как и во многих других случаях, бывший председатель совхоза выставит счёт. Для него будет вполне обычным делом попытаться «срубить с двух концов», одновременно выставляя счёт за беспокойство прибалтийским друзьям и партнёрам.

Поступиться своими интересами придётся РЖД. При сниженных тарифах рентабельность должны обеспечить объёмы. Минску и Москве придётся проанализировать мультипликационный эффект всего проекта переброски транзита. Даже в случае, если Прибалтика запросит мировую, такие расчёты с практической отработкой маршрута стоит произвести.

На эту тему Лукашенко высказался 1 сентября в Барановичах. Он указал на возможный ущерб от белорусских санкций для Германии, которая стоит за прибалтийскими этнократами. При этом он обрисовал перспективу переориентации белорусских грузов с прибалтийских портов на Россию, сообщив: «Говорят, это дороже будет для Белоруссии. Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду».

О начале подготовительной работы по диверсификации белорусских товарных потоков 7 сентября высказался министр энергетики России Александр Новак. Он сообщил журналистам: «Сейчас прорабатывается вопрос о создании экономических условий, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге, и самим нефтепроизводителям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак

Однако пока оперативные данные органов статистики, таможен и бирж не дают оснований считать, что Лукашенко приступил к реализации своих обещаний. После президентской кампании 2010 года он неоднократно озвучивал подобные угрозы в адрес прибалтийских визави, однако не спешил переходить от слов к делу.

По факту поток белорусских товаров через порт Клайпеды идёт в обычном режиме. Об этом 8 сентября заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич, подчеркнув: «Никаких нарушений грузопотока из Белоруссии через Клайпеду нет».

Таким образом, озвученная Лукашенко угроза показать Литве «настоящие санкции» остаётся лишь риторикой, не более того. Даже если он пойдёт на диверсификацию экспорта через российские порты, то нет никаких гарантий, что через совсем короткое время он не передумает, сославшись на различные причины или предлоги, как это бывало неоднократно.

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