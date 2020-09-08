Зависимость от сырьевой экономики дала о себе знать, как всегда — не в самый лучший момент для экономики страны. Видимо, мы должны осознать, что нефть и газ — это наше проклятье. Но, увы, к счастью россиян и сожалению других стран, ресурсы России, как были её преимуществом, так им и останутся, если, конечно, останутся. Хотя, куда им деться-то? Добыча стала дорогой, не каждый инвестор сможет потянуть растущие подобные расходы, как и не каждый госбюджет. Между тем Минфин РФ отметился в некоем манипулировании информацией, касающейся ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце. Задержку публикации данных в ведомстве сначала обосновали наличием технических факторов, а позже пояснили, что теперь информация будет публиковаться в другом разделе. Но даже если бы и засекретил Минфин эти данные для открытого просмотра, то, может быть, и к лучшему, ведь не только российские эксперты имеют возможность использовать их для оценки состояния дел в экономике страны, но и зарубежные институты могут строить прогнозы и свои стратегии по отношению к России. Хотя, безусловно, риски присутствуют и в том и другом случае. До сегодняшнего дня политика отдельных ведомств страны, тормозивших все эти годы диверсификацию экономики, казалась сплошным недоразумением и откровенным вредительством, но на самом деле может оказаться так, что именно сейчас, во время кризиса, когда мировая экономика падает, российская может рвануть вперед. От зарубежных партнеров прилетит еще немало сюрпризов — ну кто из них «спит и видит», как Россия спокойно и беспрепятственно пробирается сквозь тернии к звездам. Нет сомнений, будет трудно. Но с высоты падать больнее, если данный аргумент способен утешить. Поэтому можно только посочувствовать зарубежным странам, чья экономика, безусловно, росла, несмотря на отсутствие собственных значительных ресурсов, рассчитанная на глобальное потребление их товаров. На том, как говорится, они и стояли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Какие признаки дают возможность говорить о том, что и дальше экономика России имеет больше шансов к восстановлению и последующему росту? Во-первых, наличие самих ресурсов, даже если будет принят коварный трансграничный углеродный налог. Во-вторых, высокая доля государства в экономике, за счет которой государству проще выстраивать стратегию своего развития, в отличие от стран, зависящих от настроения инвесторов и собственников предприятий, только озадачившихся наличием таковой проблемы. В-третьих, наличие транспортных коридоров, их последовательное развитие и расширение.

Да, Минфин РФ сейчас уже залез в кубышку. Но только ли для пополнения дефицита бюджета? Согласно информационному сообщению о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния в августе текущего года, средства ФНБ были размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе. Напомним, Перечень проектов был утвержден 5 ноября 2013 года. Как тогда сообщало ИА REGNUM, распоряжение правительства направлено на реализацию проектов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», и для его завершения, заметим, в 2018 году необходимо дополнительно привлечь 155,2 млрд рублей, в том числе из Фонда национального благосостояния 150 млрд рублей. Наиболее оптимальным вариантом привлечения средств ФНБ в реализацию данного проекта является выпуск корпоративных облигаций государственной компанией «Автодор», что в свою очередь соответствует требованиям по обеспечению гарантии возвратности средств ФНБ. Первоочередные проекты по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры определены в объёме 562 млрд рублей, в том числе за счёт средств Фонда национального благосостояния — в сумме 150 млрд рублей. Проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей является окупаемым для государственного бюджета на горизонте до 20 лет, суверенный рейтинг ОАО «РЖД» обеспечивает минимальные риски подобных инвестиций, а возвратность средств достигается за счёт поступлений в бюджетную систему гарантированной дивидендной доходности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Минфин РФ Антон Силуанов

Так что, проклятая глашатаями западных ценностей нефтегазовая база России послужит той самой диверсификации экономики — доходы от грузоперевозок могут стать новой «нефтью» в бюджете страны. Если планы срастутся.

Согласно вышеупомянутой информации Минфина РФ, 2150,0 млн рублей средств ФНБ были размещены в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 2 150 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости — 1000 рублей — в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». 7359,9 млн рублей — в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 7 359 900 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости — 1000 рублей — в целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Кроме того, в августе ВЭБ. РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016—2020 гг. в целях «приобретения и предоставления во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) — в сумме 103,6 млн. рублей и в сумме 158,6 млн. рублей на «приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2).

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Деньги ФНБ пошли в дело, причем сейчас, когда ставки по депозитам, заметим, не приносят прежней доходности, что не дает повода назвать данный шаг Минфина РФ «недоразумением», правда, обусловлен этот шаг государственной политикой. Именно инфраструктурные проекты должны дать мощный импульс к росту экономики страны.