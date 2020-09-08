Греция сильна коалицией против Турции, но проиграет в войне: To Vimа
Есть два вопроса в отношении турецкого президента Реджепа Эрдогана. Один сводится к тому, чего ищет и просит Эрдоган. Второй вопрос: есть ли готовые вступить в переговоры, чтобы дать ему то, чего он хочет.
Ответ на первый вопрос заключается в том, что Эрдоган стремится к региональному суверенитету в Восточном Средиземноморье. В этом контексте он хотел бы покорную Грецию с ограниченной независимостью и добровольным самоограничением, по существу привязанную к геополитической колеснице суверенной Турции. Что же до ответа на второй вопрос, то я не вижу ни греческого политика, ни вообще правительства, которое вступило бы в такой разговор, ни европейского учреждения или государства, которое могло бы запросить это. Ситуация идет в тупик: Турция просит то, чего Греция дать никак не может.
Провокации Турции в Средиземном море касаются не только Греции, но и Кипра, и всего ЕС, и НАТО, считают в греческом правительстве. Это вопрос мира и стабильности в Средиземноморье. 7 сентября стало известно, что глава греческого правительства Кириакос Мицотакис направил генеральному секретарю ООН письмо с документальным подтверждением незаконной деятельности Анкары в Средиземноморье. В правительстве Греции указывают, что в ноябре 2019 года Турция подписала незаконный меморандум с Ливией о разделе морских зон, затем подстрекала мигрантов к вторжению в греческую область Эврос, объявила мечетями храм Святой Софии и монастырь Хора. Позднее Турция оправила своё судно и подразделения военно-морского флота в районы континентального шельфа Греции. Греция требует прекратить провокации и угрозы, что позволит перейти к дискуссиям и контактам, сообщил 7 сентября официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.
Это самоочевидное уравнение ставится под сомнение теми, кто воображает себе «честные компромиссные» решения, «беспроигрышные» или «казан-казан», как выражается Эрдоган. Никто, стремящийся к «честному компромиссу» (если вообще есть такой компромисс), не направляет свой флот в Эгейское море, не прибегает к повторным односторонним наступательным действиям и не использует крайнюю и подстрекательскую риторику, как это делает турецкое правительство. Под угрозой находится даже призыв Греции к международному правосудию. Все мы знаем, что не существует неоспоримого свода международного права и что международные суды (такие как Гаага) действуют «в основном» по удобному, но абстрактному принципу справедливости, и с логикой поиска золотой середины, которая направлена на то, чтобы государства-участники никого не обидели. В действительности же «среднее решение» будет изобретено за счет ущемления той стороны, у которой меньше всего претензий, то есть Греции. Поэтому Греция обязана ограничить предмет спора. Она не может обсуждать другие вопросы, кроме континентального шельфа и морских зон.
Успех греческого правительства состоит в том, что оно сформировало прочный дипломатический альянс в Восточном Средиземноморье, который фактически изолирует Турцию. НАТО, с другой стороны, придерживается позиции невмешательства, но, по сути, работает над тем, чтобы вывести Турцию из тупика. Инициатива Йенса Столтенберга объявить диалог еще до его согласования, чтобы Турция не превратилась в проигравшего, является в этом смысле провокационно показательной. Очевидно, что нет добровольцев, которые оплатили бы Эрдогану билет на выход из тупика, в который он зашел.
Европейский Союз оказался бы одной областью изоляции для Анкары, если бы Германия и другие страны не были одержимы (по своим собственным причинам) логикой «союза» с Турцией и ее умиротворения. Однако в Берлине уже наблюдается небольшой сдвиг — там могут понять, что высокомерные требования Эрдогана трудно исполнить. Однако в любом случае позиция Германии основана на парадоксе — сохранении равных расстояний между европейским партнером и третьей страной. И этого нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе.
Все вышесказанное описывает тупик. Что явно не решается «горячим эпизодом», как боятся разные дураки. С одной стороны, потому что никто не может сбрасывать со счетов тот факт, что Греция выйдет из строя после такого эпизода. С другой стороны, потому что торговые ограничения такими методами не меняются — они только усугубляют тупик.