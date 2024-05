Украинское Публичное Акционерное Общество «Мотор Сич» (город Запорожье) в представлении не нуждается. Это одно из самых высокотехнологических предприятий Украины и одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и ракет. Последние годы предприятие трясется в финансовой лихорадке — от прибылей к убыткам и наоборот. Так, например, во втором квартале компании удалось нарастить показатель чистой прибыли на 815 миллионов гривен. При этом по итогам первого квартала чистый убыток компании составил 219 миллионов.

Китай

Однако, невзирая на лихорадку итогов и даже на то, что топ-менеджмент не считает тенденцию к улучшению ликвидности компании стабильной, «Мотор Сич» интересует многих, поскольку военные двигатели — это всегда интересно. Последние годы особое внимание на компанию обращают Китай и США. Оно и понятно: двигатели пока являются «слабым местом» китайского авиастроения, а американцы совсем не хотят укреплять его у своих планетарных конкурентов.

Первыми в Запорожье пришли китайцы. 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. был заключен кредитный договор, а 6 апреля 2016 года «Мотор Сич» получила из Пекина 100 миллионов долларов США под 0,3% годовых от Skyrizon Aircraft Holdings Ltd. (для понимания китайских связей: Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment владеет 100% уставного капитала Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), который, в свою очередь, владеет 100% уставного капитала Skyrizon Aircraft Holdings Limited). Через два года в числе акционеров «Мотор Сич» числилось уже пять компаний, связанных с китайским капиталом: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (Панама), Waldo Trade Ltd. (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр), плюс один гражданин КНР. В совокупности они владели 1 163 693 акциями из портфеля компании, составляющего 2077990 акций (56%).

Mixabest Адиминистративное здание ОАО Мотор-Сич. Запорожье

Украинская Служба Безопасности всполошилась и в июле 2017 года возбудила уголовное производство по факту ряда «сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению». 7 сентября 2017 года 41,00087% акций по ходатайству СБУ были арестованы.

Не теряющие надежды китайцы подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода «Мотор Сич». В случае разрешения Комитета китайские компании заплатят в государственный бюджет Украины $100 миллионов. А государству Украина в китайском варианте новой «Мотор Сич» будет принадлежать блокирующий пакет в 25,0002% акции. А АМКУ заявил, что он расследует приобретение акций «Мотор Сичи» без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования.

Американская консультационная фирма RWR Advisory Group, специализирующаяся на отслеживании и оценке рисков и последствий угроз со стороны иностранных государственных или контролируемых государством предприятий, констатировала, что неоднократные попытки приобретения «Мотор Сич» вызвали обеспокоенность украинских и западных силовиков. Остается только добавить, что «главным образом западных», украинские спецслужбы и суды играют роль орудия.

А вот 27 августа 2019 года в Киев прилетел сам Джон Роберт Болтон II, в то время — советник президента США по национальной безопасности. В американских СМИ его задача не скрывалась: помешать «приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии». Миссия Болтона закончилась успешно, поскольку АМКУ до сих пор маринует китайцев в их обещаниях.

Американцы и сами обещали купить «Мотор Сич». Во всяком случае, компания Oriole Capital Group и частная инвестиционная фирма Trive Capital выражали такое намерение, а управляющий партнер Oriole Хоссейн Мусави заявлял при этом, что ему помогали американские чиновники из Государственного департамента и посольства США в Киеве. Однако реальных движений предпринято не было, и ныне, в эпоху коронакризиса, очевидно, и не будет.

Зато китайцы приготовили возмездие. Skyrizon направил украинскому правительству «Notice of Investment Dispute». Отправление такого «Уведомления о споре» означает, что если через сорок пять дней после даты его направления стороны не смогут мирным путем разрешить спор или разногласия, любая из сторон может потребовать разрешения такого спора в арбитражном порядке в соответствии с Арбитражным судом Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL). И ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 миллиарда.

Klimetin История продукции Мотор Сич

Но это еще не все. Skyrizon Aircraft Holdings Limited — 4 августа отозвал свою заявку в Антимонопольный Комитет Украины. Зато в тот же день другая китайская компания из той же сети, китайская компания Beijing Skyrizon Aviation подала подобную совместную заявку о покупке акций «Мотор Сич», в кооперации с украинским промышленным конгломератом DCH Group известного олигарха Александра Ярославского.

То есть от желания приобрести «Мотор Сич» Китай отказываться не собирается. И теперь перед Киевом есть два пути: либо в течение 45 дней найти «общий язык» по первой заявке Skyrizon Aircraft Holdings Limited и сэкономить 3,5 миллиарда долларов, либо долгое время находиться под риском потери этих миллиардов с одновременной неизбежностью рассмотрения новой, аналогичной китайской заявки от Beijing Skyrizon Aviation.

Либо идти на крайнее обострение бизнес-спора с Китаем в уповании на помощь и поддержку США.

Допродавались, борцы за приватизацию производства и продажу «всего, что видим»?