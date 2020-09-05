Вчера в Вашингтоне прошла долгожданная встреча делегаций Белграда и Приштины, т. е. президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра так называемого Косово Авдуллаха Хоти. Несмотря на то, что переговоры велись при не уполномоченном посредничестве США, ведь единственным законным посредником в решении этого вопроса являются ЕС и, косвенно, Совет Безопасности ООН, оказалось, что анонсированный «важнейший в истории документ» оказался лишь катастрофическим шагом для международных интересов Сербии.

Косово

Прежде чем рассматривать содержание этого документа, его необходимо правильно определить. Поскольку речь идет о документе, который не имеет двух подписавших сторон ни в одной из версий, а был подписан отдельно Вучичем и Хоти, это не международный договор. С другой стороны, единственное, что подписал президент Трамп — это были «благодарности» Вучичу и Хоти за их готовность к сотрудничеству. Поэтому США, конечно, нельзя считать стороной договора. Кроме того, даже содержание документов, подписанных Хоти и Вучичем, отличается в одном, последнем пункте. Таким образом, этот документ не может быть ни договором, ни международным, ни каким-либо другим соглашением, он не имеет юридической силы, не влечет за собой никаких юридических последствий, и его неисполнение не влечет за собой какие-либо правовые санкции. В лучшем случае подписанное можно считать «письмом о намерениях», но даже как таковое оно имеет бесчисленные (негативные для Сербии) политические последствия.

Predsednik.rs Александр Вучич и Дональд Трамп

Примечательно, что даже беглым взглядом на документ видно, что «подписывающие стороны» — «Сербия (Белград) и Косово (Приштина)». Другими словами, в отличие от того, что ранее было согласовано под эгидой ЕС в качестве стандарта для документов этих сторон (звездочка рядом с названием «Косово» и сноска о соблюдении Резолюции 1244), в данном документе этого нет. Задача сербских юристов сейчас — оценить, есть ли в подписании сформулированного таким образом документа элементы преступного акта нарушения конституционного порядка, за которое Вучич рано или поздно будет привлечен к ответственности за Брюссельское соглашение 2013 года.

Хотя Вучич, который участвовал в этих переговорах без какой-либо платформы или плана, одобренного сербским парламентом, тем самым в очередной раз нарушив свои конституционные полномочия, теперь пытается представить этот документ как историческое достижение (некоторые из его партийных коллег даже пишут о «самой большой победе Сербии после Первой мировой войны»), прежде всего с экономической точки зрения, очевидно, что такие невероятные интерпретации — просто ложь. Единственный момент, о котором стоит упомянуть в области экономики, касается обязательств Белграда и Приштины работать совместно с американской «Корпорацией финансирования международного развития» и «Экспортно-импортным банком США» над развитием нескольких инфраструктурных проектов. Однако в соглашении не указаны ни сроки, ни объемы возможной финансовой помощи на реализацию этих проектов или их дальнейшая конкретизация. В этом отношении подписанное очень легко может остаться мертвой буквой.

Остается вопрос, стоило ли все то, о чем речь пойдет ниже, и на что Сербия политически (не юридически) обязалась, ущерба, который нанесен нашим интересам, а тем более было ли это единственным способом достижения таких решений.

Прежде всего, обе стороны обязались «диверсифицировать свои источники энергии». Принимая во внимание структуру сербского импорта энергоресурсов и нашу прочную, почти исключительную связь с Россией в этой области, этот пункт можно понимать только как требование от Сербии немедленно переключиться с импорта российской нефти и российского газа на другие, американские, азербайджанские или какие-то третьи источники. Поскольку совершенно не ясно, какое отношение этот пункт имеет к «нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной», остается вопрос, как Россия поймет легко выраженную готовность сербского президента заменить ее в этой сфере.

Predsednik.rs Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти

Аналогичным образом Китай может трактовать следующий пункт соглашения, касающийся предотвращения и запрета ввоза на сербский рынок «оборудования 5G непроверенных поставщиков». Это, хотя и без явных указаний, конечно, относится к китайской компании Хуавей, с которой президент Трамп уже несколько месяцев открыто воюет. Однако остается неясным, почему Вучич соглашается на такие элементы соглашения, особенно с учетом его недавней клятвы в стальной дружбе и братстве с президентом Китая Си Цзиньпином.

Эти два момента могут иметь отрицательные последствия для международного положения Сербии и ее отношений с Китаем и Россией, поскольку эти две страны в настоящее время являются единственными гарантами сохранения Резолюции 1244, согласно которой Косово остается частью Сербии. Такое открытое и, прежде всего, ненужное нарушение отношений с двумя дружественными странам может лишь свидетельствовать о шарлатанстве и недальновидности внешней политики Александра Вучича.

А что уж говорить об отношениях с Израилем, для которого, как ни парадоксально, вместе с Приштиной, данные переговоры оказались наиболее выгодными… Попытайтесь, пожалуйста, найти логику в том, на что согласился Александр Вучич: Израиль и т.н. Косово соглашаются на взаимное признание (документ, подписанный Хоти), в то время как Сербия (вероятно, в качестве награды за такой шаг) соглашается перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Кроме того, и Белград, и Приштина соглашаются квалифицировать «Хезболлу» как террористическую организацию.

Сформулированные таким образом пункты — одни из худших для Сербии в истории международно-правовых документов, подписанных нашими официальными лицами. Этими двумя пунктами Сербия серьезно испортила отношения не только с арабским и мусульманским миром, признав Иерусалим столицей Израиля, но и согласилась на это, не получив ничего взамен. Напротив, я напоминаю, Израиль признает «Косово». С другой стороны, катастрофический шаг Вучича в отношении «Хезболлы» может в отместку привести к новым признаниям «Косово» некоторыми мусульманскими странами, которые до сих пор этого не сделали. В том числе это относится к Ливану, где эта политическая организация активно осуществляет власть. Не говоря уже о дальнейшем ухудшении отношений с Ираном, Ираком, Сирией и даже Россией. Для Сербии все это является абсолютно ненужным вмешательством в дела, не имеющие ничего общего с целью этих переговоров — улучшением экономических отношений между Белградом и Приштиной.

Пункт о «работе по декриминализации гомосексуализма в 69 странах мира» также не имеет к этому никакого отношения, но все же Вучич согласился и на это. Ведь, действительно, кто может поверить, что некоторые из этих 69 стран отменят, например, положения, запрещающие пропаганду гомосексуализма, потому что Сербия и так называемое Косово к этому их призывают. И это является лишь совершенно ненужным вмешательством в дела, которые не касаются Сербии и которые являются лишь следствием того, что главный посредник в переговорах — спецпредставитель Трампа Ричард Гренель — является гомосексуалистом.

U.S. Consulate Munich Ричард Греннел

Наконец, возможно, худший пункт соглашения для Сербии — это тот, который касается лоббирования от признания так называемого Косово. С одной стороны, Сербия обязалась в течение одного года не проводить кампанию по отзыву признания «Косово», в отличие от предыдущих двух лет, когда при помощи России признание отозвали 18 стран мира, в то время как Приштина может свободно лоббировать в пользу признания своей так называемой «независимости». Единственным ограничением для нее станет членство в международных организациях, чего, согласно договоренности, Приштина не будет иметь права требовать в течение одного года.

Все это более чем спорные моменты подписанного вчера документа. Создается впечатление, что все это было абсолютно ненужным, и что в этих переговорах выиграли все, кроме Сербии, в чем единственным виновником является Александр Вучич. Трамп добился «важного внешнеполитического успеха» в ходе своей президентской кампании, Приштина получила важное международное признание Израиля, а Израиль получит первые два европейских посольства в Иерусалиме. Сербия не получила ровным счетом ничего, кроме обещаний.

Очень печально то, что эти документы по существу затрагивают интересы лишь ложного государства «Косово» и государства Израиль. Этот случай еще раз показал, что Сербии не стоит вести переговоры под эгидой США, являющихся основными спонсорами «независимости Косово», без участия других великих держав, в первую очередь России и Китая, и даже ведущих держав ЕС.

Такими действиями Александр Вучич наносит непоправимый ущерб интересам Сербии и начинает заключительную фазу предательства Косово и Метохии, конечной целью которой является членство этого сепаратистского создания в ООН через год или два. Можем только надеяться, что Сербия скоро снова станет свободной страной, и Вучич будет привлечен к ответственности за неконституционные действия, противоречащие воле сербского народа.