Бизнесмен Олег Дерипаска предложил «перестать кормить Москву», заявив о проблеме, о которой думают многие, но сказать не все решаются. Выступая на экономическом форуме, он возмутился, что все финансовые потоки России стягиваются в Москву, оставляя другие регионы без денег.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Столица занимается Москвой, а не другими регионами. Москва — да, — город миллионеров, страна другой категории. Так что вопрос — где находиться столице?» — спросил Дерипаска.

Бизнесмен напомнил, что когда-то в России уже переносили столицу из Москвы в Петербург и это дало положительный эффект.

На форуме Олег Дерипаска сорвал аплодисменты даже от московской аудитории, а отреагировали на речь и в Кремле.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

World Economic Forum Олег Дерипаска

Когда-то, основав Петербург, Пётр I «прорубил окно в Европу», открывая новые перспективы перед страной. Не настало ли сегодня время аналогичным способом прорубить окно в Азию?

Почему это важно? Во-первых, по экономическим причинам. Ведущей экономикой мира стал Китай, за ним следуют США, на третьем месте Индия, на четвёртом — Япония. Никто из этих стран не находится в Европе. В топ-10 стран по ВВП ППС из Европы (не считая России) только Германия, Великобритания и Франция. Да, со времён Петра I европейские страны растеряли экономическое лидерство.

Во-вторых, последние годы вынуждают Россию взять политический курс на восток. Основные международные структуры и партнёры нашей страны рассеяны в Евразии, и нужно проявить волю и инициативу, чтобы проложить до них кратчайший путь.

В-третьих, расселение граждан России имеет сильный перекос в сторону западных границ во многом из-за того, что все основные дороги ведут в Москву. В столице принимаются основные политические и экономические решения, развита инфраструктура, в том числе транспортная. И даже большинство международных перелётов в Азию начинаются именно из Московского региона.

Россия в новой истории не имеет опыта закладки крупных новых поселений с нуля. Тем не менее уже накопила разнообразный опыт в градостроении, развитии инфраструктуры. Закладка новой столицы в месте, где нет старой застройки, гнилых коммуникаций, конфликтов собственников земли и прочих препятствий могут позволить сразу задать высокие стандарты для проживания людей не хуже, а возможно и лучше, чем в Москве, Евросоюзе и США.

Заимствуя логику российского императора, можно предположить, что место под столицу должно обеспечивать кратчайший путь до партнёров, в которых мы заинтересованы. Наиболее короткий путь до мегаполисов Китая и Японии открывается на самом востоке нашей страны, из Владивостока. Однако до стран Центральной Азии, Индии будет всё также далеко, это сильно отдалит от Турции, Кавказа, Ближнего Востока. Да и разрыв с западом России, где продолжат жить люди, окажется слишком большой.

Altai-republic.ru Горно-Алтайск

Поэтому логично столицу России разместить поблизости от её географического центра. Например, на юге Алтайского края или Горного Алтая. Здесь открывается прямая граница между РФ и КНР, рядом дружественные Казахстан и Монголия. Из этой точки максимально близкий путь до Душанбе, Бишкека, Дели, Исламабада, Кабула. Становятся ближе Вьетнам, Мьянма, Бангладеш, Непал, Таиланд.

Ранее в этом месте стояла непреодолимая преграда — массивный горный хребет. Сейчас технологии позволяют преодолеть преграду, организовав с южными территориями железнодорожное и автомобильное сообщение. Но главное — это развитие авиации, которую можно сравнить с флотом во времена Петра Великого. Для неё горный хребет вообще не является преградой. А близость расстояний позволит проводить перелёты в большинство стран Азии на ближне‑ и среднемагистральных самолётах. Например, прямой путь из Алтая в Дели составляет менее 2,5 тыс. километров, что позволяет летать даже на региональных самолётах.

А короткий путь и транспортная доступность позволят вести торговлю с теми, у кого сейчас есть деньги, товары, ресурсы, люди, кто настроен к нам доброжелательно и готов с нами работать. Останется только что-то предложить взамен.