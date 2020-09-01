



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров, традиционно выступая перед студентами МГИМО, дал несколько развернутую оценку ситуации, которая складывается в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Представляется, что сцена с вопросом и ответом на заданную тему носила постановочный характер, но, похоже, что так складываются обстоятельства, когда нужно было действовать именно этим образом, а не иначе.

Дело в том, что накануне Лавров в Москве провел переговоры с новым министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. После короткого брифинга для представителей прессы стало очевидным, что позиции Баку относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта претерпела заметные изменения. Байрамов говорил, что в своем нынешнем виде и с существующей повесткой переговорный процесс не носит так называемый субстантивный характер. Чтобы переговоры не были бы имитацией и приобрели иное содержание, процесс носил бы содержательный характер, а не выглядел имитацией, необходимо, чтобы Минская группа ОБСЕ руководствовалась четырьмя резолюциями Совбеза ООН с требованием вывести армянские войска с «оккупированных территорий». По сути такая формула означает призыв начать переговоры чуть ли не с чистого листа, что вызвало соответствующую реакция со сторон России как страны, являющейся одной из сопредседателей МГ ОБСЕ.

МИД России Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с Джейхуном Байрамовым

В этой связи Лавров напомнил, что кроме резолюций Совбеза ООН, принятых еще в 1990-е годы с целью остановить военные действия, в дальнейшем был принят и целый ряд других документов с разной детализацией, в которых отражена позиция по комплексному подходу к решению проблемы. При этом под этими документами стоят подписи не только глав Армении и Азербайджана, и, по словам Лаврова, «было бы печально потерять уже наработанную базу». Но Байрамов отрабатывал инструкции президента Азербайджана Ильхама Алиева и остался, как говорят, при своих интересах. Еще один тревожный сигнал поступил из Баку тогда, когда заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хекмет Гаджиев в ходе брифинга оперативного штаба при кабинете министров заявил, что «Азербайджан ждет объяснений от российской стороны по поводу того, на каких основаниях продолжается вооружение Армении», отметив, что «объяснения российской стороны не вполне устраивают Баку».

Такое заявление не могло прозвучать без санкции Алиева, ведь накануне во время посещения Баку министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим коллегой Закиром Гасановым выложил в этом отношении все объяснения. Все эти факты и обстоятельства вынудили Лаврова перейти в атаку. «Наша линия опирается на тот комплекс документов, который был наработан за почти 18 лет, — говорил он студентам МГИМО. — Есть так называемые Мадридские принципы, есть обновленные версии документов, которые были одобрены сторонами в качестве основы для дальнейшей работы. Эти документы депонированы в секретариате ОБСЕ. Звучат предложения о том, что надо отказаться от этих документов и начать с чистого листа, или вообще какой-то план «Б» запустить. Мы считаем, что это будет большой ошибкой, и убеждены в том, что наработанное за эти годы должно оставаться в основе наших дальнейших усилий. Я не буду в деталях описывать, что там согласовано. Это достаточно конфиденциальная часть работы. Но могу вас заверить, что там есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость и для армянских представителей, и для азербайджанских».

МИД России Выступление Сергея Лаврова перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года

Лавров также напомнил, что Минская группа не готовит свои сценарии по урегулированию конфликта, а призвана создавать атмосферу для того, чтобы конфликтующие стороны сами искали решения. Возникает вопрос: насколько успешной может быть такая атака главы МИД России? Он обозначает позицию, созвучную с позицией других сопредседателей МГ ОБСЕ — США и Франции, хотя пока Москва выполняет роль первой скрипки в этом оркестре. Ясность появится после возможных встреч Байрамова со своими коллегами из Вашингтона и Парижа. По мнению германского эксперта по Кавказу Уве Хальбаха, «российская позиция в карабахском конфликте не так далека от позиции США или других западных игроков, таких как Франция», и «здесь мы имеем дело с не такой острой геополитической конкуренцией между Россией и Западом, как в Грузии или на Украине». Многие эксперты полагают, что «имеется договоренность о некой «дорожной карте» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, соответственно, существуют и технологии ее реализации».

Но это перестало устраивать Азербайджан, который «перешел к шантажирующей фазе «допущения эскалации на линии соприкосновения войск». Шансов для политического решения, о чем говорит Лавров, остается все меньше и меньше. Хотя посредники в лице сопредседателей Минской группы пытаются реанимировать переговоры по Карабаху, фактически прерванные в результате июльских боев на армяно-азербайджанской границе. Осенью планируется провести контакты на уровне министров двух стран — Армении и Азербайджана. Будем ждать.