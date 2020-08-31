Черногория, крохотная прибрежная страна на западе Балкан, известна не только своими изумительными пляжами и искренним восхищением Владимира Семеновича Высоцкого:

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

И в плен не брали черногорца —

Он просто не сдавался в плен.

Она является ещё, похоже, какой-то европейской социально-политической лабораторией. Действительно, за последние два десятка лет там были проведены и проводятся опыты: по мирной сецессии из состава конфедерации; по вступлению в НАТО, когда «среди жителей республики противников вступления в НАТО даже чуть больше, чем сторонников»; по использованию евровалюты без договоренности с ЕС; по автокефализации региональной Церкви; по использованию технологии «заговора» на парламентских выборах. И так далее…

Особую пикантность черногорскому блюду придает то обстоятельство, что уже тридцать лет страна находится под управлением одного персонажа — нынешнего ее президента Мило Джукановича (четырежды премьер-министр и дважды президент). По сроку «пребывания у власти» ещё политически молодой 58-летний Джуканович — безусловный чемпион среди некоронованных лидеров европейских стран.

И вот начинается новая «черногорская интрига» — о будущем страны в условиях равного результата на парламентских выборах.

Predsjednik.me Мило Джуканович

В Скупщине Черногории 81 депутатское кресло. Основной бой на выборах 30 августа шел между президентской силой «Демократическая партия социалистов» (ДПС) и оппозиционной коалицией «За будущее Черногории». ДПС — это прямой наследник «Союза коммунистов Черногории», но ныне беззаветно выступающая за Европейский вектор и атлантизм. Их противников из «За будущее» оппоненты нередко называют «Vučićeve liste» (Список Вучича) из-за тесных связей с президентом Сербии, откровенного евроскептицизма и заметной лояльности к России. Здесь ничего нового.

Зато новация — в третьем номере гонки, коалиции «Мир — наша нация». Это центристы, антинационалисты и проевропейцы. Однако они не скрывают, что основная цель коалиции — свергнуть правящую ДПС под лозунгами антикоррупционизма, реформизма и умеренности. При этом они с не меньшим азартом критикуют и «За будущее», приходя к итоговому выводу, что «невозможно сформировать единый список оппозиции». Остальные претенденты на мандаты были из числа проевропейских и националистических (боснийских, хорватских и албанских) партий.

Подобную же позицию занимает платформа «Гражданское движение объединённых реформ» (Уједињена реформска акција, или просто URA): при либеральной и проевропейской идеологии они заявили о себе как об оппозиции и противниках власти Мило Джукановича.

Skupstina.me Парламент Черногории

По итогам подсчета 413952 бюллетеней (явка 76,65%, признаны действительными 98,91% бюллетеней) результаты распределились следующим образом:

ДПС Джукановича — 36,06%, 30 мест;

«За будущее Черногории» — 32,55%, 27 мест;

«Мир — наша нация» — 12,54%, 10 мест;

URA — 5,53%, 4 места;

Проевропейцы получили в общей сложности 7,24% (5 мандатов), националисты — 6,7% (5 мандатов), причем хорваты потеряли свое единственное место в Скупщине.

Таким образом, при победе в индивидуальном зачете, пропрезидентская партия «демократ-социалистов» потеряла возможность формирования правительства. Для него нужен 41 мандат, а у партии Джукановича и его прокси их всего сорок.

Подобный результат многие, особенно на Украине, поспешили объявить «реваншем друзей Путина». И явно поторопились…

Во-первых, на сегодняшний день цена черногорского правительства равна 1 (одному) человеку. Императивный мандат в Черногории не предусмотрен, а коалиция антипрезидентских парламентских сил не только «рыхлая», но и «идеологически противостоящая» — евроинтеграторы и евроскептики в одном стакане.

Так что у «старины Мило» наверняка появится и возможность, и ресурс перекупить (простите, «привлечь на свою сторону») пару-тройку евроинтеграторов из URA или «За будущее» и защитить свою покупку всем авторитетом и весом президентской власти.

Skupstina.me Мило Джуканович на избирательном участке

Во-вторых, срок текущих президентских полномочий Джукановича истекает только в 2023 году, а таких опций, как «правительство меньшинства» или «досрочные парламентские выборы» еще никто не отменял.

Так что особых оснований для беспокойства за будущее своей власти у президента Джукановича, скорее всего, нет. Даже если он признает результаты выбора, «которые отличаются от ожидаемых».

Беспокоиться следует, скорее, Евросоюзу. Потому что Балканы со времен Черчилля (и гораздо ранее) были «мягким подбрюшьем Европы», и нынешние выборы в Черногории стали «лакмусовой бумажкой» для более широких Балкан. И этот лакмус показал, что нация с населением 620 000 человек более чем когда-либо разделена по ключевым вопросам, таким как членство в Европейском Союзе или НАТО. Эти расколы существовали столетиями, и десятилетия суверенности, но под патронажем Европы, их не стерли — они только укоренились. И теперь на вопрос: «Вы с нами или против нас?» — компромисса может быть и не найдено.

И это касается не только Черногории и не только Балкан.