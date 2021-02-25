После поручения Владимира Путина главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект, предполагающий от пяти до 12 лет лишения свободы за незаконную коллекторскую деятельность. По словам главы комитета Василия Пискарева, соответствующей статьей предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК РФ). Инициатива уже получила положительный отзыв от Центробанка. Ожидаются заключения от Верховного суда и правительства РФ. После чего при положительном отзыве законопроект будет внесен в Госдуму. Интересно, насколько оперативно сработал Центробанк России. За несколько дней до прозвучавшего поручения президента РФ о необходимости решения проблем, которые коллекторы доставляют заемщикам: применение физической силы, угрозы, уничтожение и порча имущества должников и их близких, — регулятор финансового рынка 21 августа выпустил информационное письмо, которым напомнил кредитным и микрофинансовым организациям, а также кредитным потребительским кооперативам, в том числе сельскохозяйственным, об их обязанности предоставлять заемщикам право выбора между запретом на уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам и разрешением на таковую.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Как напоминается в письме ЦБ РФ, согласно пункту 13 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ) условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) относится к числу индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа), которые согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально. Исходя из указанной нормы, непосредственно заемщику в рамках индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) должно быть предоставлено право выбора между согласием на уступку прав (требований) и ее запретом. При этом выбор в пользу запрета уступки прав (требований) не должен препятствовать заключению договора потребительского кредита (займа). Указанный выбор осуществляется заемщиком в оговоренный этим же Законом пятидневный срок (рабочих дней), в течение которого он принимает решение о заключении договора потребительского кредита (займа), если больший срок не установлен кредитором.

Регулятор указал, что выпустил данное письмо в связи с выявленными нарушениями, связанными с непредставлением кредиторами возможности реализации заемщиками своего права выбора. Наивно полагать, что регулятор не знал всё это долгое время о наличии проблемы. Знал, но фактически оставался в стороне от ее решения. Сейчас, после того как в очередной раз президент лично вмешался в дело агрессивных коллекторов, ЦБ решил продемонстрировать, что держит руку на пульсе проблемы, при этом не желая окончательно их остановить. Потому как сама по себе возможность применения банками в этом случае индивидуальных условий может сводить на нет как возможность регулятора воздействовать на нарушителей, так и действие нового законопроекта, повышающего ответственность коллекторов за незаконную деятельность. Что лишний раз подтверждает само по себе наличие обозначенного в письме регулятора Закона, действующего еще с конца 2013 года, и при этом существование до сих пор проблем от коллекторого беспредела.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым. 25 августа 2020 года

Более того, в ходе встречи Владимира Путина с главой ФССП, Дмитрий Аристов подчеркивал, что сегодня порядка 1,6 тысячи микрофинансовых организаций МФО (без учета структурных подразделений, филиалов и представительств) занимаются взысканием задолженности в качестве дополнительного вида деятельности. Из-за этого, по закону, такие компании не вносят в государственный реестр коллекторов, то есть в этой части под контроль Федеральной службы судебных приставов они не попадают. Отсюда следует, что именно ЦБ как регулятор финансового рынка закрывает глаза на «шалости» МФО. А потому возникает большой вопрос, решит ли выдвинутый комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции законопроект проблему с незаконной коллекторской деятельностью. Ведь «дополнительные виды» деятельности вовсе могут не означать «незаконный вид» деятельности. И одобрение ЦБ данного законопроекта может в таком случае выглядеть лишь как насмешка над предпринимаемыми законодателями мерами по решению наболевших проблем россиян, попавших в трудную ситуацию.

Кроме того, хочется в очередной раз обратить внимание на закон о персональных данных, который допускает возможность передачи данных третьим лицам. Соглашение на обработку персональных данных выдается не только банками при обращении в кредитные организации. Сейчас процедура подписания такого соглашения применяется практически повсеместно. Одно дело, когда такие соглашения оговаривают исключительно список организаций, без которых невозможно получение той иной услуги, и аннулируются после её исполнения, и в случае утечки личных данных потребитель может хотя бы определить предполагаемый источник угрозы, другое — когда соглашение априори предусматривает «в том числе» «прочих» или «иных» лиц. Этот фактор может вызывать достаточно много проблем у людей и перерасти одномоментно в недовольство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Напомним, что в 2016 году Владимир Путин уже подписывал федеральный закон, который был нацелен на существенное ограничение действий коллекторов. Однако сегодня вновь возникли вопросы поиска уже новых инструментов. Не потому ли, что именно регулятор финансового рынка как бы остается в стороне. С другой стороны, если необходимость взимания задолженностей по кредитам станет делом исключительно банков, то участникам кредитного рынка придется существенно нарастить структуру своих организаций, что, безусловно, скажется на стоимости кредитов. Тем не менее цивилизованных методов решения вопроса никто не отменял, и именно ЦБ должен построить такие цивилизованные правила игры на финансовом рынке.