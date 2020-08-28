В отличие от американских ВМС, Россия и Китай по-прежнему используют, помимо ядерных, и неядерные подводные лодки. Такие подводные корабли дешевле и обладают рядом преимуществ в сравнении с атомными лодками, особенно в условиях приближенности к побережью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Более того, эти подводные корабли можно экспортировать в другие государства. Благодаря этому Москва и Пекин могут объединить имеющийся у них опыт для создания нового поколения неатомных субмарин. На этом фоне тем не менее актуален вопрос, какой именно будет эта лодка и какие задачи она будет выполнять. Пока ответов на этот вопрос нет, пишет Эйч Ай Саттон в статье, вышедшей 27 августа в Forbes.

Обозреватель, занимающийся вопросами подводного флота, указывает на информацию российских информационных агентств, которые сообщали о совместном создании РФ и КНР неатомной субмарины следующего поколения. Координация проекта возложена на российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Black leon Подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677«Лада»

У России давние традиции создания подводных кораблей. Так, страна создала большое число самых мощных и крупных подводных лодок в мире. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российские технологии строительства подлодок считаются гораздо более передовыми по сравнению с китайскими. Во время холодной войны Москва помогала Китаю в создании собственной отрасли строительства подводного флота. Советский Союз тогда передал Пекину чертежи дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ), способной нести баллистические ракеты, проекта 629 и ДЭПЛ проекта 633. Впоследствии Москва поставила КНР ДЭПЛ проекта 877 «Палтус».

Тем не менее Китай пошел по собственному пути в создании подводных кораблей. На сегодняшний день республика обладает собственным техническим потенциалом для строительства подводных лодок любого класса и типа. Безусловно, по-прежнему существуют такие виды подводных кораблей, в создании которых Москва явно опережает Пекин, в области проектирования неатомных субмарин ее первенство не столь однозначно. Потенциал Пекина в этой сфере не следует недооценивать.

Одной из важных сфер, где Китай может занять лидирующие позиции, — это двигательная установка. Китай строит подводные лодки с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), а вот Москва всячески пытается внедрить эту технологию, хотя в начале холодной войны она была пионером в создании ВНЭУ. Раньше планировалось, что современная российская подводная лодка серии 677 «Лада» будет оснащена подобной системой, однако пока этого не произошло. Если принять во внимание то, что Россия умеет и проектировать, и строить подводные корабли, дело, скорее всего, не столько в технических сложностях, сколько в финансировании. Тем не менее на сегодняшний день можно говорить с уверенностью, что в освоении технологии ВНЭУ Китай опережает Россию.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство подводной лодки

Еще одной такой областью может стать применение инновационных аккумуляторных батарей. Подводные лодки только недавно стали переходить на литий-ионные аккумуляторы. Первыми в этом отношении подводными лодками с литий-ионными аккумуляторами в мире были японские субмарины. За ними последовали южнокорейские и итальянские корабли. По некоторой информации, КНР также внедряет эту технологию. В связи с этим можно сказать, что это еще одна область, где Китай вполне может опередить Россию.

Получается ли, что Москва и Пекин поменялись ролями, и теперь Россия стремится, по сути, закупить по большей части китайскую неатомную субмарину?

Одним из возможных путей развития может стать совмещение корпуса лодки, созданного одной страной, с боевыми системами и вооружением, созданными другой. Например, можно оснастить китайскую подводную лодку российскими сонаром и вооружением, либо установить на российскую субмарине китайские батареи или ВНЭУ.

Пока же знаменитое российское конструкторское бюро «Малахит», специализирующееся на разработке проектов подводных лодок, продвигает собственный проект субмарины. Как указывается в концепции проекта, длина неатомной подводной лодки P-750B «Сервал» составит 65,5 метра, лодка будет оснащена ВНЭУ замкнутого типа с газотурбинным двигателем, в котором используется жидкий кислород, поступающий из специальной емкости. Проект лодки активно продвигается на проходящей в Москве выставке «Армия-2020», где был выставлен ее макет.

Со своей стороны китайские судостроители занимаются продвижением собственных проектов. В связи с этим неясно, куда именно в ВМС двух стран сможет вписаться новая лодка.

Kremlin.ru Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Вполне может быть, что новая субмарина не будет предназначена для ВМС России и Китая. Так, Москва и Пекин являются конкурентами на международном рынке, в основном продавая неядерные ударные подводные лодки. Доля у КНР на этом рынке всё больше: республика продает свои подводные лодки в Таиланд, Бангладеш и Пакистан. Иными словами, создаваемая по совместному проекту лодка вполне может строиться исключительно на продажу.

Тем же временем Москва по-прежнему наращивает объемы заказов на строительство уже существующих неатомных подводных лодок. Недавно Министерство обороны РФ заключило соглашение на строительство еще одной подводной лодки проекта 677 «Лада», а также еще одной подлодки более старого проекта 636.3 «Варшавянка».

Иными словами, перспективы совместной неатомной подводной лодки РФ и КНР на сегодняшний день вызывают больше вопросов, чем ответов. Может вполне получиться так, что и этот проект, как и многие подобные ему оборонные проекты, о которых активно сообщают в российских государственных СМИ, в конце концов ни к чему не приведет. Как и во время ведения подводный войны, поиск информации о новых субмаринах часто требует очень большого терпения.