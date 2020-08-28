Forbes: Проект создания подводной лодки РФ и КНР окутан настоящей тайной
В отличие от американских ВМС, Россия и Китай по-прежнему используют, помимо ядерных, и неядерные подводные лодки. Такие подводные корабли дешевле и обладают рядом преимуществ в сравнении с атомными лодками, особенно в условиях приближенности к побережью.
Более того, эти подводные корабли можно экспортировать в другие государства. Благодаря этому Москва и Пекин могут объединить имеющийся у них опыт для создания нового поколения неатомных субмарин. На этом фоне тем не менее актуален вопрос, какой именно будет эта лодка и какие задачи она будет выполнять. Пока ответов на этот вопрос нет, пишет Эйч Ай Саттон в статье, вышедшей 27 августа в Forbes.
Обозреватель, занимающийся вопросами подводного флота, указывает на информацию российских информационных агентств, которые сообщали о совместном создании РФ и КНР неатомной субмарины следующего поколения. Координация проекта возложена на российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
У России давние традиции создания подводных кораблей. Так, страна создала большое число самых мощных и крупных подводных лодок в мире. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российские технологии строительства подлодок считаются гораздо более передовыми по сравнению с китайскими. Во время холодной войны Москва помогала Китаю в создании собственной отрасли строительства подводного флота. Советский Союз тогда передал Пекину чертежи дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ), способной нести баллистические ракеты, проекта 629 и ДЭПЛ проекта 633. Впоследствии Москва поставила КНР ДЭПЛ проекта 877 «Палтус».
Тем не менее Китай пошел по собственному пути в создании подводных кораблей. На сегодняшний день республика обладает собственным техническим потенциалом для строительства подводных лодок любого класса и типа. Безусловно, по-прежнему существуют такие виды подводных кораблей, в создании которых Москва явно опережает Пекин, в области проектирования неатомных субмарин ее первенство не столь однозначно. Потенциал Пекина в этой сфере не следует недооценивать.
Одной из важных сфер, где Китай может занять лидирующие позиции, — это двигательная установка. Китай строит подводные лодки с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), а вот Москва всячески пытается внедрить эту технологию, хотя в начале холодной войны она была пионером в создании ВНЭУ. Раньше планировалось, что современная российская подводная лодка серии 677 «Лада» будет оснащена подобной системой, однако пока этого не произошло. Если принять во внимание то, что Россия умеет и проектировать, и строить подводные корабли, дело, скорее всего, не столько в технических сложностях, сколько в финансировании. Тем не менее на сегодняшний день можно говорить с уверенностью, что в освоении технологии ВНЭУ Китай опережает Россию.
Еще одной такой областью может стать применение инновационных аккумуляторных батарей. Подводные лодки только недавно стали переходить на литий-ионные аккумуляторы. Первыми в этом отношении подводными лодками с литий-ионными аккумуляторами в мире были японские субмарины. За ними последовали южнокорейские и итальянские корабли. По некоторой информации, КНР также внедряет эту технологию. В связи с этим можно сказать, что это еще одна область, где Китай вполне может опередить Россию.
Получается ли, что Москва и Пекин поменялись ролями, и теперь Россия стремится, по сути, закупить по большей части китайскую неатомную субмарину?
Одним из возможных путей развития может стать совмещение корпуса лодки, созданного одной страной, с боевыми системами и вооружением, созданными другой. Например, можно оснастить китайскую подводную лодку российскими сонаром и вооружением, либо установить на российскую субмарине китайские батареи или ВНЭУ.
Пока же знаменитое российское конструкторское бюро «Малахит», специализирующееся на разработке проектов подводных лодок, продвигает собственный проект субмарины. Как указывается в концепции проекта, длина неатомной подводной лодки P-750B «Сервал» составит 65,5 метра, лодка будет оснащена ВНЭУ замкнутого типа с газотурбинным двигателем, в котором используется жидкий кислород, поступающий из специальной емкости. Проект лодки активно продвигается на проходящей в Москве выставке «Армия-2020», где был выставлен ее макет.
Со своей стороны китайские судостроители занимаются продвижением собственных проектов. В связи с этим неясно, куда именно в ВМС двух стран сможет вписаться новая лодка.
Вполне может быть, что новая субмарина не будет предназначена для ВМС России и Китая. Так, Москва и Пекин являются конкурентами на международном рынке, в основном продавая неядерные ударные подводные лодки. Доля у КНР на этом рынке всё больше: республика продает свои подводные лодки в Таиланд, Бангладеш и Пакистан. Иными словами, создаваемая по совместному проекту лодка вполне может строиться исключительно на продажу.
Тем же временем Москва по-прежнему наращивает объемы заказов на строительство уже существующих неатомных подводных лодок. Недавно Министерство обороны РФ заключило соглашение на строительство еще одной подводной лодки проекта 677 «Лада», а также еще одной подлодки более старого проекта 636.3 «Варшавянка».
Иными словами, перспективы совместной неатомной подводной лодки РФ и КНР на сегодняшний день вызывают больше вопросов, чем ответов. Может вполне получиться так, что и этот проект, как и многие подобные ему оборонные проекты, о которых активно сообщают в российских государственных СМИ, в конце концов ни к чему не приведет. Как и во время ведения подводный войны, поиск информации о новых субмаринах часто требует очень большого терпения.