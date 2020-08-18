В северной части города Косовска Митровица, населенной преимущественно сербами, много лет работает Университет в Приштине — ранее главное высшее учебное заведение южного сербского края Косово и Метохия, в котором учебный процесс проходил как на сербском, так и на албанском языках. В ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году 1500 преподавателей вместе с 16 000 студентами, которые проходили обучение на сербском языке, были вынуждены покинуть Приштину. Свое пристанище университет поначалу нашел в городе Крушевац в центральной Сербии. В 2001 году университет вернулся на территорию Косово и Метохии, в сербскую часть Косовской Митровицы.

Pr.ac.rs Университет в Косовской Митровице

С какими трудностями в своей работе сегодня сталкивается университет, как в рамках филологического факультета функционирует кафедра русского языка и литературы, что ожидает вуз в будущем, если будет подписано «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, ИА REGNUM рассказывает доктор филологических наук, профессор филологического факультета Университета в Белграде и советник ректора Университета в Приштине по вопросам международного сотрудничества Ирина Антанасиевич.

В Косовской Митровице действует Университет в Приштине. Это на первый взгляд может показаться абсурдным, но это как раз тот университет, который создавался в административном центре южного сербского края Косово и Метохия полвека тому назад. Почему университет до сих пор не сменил название?

Приштинский университет в этом году отмечает свое пятидесятилетие, хотя формирование высшего образования в Косово и Метохии началось еще в учебном 1958−1959 году. Но в 1960 году был сформирован философский факультет, с которого и начинается история университета. Сам университет как отдельный ВУЗ был сформирован в учебном 1969−70 году. Во время агрессии НАТО против Югославии университет разделил судьбу всех сербских учреждений: преподаватели и студенты вынуждены были покинуть факультет, а его имущество перешло в албанские руки. Некоторое время факультеты университета находились в различных городах Сербии, но ныне все они находятся в северной части Косово, в сербском анклаве, в городе Косовска Митровица (с отделениями в городках Лепосавич, Зубин Поток и Звечан). На самом деле в Косовской Митровице и до событий 1999 года находился один из факультетов — геологический. Но теперь все факультеты нынешнего университета находятся здесь, что во многом является важным фактором для сохранения сербского населения в Косово. Имя же университет не менял просто потому, что под этим именем он создавался и развивался. И уж если он вынужден был оставить свое имущество албанцам, то имя свое он смог сохранить. И именно под этим именем — Приштинский университет, временно расположенный в Косовской Митровице, — он и входит в Европейскую университетскую ассоциацию.

(сс) nikolayhg Студенты в аудитории

С какими трудностями в работе сталкивается вуз, который входит в систему высшего образования Сербии, но действует при этом на территории Косово и Метохии, которую албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили в 2008 году отдельным государством? Откуда в основном приезжают студенты, чтобы учиться в вашем университете?

Сложностей хватает. Сложно преподавателям, которые, покинув Приштину, теперь живут в разных городах Сербии и вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы приезжать в Косовскую Митровицу. Причем это ведь не только чтение лекций, но и консультации, работа с аспирантами и докторантами. Все это нужно было организовать, чтобы учебный процесс отвечал должному уровню университетского образования. Сложно было и студентам. По правилу университет набирал студентов из Косово и Метохии, севера Черногории и юга Сербии. Первая сложность была со студентами из Косово и Метохии, поскольку некоторое время передвижение между анклавами было сложным, а иногда и опасным делом. Сейчас с этих проблем нет. Но все равно это и далее — «горячая точка», и учитывать это необходимо. Опять же, нужно учитывать и то, что технически, чтобы попасть в университет из Сербии или Черногории, нужно проезжать через пограничные посты. А здесь (открыта граница — закрыта граница) тоже иногда возникают сложности.

Сложность и работа, например, с источниками. Большая библиотека Косово и Метохии осталась в Приштине, как и книги университета, книги библиотек отдельных факультетов и кафедр. До сих пор с этим сложно, но вначале было совсем невмоготу. Ввоз же книг в Косово хоть и возможная, но достаточно административно непростая процедура, поскольку они также подлежат таможенной проверке, т. е. должны пройти таможенную процедуру. Мои аспиранты и магистранты из Митровицы — большие герои. Если для студента из Белграда получить информацию легко — пошел в библиотеку и читай на здоровье, то студенту из Митровицы нужно сесть в автобус, проехать пять — шесть часов, чтобы добраться до Белграда и иметь возможность получить книгу. Да и библиотечную карту на свое имя открыть тоже нелегко. И послать что-либо в Косово также сопряжено со сложностями. Или проводить полевые исследования на территории края…

Организация международных конференций — дело всегда сложное, но в Косово есть еще и дополнительные проблемы, поскольку нужно учитывать, разрешен ли въезд в Косово для участников. Например, для российских граждан он возможен лишь при наличии шенгенской визы. Т. е. любое простое для обычного университета действие требует дополнительных сил, особой организации и массы справок, бумажек, запросов. Но тем не менее студенты получают знания, пишутся диссертации, проводятся конференции. И я должна сказать, что скидок на некую «чрезвычайность» делается мало: знания есть знания, скидок никто не делает ни студентам, ни профессорам.

Сербия

Кафедра русского языка и литературы существует на филологическом факультете Университета в Приштине почти столько же, сколько и сам вуз. Какой интерес проявляют абитуриенты к этой специальности? С какими университетскими центрами в России вы сотрудничаете и как видите основные направления для развития этого сотрудничества?

Как я уже сказала, именно с философского факультета начинался университет. Затем от этого факультета «отпочковался» филологический факультет, но ныне филология опять в составе философского факультета (после 1999 года пришлось реорганизовывать структуру университета и укрупнять факультеты). Кафедра славистики переживала сложные времена, особенно в период после 1999 года. Сейчас ситуация неплохая (конечно, всегда хочется большего), но студенты есть, и все благодаря тому, что в начальных школах в сербских анклавах в Косово и Метохии русский язык изучается как иностранный. Думается, что Россия и далее должна поддерживать эту тенденцию: включать сербских студентов и школьников с этой территории в программы стипендирования и обмена.

Когда же речь идет о сотрудничестве с Россией, то это прежде всего сотрудничество с Белгородом, который даже послал своего преподавателя русского как иностранного, и он уже несколько лет работает здесь по контракту. Обновлен договор с Тюменским университетом. Подписаны договоры с некоторыми московскими университетами, включая МГУ.

Поддерживает ли Белград работу Университета в Приштине?

Да, Приштинский университет входит в систему образования Республики Сербия. Именно Сербия финансирует университет, выдает сертификаты на деятельность, т. е. университет проходит такую же систему административных процедур, как и все остальные университеты страны. Университет является членом конференции Университетов Сербии (КОНУС). Нынешний ректор проф. д-р Здравко Витошевич и его команда плотно сотрудничают с представителями местных городских властей и с Координационным центром по делам Косово (при правительстве Сербии). И должна сказать, что ведется вполне конструктивный и рабочий диалог.

Manojlovic80 Университет в Нише

В настоящее время сербские СМИ часто пишут о возможном подписании «всеобъемлющего соглашения» между Белградом и Приштиной. И хотя мы не знаем содержание этого соглашения и не можем утверждать, что оно будет подразумевать признание независимости Косово Белградом, можете ли Вы все-таки предположить, какова будет судьба Университета в Приштине в случае подписания документа?

Что будет, если все пойдет по самому плохому для сербов в Косово сценарию? Мы потеряем университет. И тем самым потеряем самый крупный в Косово город — Косовскую Митровицу, поскольку многое в городе живет и развивается благодаря тому, что в нём есть студенты.

Университет в данном случае не только образовательное учреждение и культурный фактор, но и градообразующее предприятие, наличие которого влияет на экономику города (напомню, что речь идет о поделенном городе, где в южная часть — албанская, а в северной части живут сербы и здесь же расположен университет). Но не только Митровица. Наличие здесь университета для многих сербов из других анклавов — знак того, что они живут на своей земле: их дети ходят в сербские школы и имеют возможность поступить в сербский университет и получить диплом, который признается на всей территории Сербии. Если такая возможность исчезнет, то молодежь, молодые семьи начнут покидать Косово. И оно окончательно превратится в место, где свои дни будут доживать старики.

Вы знакомы с работой не только Университета в Приштине, но и университетов в Белграде и Нише. Во всех этих университетских центрах Сербии существуют филологические факультеты, везде преподается русский язык и литература. Расскажите, пожалуйста, более подробно о работе этих кафедр.

Кафедра в Нише — это косвенный продукт событий 1999 года. Она открылась, потому что студенты с юга Сербии, которые раньше ехали поступать в Приштину, стали искать другие варианты. Кроме того, я из Приштины в то время переехала в Ниш, т. е. заполнила то место, которого не хватало для образования кафедры. Кафедра была образована как кафедра славистики с балканистикой (в качестве балканской составляющей был включен новогреческий язык). Но потом, когда мы получили своих докторов наук, т. е. вырастили собственные кадры, она стала кафедрой русского языка. Причем, открытие этой кафедры повлияло на увеличение количества начальных и средних школ, в которых изучается русский язык. Появился кадр — открылись классы. Белградский же университет и его кафедра славистики — одна из известных и солидных кафедр. И требует своего рассказа, поскольку здесь много делают и когда речь идет об образовательном направлении деятельности, и когда речь идет о научных исследованиях и научном общении с другими университетами и учреждениями культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Недавно организация Россотрудничество получила нового руководителя. Что вы ожидаете от кадровых перемен? На чем, по вашему мнению, должно сосредоточиться Россотрудничество когда речь идет о сотрудничестве с Сербией и соотечественниками, проживающими здесь?

У меня очень большая надежда на то, что это приведёт к положительным переменам. К сожаления раньше все отчеты об изучении русского языка учитывали университеты в Белграде, Нише, Нови-Саде, но обходили стороной Приштинский университет. Я считаю, что эта ситуация должна измениться. Русский дом в Белграде должен быть не только домом культуры в одном лишь Белграде, но и современным центром, который будет включать в работу все регионы страны. Мои ожидания связаны с тем, что ставший во главе Россотрудничества Евгений Примаков — человек, который прекрасно знает о ситуации в Сербии, когда речь идет о поддержке и популяризации русского языка, и через фонд «Русская гуманитарная миссия» он уже многое для этого сделал — это и открытие «умных классов» русского языка в школах Ниша и окрестных сел, и работа в Крушеваце и Крагуеваце, и открытие Русского центра на факультете политических наук в Белграде, и поддержка русского языка в Косово и Метохии… Это навскидку самые последние их мероприятия. Поэтому я настроена оптимистично и верю, что следует ожидать положительных перемен.