После «выборов» президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, прошло всего три с половиной дня. Но от легитимности «победившего» Лукашенко не осталось практически и следа: вся республика каждый день протестует против фальсификаций в день голосования и показывает свой настоящий выбор — против Лукашенко и за свободную страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Можно к этому по-разному относиться, считать происходящее Майданом, но надо понимать, что этот Майдан пытался осуществить сам Лукашенко, перейдя из лагеря союзников России в лагерь ее врагов. Отсюда и дело «вагнеровцев», и задержания российских журналистов, и весь тот поток критики в адрес ближайшего союзника, который постоянно озвучивал Лукашенко.

Надо понимать, что хотел осуществить Лукашенко, и этот факт как-то упускают из вида — он хотел обвинить Россию в попытке организации государственного переворота (дело «вагнеровцев») и на фоне этих обвинений сменить геополитический лагерь. Стать союзником США и стран ЕС.

Цитата из видео телеканала «Беларусь 1» Момент задержания российских граждан силовиками Белоруссии

Но не вышло. Игра с четой Тихановских, хоть и продолжалась долго, но по факту оказалась провальной. Её вывели из игры. И куда? В Литву, что показательно. Валерий Цепкало, которого не допустили на выборы, тоже находится в прозападной стране — на Украине, откуда вещает.

Польша, с одной стороны, ведет с Лукашенко переговоры относительно неких «перспектив урегулирования», принять которые означает для Лукашенко принять судьбу Януковича — в 2014 году западные дипломаты прекрасно показали, что стоит подписанная ими бумага с гарантиями, с другой, руками спецслужб ведет телеграм-канал Нехта, который ведет дело к делегитимации Лукашенко в ходе уличных протестов.

Можно было бы сказать, что Лукашенко обложили со всех сторон, но это неверная трактовка происходящего. Все это Лукашенко сделал сам. Сам обострил до крайнего состояния отношения с Россией. Сам втащил на белорусское политическое поле США (встреча с Болтоном, Помпео и так далее). Сам заигрывал с Польшей. Сам занялся поддержкой белорусских необандеровцев и националистов. Сам дал отмашку на агрессивную дерусификацию республики. Сам дал отмашку «делу регнумовцев» в 2016 году. Все сделал только сам.

И вот чем это обернулось — новые союзники ставят один ультиматум похлеще другого. Старые друзья показывают — ну раз сам, то сам. Выкручивайся, а мы посмотрим. Но главное — это народ, народ как источник власти в республике. Народ обманывали на выборах и раньше. Все это знали, но как-то жили с этим. Однако произошедшее после закрытия участков показывает, что легитимность Лукашенко стремительно заканчивается, она на глазах сжимается, как шагреневая кожа.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

На улицах сегодня не узкая группка националистов, а народ. Восстал не только Минск. Восстали областные центры. Восстала глубинка — Смолевичи, Бешенковичи, Столбцы. Кто раньше слышал названия этих белорусских местечек? Никто. Сегодня о них знают все. Это народ говорит Лукашенко — «уходи».

Протест переходит к более тонким и ненасильственным формам сопротивления. Все более знаковых людей заявляют о своей поддержке протестующих и требований к Лукашенко об отставке и проведении повторных выборов президента. Белорусские предприятия на грани всеобщей забастовки.

Силовики на грани раскола — вся страна возмущена видео, на которых здоровые мужики по 5−6 человек избивают дубинками тех, кто уже лежит на земле и даже не шевелится.

Силовые структуры, те, которые принимают участие в этом беспределе, вызывают всеобщую ненависть. Граждане республики этого не заслужили. И это стало тем шоком, которое белорусское общество не забудет, и за совершенные против народа преступления придется отвечать.

Цитата из видео YouTube Белорусский ОМОН за работой

Прошедшие с 9 августа дни кардинально изменили Белоруссию. Страна проснулась. И она никогда уже не будет прежней. Страх прошел. На следующих выборах президента, которые будут скоро, все бюллетени будут считаться честно. И в них не будет фамилии Лукашенко. У страны будет новый президент.

Что касается судьбы самого Лукашенко, то у него есть только один вариант, когда он может уйти красиво — подписать Договор о создании Союзного государства и дать дорогу молодым.