8 августа 2020 года скончался бывший в 1977—1987 гг. епископом Архангельским и Мурманским Исидор (Кириченко), в 1987—2020 гг. служивший митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.

Пресс-служба митрополии Кубанской Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) (1941-2020 гг), в 1977-1987 годах епископ Архангельский и Мурманский

В 2017 году наше предприятие «Северное информационное агентство» получило президентский грант на разработку методических рекомендаций по использованию георадара в церковной археологии. Буклет с опытом работы мы разослали по всем епархиям и региональным министерствам культуры. Первым ответил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, приславший душевное письмо с благодарностью. Он писал, что помнит Архангельск.

Skif-Kerch Екатеринодарская епархия

Когда митрополит умер, газета «Кубанские новости» опубликовала интервью с Владыкой, взятое у него ранее. В нем есть слова о Русском Севере:

«Кубанские новости»: — У каждого человека свой путь к Богу. Вы помните момент, когда поняли, что стали на этот путь?

Митрополит Исидор: — Мой путь начался, можно сказать, с пеленок. Меня с младенчества воспитывали верующим православным христианином. Мы с родителями ходили в храм, который был за 7 километров. Пример подавал отец. Несмотря на больную ногу, он в воскресные и праздничные дни брал трость, которую сам вырезал, и шел в любую погоду на службу.

Нас с братом дразнили в школе. Когда мы на велосипедах ехали в церковь, кричали нам вслед: «Попы-монахи поехали!» Напророчили дети. Брат мой тоже священнослужителем стал.

Я ездил к знаменитому прозорливому старцу схиархимандриту Андронику (фамилия его Лукаш)… Курсе на третьем я к нему и обратился за советом. Он сначала ответил: «Я не знаю, Николай (так меня в миру звали). Потом сказал, что оба пути для священника сложны, но если жениться, будет труднее. И я решил, что надо выбирать полегче путь…

Или не встретили свою любовь?

— Может быть… Знаете, я ведь стремился к монашеству не один год — размышлял, молился, читал. И пришел к выводу, что больше пользы принесу церкви во внебрачном состоянии.

До приезда в Краснодарский край я 10 лет был архиереем в Архангельске… В 1981 году уже там исполнилось мне 40 лет. Подходит один батюшка и спрашивает: «Владыка, вы вчера не слушали «Голос Америки»? — «Да вот, не было времени…» — «А про вас много говорили». — «Что ж про меня могут сказать?» — «Сказали — завтра епископу Архангельскому и Мурманскому исполняется 40 лет, и подробная биография». Причем там были даже те моменты моей жизни, которые я уже подзабыл немножко. И отметили на «Голосе Америке», что самые молодые архиереи — Исидор Кириченко и Мефодий Немцов — занимают самые большие по площади епархии».

AndreyIGOSHEV Митрополит Мефодий (Немцов)

Архангельские священники помнят епископа Архангельского и Мурманского Исидора. Настоятель Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерей Владимир Кузив рассказал: «Мы учились в Свято-Тихоновской академии, я был семинаристом, а игумен Исидор — благочинным. В академию я поехал из Архангельска и должен был сюда же вернуться. А мой семинарский преподаватель Исидор здесь уже епископ, хотел у него отпроситься и с Севера уехать. Пришел в первый день представляться, а Владыка и говорит, «что же Вы не позвонили, что приезжаете, я бы Вас на вокзале встретил». И не отпустил. Очень внимателен был к людям, к священникам. Детей моих зимой крестил не в церкви, домой ходил».

Митрополит Исидор: «…Там было много людей, высланных в 1920— 1930-х годах, в том числе и за веру. «Вы местная, Марья Ивановна?» — спросишь. «Нет, меня бесплатно привезли» (улыбается). И с Кубани там тоже были высланные, казаки. Народ очень благочестивый, добрый, духовенство уважали. Да так, что, когда на прием в епархиальное управление приходили, — за калиткой разувались. Даже зимой. Но я их заставил так не делать больше.

…Одной старосте подарил свой портретик. Она так благодарна была: «Ой, владыка, радость какая! Я сейчас приду домой — прибью вас и повешу!»

Память у меня об этих людях хорошая осталась.

— А когда в Краснодарский край приехали — разницу увидели?

— Да. Я приехал на Кубань «с милого севера в сторону южную», от Белого моря к Черному 1 июня 1987 года… В Архангельске выйдешь на праздник — сплошь согбенные женские фигуры, белые платочки. Кое-где только мужички стоят по уголочкам. Ребенка очень редко встретишь. А здесь я увидел в церкви больше разных людей — интеллигенция, молодежь.

Мне отец говорил: «Сынок, жизнь пройти — не поле перейти». Жизни надо радоваться».