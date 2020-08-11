В Приморском крае по материалам антимонопольного ведомства возбудили уголовное дело. Коммерческим компаниям вменяется незаконно полученный доход в размере свыше 744 млн рублей. В основе дела лежат контракты на ремонт казарм суворовского училища, подконтрольного Минобороны России. ИА REGNUM выяснило некоторые подробности этого дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ремонт казарм обернулся уголовным делом

Антимонопольная служба Приморья проверила тендеры на ремонт суворовского училища, расположенного в Уссурийске, и обнаружила признаки картельного сговора. Ведомство уточнило, что компании удерживали цены на торгах, не допустив экономии средств бюджета. В итоге «незаконно полученный доход картеля превысил 744 млн рублей».

Фигурантами антимонопольных расследований стали три коммерческие компании. Оштрафовано было и ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» как участник сговора по двум тендерам.

Материалы дела некоторое время назад были отправлены в правоохранительные органы, но следственный отдел СК России по Уссурийскому гарнизону в возбуждении дела отказал. Он сослался на отсутствие состава преступления и истечение сроков давности, ошибочно квалифицировав действия должностных лиц по ч. 1 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Это решение региональным ФАС было обжаловано, и главная военная прокуратура РФ поддержала позицию ведомства. В итоге СУ СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по той же статье, но другой части.

СУ СК по Приморскому краю

Фигурантам грозят принудительные работы на срок до пяти лет с дисквалификацией, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей или другие санкции.

Ремонтные торги

Ситуация, лёгшая в основу уголовного дела, рассматривалась УФАС в 2018 году. Проверялись шесть закупок, прошедших в 2015—2016 годах. Все они касались ремонта казарменно-жилищного фонда. По их результатам с победителями были подписаны госконтракты: с ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» — три договора на суммы 189,76 млн рублей, 234,73 млн рублей и 318,491 млн рублей, с ООО «Инком» — на 193,85 млн рублей, с ООО «Мегастрой» — на 199,13 млн рублей и с ООО «Лейма» — на 313,29 млн рублей.

«При этом по трём государственным контрактам (№ 25−09/СП, № 26−12/СП, № 28−12/СП) в последующем ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» были заключены договоры субподряда с ООО «Лейма», по двум государственным контрактам (№ 27/Х и № 30/Х) ООО «ИНКОМ» и ООО «Мегастрой» заключили договоры субподряда с ООО «РСУ-2015», — отмечалось в материалах УФАС.

На оплату работ из федерального бюджета были выделены лимиты бюджетных обязательств на общую сумму более 1,458 млрд рублей.

В ходе проверки выяснилось, что в двух открытых конкурсах, помимо победителя — компании «Передвижная механизированная колонна Русская» — участвовало и ПАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3». Ведомство заявило, что «между этими участниками было заключено антиконкурентное соглашение, подтверждаемое их электронной перепиской, а также финансовыми документами».

Последующая проверка показала, что в двух тендерах «в соглашении также принял участие заказчик».

Фигуранты картельного дела

В сообщении ФАС РФ в качестве фигурантов картельного дела были упомянуты ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», ПАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3» и ООО «Лейма», как нарушившие закон о защите конкуренции.

Компания «Лейма» была создана в феврале 2004 года в Санкт-Петербурге для строительно-отделочных работ. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. На начало 2020 года средняя численность работников составляет один человек. Владелец и директор — Андрей Виноградов. В выписке ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности данных о юридическом адресе. В конце июня 2020 года в отношении компании введён первый этап банкротства — наблюдение. Инициатор — «Совкомбанк», перед которым у компании имелись долги по банковской гарантии.

Sovcombank.ru Совкомбанк

Из открытых источников известно, что компания «Лейма» была исполнителем двух госконтрактов на общую сумму 670,97 млн рублей, один из которых — с военным училищем на сумму 313,29 млн рублей, а один — с департаментом соцразвития Азова на 357,68 млн рублей (первый этап реконструкции тренировочной площадки МАУ «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова»).

Компания «Лейма» дважды судилась с вышеупомянутым ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», и дела до конца ещё не рассмотрены. На 17 сентября в арбитраже Приморского края запланировано заседание по иску «о взыскании задолженности по договору субподряда №28−12/СП/Л от 19.12.2015 и процентов по ст. 395 ГК РФ» — в размере 99 491 766 рублей 90 копеек и 23 721 270 рублей 86 копеек. Училище и Минобороны РФ проходят в споре третьими лицами.

В тот же день будет рассмотрен спор и по договору субподряда №26−12/СП/Л, по которому «Лейма» требует долг в размере 80 608 339 рублей 72 копеек и проценты в размере 18 943 087 рублей 62 копеек.

Упомянутая в деле о картеле ООО «ПМК «Русская» создана в Курском районе Ставропольского края в июле 2000 года. Её уставный капитал — 175 тыс. рублей, а доля в 98,2% принадлежит Александру Дыдымову, у которого в активе еще две компании, в том числе ООО «Содружество-1» (добыча прочих полезных ископаемых). Директор с мая 2018 года — Александр Тамарашвили.

Kultura-kursk.stv.muzkult.ru Учредитель ООО «ПМК «Русская» Александр Дыдымов

ПМК — частый подрядчик у различных военных ведомств. Например, с АО «Главное управление обустройства войск» компанию связывают как минимум девять контрактов на 5,8 млрд рублей. В целом же ПМК была исполнителем по 53 контрактам на 7,1 млрд, три из которых на общую сумму 742 млн рублей — с суворовским училищем.

ПМК также было учредителем футбольного клуба «Строитель», ликвидированного в 2012 году. А данные Дыдымова совпадают с данными депутата Совета Курского муниципального района Ставропольского края.

Третий упомянутый УФАС фигурант — это ПАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3», которое зарегистрировано в феврале 1990 года и является правопреемником арендного предприятия «Моздокская арендная передвижная механизированная колонна №3». Базируется фирма в городе Моздок (Северная Осетия).

На 30 июня 2020 года 22,11% доли в ПАО принадлежало члену совета директоров Таймуразу Бураеву (данные совпадают с данными главы администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Северной Алании). Небольшие доли имели и другие члены совета директоров, включая гендиректора Геннадия Неговорова — 1,3%.

Из открытых данных известно, что данная компания также была исполнителем как минимум 25 госконтрактов на 729 млн рублей, в том числе трёх с подразделением Росгвардии.

Из материалов дела УФАС известно, что ПМК и компанию из Моздока связывали некоторые финансовые отношения. В период прохождения ремонтных тендеров по училищу (осенью 2015 года) между компаниями заключается договор денежного займа № 18−11/01З. По нему ПМК передаёт ПАО беспроцентный заём на сумму 27,82 млн рублей, который ей обязуются вернуть до 31 декабря 2015 года, то есть через 1,5 месяца.

Деньги были перечислены в ноябре, и ПАО в тот же день перевело схожую сумму училищу для обеспечения заявки на участие в конкурсе. После того как комиссия госзаказчика рассмотрела заявки и определило победителем ПАО, «перечисленные МПМК №3 денежные средства (как обеспечение заявки) были возвращены заявителю». В тот же день компания погасила и заём, выданный для неё ООО «ПМК «Русская».

"На основании вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что действия МПМК №3 были направлены не на участие в открытых конкурсах (извещения № 0820100001215000006, №0820100001215000008) с целью победы и заключения государственного контракта, а лишь для создания мнимой конкуренции ПМК Русской», — отмечалось в материалах УФАС.

Обжаловать привлечение к ответственности фигурант не смог. Решение УФАС устоялось в вышестоящих инстанциях. А расследование уголовного дела всё ещё продолжается.