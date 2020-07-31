В ИА REGNUM вышла в свет новая книга «Советско-германский договор о ненападении и его обличители: что произошло в августе 1939 года и происходит вокруг этого договора сегодня». Эту работу мы обсудили с российским историком и публицистом Игорем Пыхаловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакт Молотова – Риббентропа

Пётр Касьянов Игорь Пыхалов

ИА REGNUM:Игорь Васильевич, насколько актуальнатакая книга сегодня?

Казалось бы, зачем лишний раз ворошить дела давно минувших дней? Увы, несмотря на прошедшие 80 лет, поднимаемый в книге вопрос по-прежнему выходит далеко за рамки академической науки. События прошлого регулярно используются в пропагандистской войне против нашей страны. Так было во времена Горбачёва, когда антисталинская истерия послужила тараном для разрушения СССР. И сегодня советско-германский договор от 23 августа 1939 года, или пакт Молотова — Риббентропа, как развязно окрестили его перестроечные публицисты, по-прежнему остаётся козырем в антироссийской пропаганде.

Послушаешь нынешних «обличителей», и получается, что наша страна, её народы — вовсе не победители нацизма, а пособники Гитлера и виновники в развязывании Второй мировой войны. Их логика такова, что именно советско-германский договор — «союз двух диктаторов» — якобы открыл Третьему рейху дорогу к завоеванию Польши, став причиной кровавой бойни, унёсшей жизни десятков миллионов людей. И вместо того, чтобы гордиться Победой, одержанной нашими предками, мы должны неустанно каяться перед мировым сообществом за «преступления тоталитарного сталинского режима».

Поэтому выход книг, подобных изданной ИА REGNUM, является важным и своевременным.

На заключении советско-германского договора о ненападении

ИА REGNUM:Как Вам представляется, сумели ли авторы разбить ложь о «равной ответственности двух диктаторов»?

Книга невелика по объёму — 52 страницы. Тем не менее авторы материалов достаточно подробно и чётко разобрали основные моменты, связанные с обстоятельствами заключения советско-германского договора. Международное положение, замыслы и действия руководства различных стран, причём не только в августовские дни 1939 года, но и в предшествующие месяцы — всё то, что напрочь игнорируется разнообразными «морализаторами», но что совершенно необходимо знать тому, кто хочет составить объективную картину тогдашних событий.

Неожиданно выясняется, что причин стыдиться у нас нет.

Да, выражаясь словами Черчилля, «Россия проводит холодную политику собственных интересов». А как ещё должно вести себя независимое государство? Почему забота об интересах своей страны вдруг стала считаться чем-то позорным? Откуда взялся этот юродиво-мазохистский комплекс в мозгах российской интеллигенции, который она старательно пытается нам навязать? Другие страны могут действовать в своих интересах — а Россия обязана снова и снова жертвовать ими, неуклонно следуя неким возвышенным идеалам?.. Идеалы могут быть разными. В царское время взывали к милосердию и «христианской любви к ближнему». Во времена Горбачёва ссылались на «ленинские принципы внешней политики». Сегодня в моде «общечеловеческие ценности».

ИА REGNUM:Есть мнение, что СССР в 1939 году должен был выступить на стороне Польши.

Почему Советский Союз в 1939 году должен был спасать Польшу? Накануне Второй мировой войны правящая польская верхушка выступала как враг нашей страны. Враг оголтелый, готовый союзничать с кем угодно, лишь бы против СССР. В связи с этим особенно странно и нелепо выглядят истерики насчёт «предательства Польши», якобы совершённого нашей страной. Предают друзей и союзников. Врага предать невозможно. Врага можно победить, можно перехитрить. В том, что с Польшей поступили как с врагом, полякам следует винить своих собственных неразумных правителей.

Заключив 23 августа 1939 года советско-германское соглашение, СССР уже тогда выиграл Вторую мировую войну на «дипломатическом фронте». Именно этого и не могут простить Сталину ненавидящие свою страну и пресмыкающиеся перед Западом российские либералы.

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Москва, 28 сентября 1939 года

ИА REGNUM: Связь толкования исторических фактов с господствующей идеологией несомненна. Как Вы думаете, как будет изменяться подход к пакту Молотова — Риббентропа в российском информпространстве?

Отношение к пакту Молотова — Риббентропа напрямую связано с переоценкой событий советского прошлого. Мы видим, как оголтелый антисоветизм постепенно сменяется более взвешенным подходом. Думаю, что эта тенденция будет продолжена.

Книгу можно прочитать здесь