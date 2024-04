В статье, вышедшей в августе 2018 года в издании New Yorker, журналист Элизабет Кольберт задалась вопросом, способствуют ли те или иные филантропы решению проблем или же они создают новые. Она описала особую форму благотворительности, в рамках которой выделение средств на улучшение той или иной ситуации часто напрямую сопряжено с тем, как это улучшение видит конкретный спонсор. К людям же, которые стремятся решить существующие проблемы, относятся как к детям, за которых такой жертвователь решает, что для них лучше.

По словам Кольберт, такая форма благотворительности превращается в своеобразную эксплуатацию. К этому можно добавить лишь то, что это не только эксплуатация, но и социальный инжиниринг, который преследует конкретные цели и за которым стоят определенные элитные круги. Прекраснее всего подобного рода филантропию можно наблюдать на примере современного ЛГБТ-движения, пишет Дженнифер Билек в статье, вышедшей 27 июля в The American Conservative.

Отстаивающие права представителей нетрадиционной ориентации движения и организации, которые появились во время сексуальной революции 1960-х годов в США, мало похожи на те гигантские и влиятельные неправительственные организации, которые работают на продвижения однополых связей сегодня. То, что начиналось со стремления простых людей добиться юридического и общественного признания однополых отношений, превратилось в полномасштабную социальную трансформацию. Тогда же к категории того, что нужно защищать под радужным знаменем, добавили и «фетиш взрослых мужчин» — транссексуализм. Поборники однополых отношений не только стали называть это направление трансгендеризмом, но и смогли превратить в норму расстройства полового развития, также известные как интерсексуальность.

Наиболее коварной концепцией, продвигаемой под флагом ЛГБТ, может считаться обтекаемое понятие «гендерной идентичности». Под этим термином понимается то, как люди воспринимают себя в отношении социально выстроенных половых моделей поведения. Он тем не менее носит не столько описывающий, сколько приписывающий характер — у того или иного человека есть право, как считают поборники этой идеи, заставлять других признавать истинность выбранной им идентичности. Кроме того, у такого человека появляется право менять свое тело медицинским образом, чтобы оно в наибольшей степени соответствовало выбранной человеком идентичности. Если же учесть громадное фармацевтическое лобби в Конгрессе и то, что ряд из наиболее активных филантропов, которые поддерживают ЛГБТ-движения, тесно связаны с крупными фармацевтическими компаниями, на этот медицинский компонент стоит обратить особое внимание.

Идеология гендерной идентичности и трансгендер появились в западном культурном пространстве не ранее десятилетия назад, но их распространение сравнимо по скорости и разрушительности с пандемией COVID-19. Хотя определенные сопутствующие изменения уже имели место в языке, законодательстве, статистике, появлении безопасных зон и других сферах, за накачиванием здоровых детей препаратами и введением специальных учебных планов не стояли простые активисты. Напротив, продвигать их стали филантропы-миллиардеры, которые сняли обильные сливки с превращения разного рода диссоциаций и нарушений в норму, которую нужно поддерживать медикаментозно.

Например, Мартин (Мартина) Ротблатт, который сам называет себя транссексуалом и трансгуманистом, был первым, кому удалось создать юридический документ, поддерживающий идею о том, что несогласие человека с его биологическим полом — это вещь нормальная. Позднее этот документ стал Международный гендерный биллем о правах, который узаконил эту диссоциацию. Затем Ротблатт стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в биофармацевтической отрасли, с помощью денег и связей продвигающим идеологию и нормализацию трансгендеризма. Он верит в то, что защита полового диморфизма сопоставима с борьбой против южноафриканского апартеида.

Джеймс (Дженнифер) Притцкер вместе со своей семьей, одной из богатейших в США, влил огромные суммы в американские институты для продвижения концепции телесной диссоциации, прикрыв это нарушение эвфемизмом «гендерной идентичности». При этом семья Притцкеров сделала огромные инвестиции в медицинскую промышленность.

В 2000 году еще один миллиардер Джон Страйкер, унаследовав многомиллиардную медицинскую корпорацию, создал очередную гигантскую НПО по защите права ЛГБТ — Arcus Foundation. Эта благотворительная организация была настолько огромной, что ему пришлось создать дополнительную организацию лишь затем, чтобы следить за ее деятельностью. В 2006 году Arcus профинансировал создание организацию Movement Advancement Project, в задачи которой входил мониторинг сложной системы продвижения идеологии и финансирования, которая сложилась к тому времени, с целью внедрения гендерной идентичности и трансгендерной идеологии и культуры.

Вливая ежегодно миллионы долларов, Arcus внедрял гендерную идентичность и трансгендерную идеологию в американское законодательство посредством подготовки активистов в области политического руководства, юридических вопросов, религиозной свободы, образования и гражданских прав. Среди наиболее предпочтительных для Arcus организаций можно назвать такие, как Victory Fund, the Center for American Progress, the ACLU the Council for Global Equality, the Transgender Law Center, Trans Justice Funding Project, OutRight Action International, Human Rights Watch, ООН, Amnesty International и GLSEN. По некоторой информации, только в период с 2007 по 2010 год Arcus выделил более $58,4 млн программам и организациям, работающим в области защиты прав ЛГБТ. Благодаря этому фонд стал крупнейшим спонсором ЛГБТ в мире. Сейчас же объем его финансирования такой работы гораздо больше. В тот же период Джон Страйкер сам выделил фонду более $30 млн из средств Медицинской корпорации Страйкер.

Иными словами, медицинская корпорация, финансово заинтересованная в том, чтобы побуждать людей идентифицировать себя как трансгендеров, напрямую направляет деньги и активы в свой благотворительный фонд, чтобы этот фонд способствовал этому процессу от ее имени и тем самым приносил еще больше денег и приводил новых клиентов в корпорацию.

Arcus влил миллионы долларов в такие благотворительные организации, как Tides, Proteus и Borealis. Узнать наверняка, используют ли эти организации деньги фонда для продвижения нормализации трансгендеризма, возможности нет, но можно не сомневаться, что столь дорогое для Arcus дело не осталось совсем без внимания.

Вместе с семьей Притцкер Arcus выделил сотни тысяч долларов колледжам и университетам, в том числе Колумбийскому, Йельскому, Чикагскому, Вашингтонскому и многим другим. Выделяемые фондом деньги направлялись коалициям чернокожих в США и Африке, латиноамериканским и индейским организаций, детским и молодежным организациям, вооруженным силам и общественным радиостанциям. Миллионы долларов направлялись организациям по защите прав лесбиянок, в том числе в Африке. Львиная доля этих средств направлялась фонду Astrea, деятельность которого прежде всего была направлена на продвижение транссексуальной идеологии. Более того, Arcus финансирует спортивные организации, такие как Athlete Alley и Youth Can Play.

Сотни тысяч долларов пошли в организации планирования семьи. Arcus выделил значительный грант Джоанне Олсон-Кеннеди, сомнительному персонажу на арене трансгендеров. Фонд финансировал тюремные проекты и иммиграционные организации с акцентом на нормализацию трансгендеризма у детей. Arcus финансирует религиозные организации по всему миру.

В 2015 году совместно с фондом Novo, благотворительной неправительственной организацией, управляемой Питером Баффеттом (сыном Уоррена Баффетта, который помог запустить проект, выделив в $90 млн), Аркус направил $20 млн именно на продвижение трансгендерной идеологии. В 2018 году Arcus профинансировал Совет по глобальному равенству, коалицию из 30 групп США, выступающих за включение вопросов ЛГБТ в международные отношения и политику развития.

Это не мелочи! И получение каждого гранта Arcus зависит от того, подтверждает ли получатель свою приверженность «политике разнообразия и интеграции» — курсу, который, конечно же, во многом включает утверждение идеологии гендерной идентичности и трансгендеризма.

Движения за права трансгендеров и продвижение гендерной идентичности поддерживает намного большее число благотворительных организаций, в том числе Тим Джил и его фонд, а также Джордж Сорос и его «Открытое общество». Как и Мартин Ротблатт, Дженнифер Притцкер и Джон Страйкер, Джил, который вложил огромные средства в искусственный интеллект, и Сорос, сделавший значительные инвестиции в крупные фармацевтические компании, сорвут большой куш, создав с помощью своей благотворительной деятельности спрос на трансформацию тел и умов .

Поражает то, насколько мало обсуждается возникающий в этом случае конфликт интересов. Благотворительная организация Arcus финансирует даже Американскую психологическую ассоциацию (АПА), ведущую научную и практическую организацию, представляющую психологию в Соединенных Штатах и насчитывающую более 118 тыс. членов. В 2005 году АПА создала INET с тем, чтобы помочь организациям-членам улучшить благосостояние «людей разного гендера».

До включения гендерной идентичности и появления денег Arcus APA INET была сосредоточена исключительно на проблемах ЛГБТ. В 2008 году АПА создала Целевую группу по гендерной идентичности и гендерной дисперсии, а в 2015 году разработала руководящие принципы для оказания помощи психологам в предоставлении транс-позитивной поддержки «трансгендерам» и «гендерно несоответствующим» людям. Психологов «поощряли» изменить свое понимание пола, расширяя диапазон вариаций, рассматриваемых как здоровые и нормальные.

Может ли демократия противостоять такой «благотворительности», задается в заключение автор. Может ли существовать подлинная демократия, когда с помощью субсидируемого налогоплательщиком фигового листа благотворительности миллиардеры могут так быстро и легко разрушить реальность биологического пола, подкупая благотворительные организации, политиков, исследователей и профессиональные ассоциации? В скором времени мы это узнаем.