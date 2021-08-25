Ноттингем, Великобритания, 25 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. «Вулверхэмптон» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче второго раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Вулверхэмптона» голы забили полузащитники Ромен Сес, Даниэл Каштелу, нападающий Франсиску Тринкан и хавбек Морган Гиббз-Уайт.

Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в третий раунд Кубка английской лиги.