9 августа, даже несмотря на очередную «оглушительную» победу Лукашенко, Белоруссия изменится. Изменится кардинально. Этот процесс шел давно, но теперь, похоже, он приходит к своему логическому завершению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM От себя

За всеми перипетиями текущего политического процесса, когда ныне действующая белорусская власть не гнушается ничем — даже пытается оказывать давление на детей кандидатов в президенты, в результате чего сын одного из кандидатов в тюрьме, а дети других главных кандидатов на пост президента вынуждены покинуть республику, ускользает суть происходящего — почему все же граждане республики хотят ухода Лукашенко и перемен.

Дело в том, что если концептуально осмысливать то, что происходит сегодня в республике, не отвлекаясь на частности политической борьбы в виде президентских выборов, которые стали просто отличным поводом для реализации накопленных внутри белорусского общества тенденций, то сегодня в Белоруссии происходит буржуазная революция.

Этот процесс подспудно зрел достаточно давно. Можно сказать, что предпосылки и необходимые условия для ее свершения с одним очень толковым экспертом, который потом основал форум Брама. by, мы обсуждали еще в 2007—2008 годах.

Что это за предпосылки? Их много. Если свести все к самым главным, то первое — это изменение сознания людей. Они больше не нуждаются в такой опеке государства, как раньше. Белоруссия все последние 40 лет воспринималась как самая консервативная часть Советского Союза. Ее даже называли Вандеей перестройки. И то, какой выбор сделали граждане республики в 1994 году, больше всего доказывало, что на волне распада СССР они хотят защиты государства. Усиления патернализма.

Но это время спустя двадцать пять лет закончилось. Выросло новое поколение граждан республики, а те, кто был в молодом возрасте двадцать пять лет назад, серьезно повзрослели и прошли большой жизненный путь, набив свои синяки и ссадины. И вот эти люди сегодня являются тем активным отрядом, который больше всего заинтересован в переменах.

Marc Veraart Минское метро

Второй фактор — это накопление свободной финансовой массы. Да, бизнес жалуется, что его зажимают и очень сложно вести предпринимательство в стране. Да, все это так. Но при всех этих условиях и тотальном зажиме инициативы со стороны государства тем не менее свободный финансовый капитал и в достаточных размерах имеется. Тем более — у ворующих чиновников.

Проблема совсем в другом — что его очень трудно в действующих условиях легализовать. И даже не в этом. Легализовать-то можно: вложить в предприятие или бизнес. Но за ним тут же придут и отнимут. Поэтому главная проблема состоит в том, что люди не могут капитал легализовать, оставить у себя и наращивать его свободно, без боязни, что государство в любой момент его конфискует, а тебя под надуманным предлогом не бросит в тюрьму.

И эта свободная финансовая масса очень серьезно давит как на состояние политических и экономических элит, так и на умонастроения среднего класса. Люди прекрасно видят, как живут соседние страны, как живет мир — нет этих постоянных криков об угрозе независимости, нет давления со стороны власти, нет постоянной угрозы жизни и благополучию.

У всех соседей вокруг, за исключением необандеровской Украины, есть свободная пресса. Есть свобода мнений. Не надо бояться, что ты выскажешь что-то крамольное. Оппозиция спокойно сидит в парламентах и имеет свой кусок масла на свой же кусок хлеба. Все совсем иначе.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ

Третий фактор — объективный износ белорусской экономической системы. По сути, нет никакой белорусской экономической системы, как и белорусского экономического чуда. Есть застрявшая во времени советская система белорусской экономики, БССР, которую Лукашенко унаследовал в виде 25 крупнейших предприятий БССР, которые и тогда, и сейчас дают около 60−70% ВВП и валютной выручки.

Эта система пришла в негодность. Фонды не обновлялись, кадры — тоже. Система существовала исключительно за счет поддержки России по газу (цена долгие годы была в два-три раза ниже рыночной мировой) и по нефти (аналогично). Это были прямые субсидии белорусскому бюджету, которые нещадно проедались и не шли на развитие.

Более того — в последние годы, как свидетельствуют ряд телеграм-каналов, идет активный вывод средств с крупнейших белорусских предприятий за рубеж. То есть идет прямой грабеж народа и государства теми, кто имеет такие возможности.

Люди зарабатывают, а кто-то уводит эти средства в зарубежные банки. На этом фоне обвинения тому же Бабарико просто смешны — любой, кто придет к власти, вскроет такие злоупотребления, что граждане республики будут в шоке. При этом людям уже который год обещают мифические 500 долларов дохода в месяц, которые по мировым меркам просто смешны.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео

Четвертый фактор — отказ нынешнего белорусского руководства от реальной интеграции с Россией в Союзное государство и многолетние заигрывания с Западом, в конце концов вынудили Москву снизить объем субсидирования белорусской экономики. Постепенно, с каждым годом она субсидируется все меньше и меньше.

И это тоже одна из причин экономического кризиса в республике, как бы нынешнее белорусское руководство не пыталось замалчивать факт многолетних и многомиллиардных российских субсидий (каждый год порядка 6−10 млрд долларов), именно они позволяли белорусской экономике оставаться на плаву и создавать миф о белорусском «экономическом чуде».

В результате наложившихся друг на друга объективных и субъективных факторов спустя 30 лет после распада СССР Белоруссия, последней из советских республик, подошла к неизбежному — капиталистической, или буржуазной, революции. Как говорил классик, верхи не могут управлять по-новому, низы не хотят жить по-старому.

Пространство для маневра у Лукашенко стремительно сокращается с каждым днем. Людей в стойло обратно загнать будет невозможно, а любой силовой инцидент будет только ухудшать ситуацию для него лично. И выигрыш выборов в такой ситуации, когда люди не поверят в нарисованный главой ЦИК Лидией Ермошиной результат, ничего в этот раз не решит.

Не будет ни внутренней, ни внешней легитимности, а вводить режим военной хунты — никто не позволит.

У Лукашенко еще есть вариант — с потерями, но выйти из той ловушки, в которую он себя загоняет — это честно провести выборы, когда каждый бюллетень будет заверен наблюдателями. Домик в Ростове еще маячит на горизонте. Но после 9 августа, особенно если будут жесткие силовые столкновения в республике, ему придется рассчитывать только на себя.