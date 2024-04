Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона согласилась провести встречи с Тегераном, посвященные афганскому мирному процессу. По его словам, «для достижения и поддержания мира крайне значимо, чтобы был позитивно задействован регион, и мы даже согласились на организацию встреч, посвященных Афганистану, с Ираном, потому что мы также хотим, чтобы Иран выражал поддержку».

Иван Шилов ИА REGNUM Американские солдаты

Правда, Халилзад при этом не упоминает о каких-либо конкретных предложениях о проведении встреч. Тем не менее на фоне продолжающегося острого противостояния между США и Ираном, это сообщение воспринимается как сенсация. Потому что до недавнего времени американцы предпринимали максимум усилий для того, чтобы исключить Тегеран из мирного процесса по Афганистану, хотя Вашингтон понимал и понимает, что Иран является одним из главных игроков в регионе. Соответственно действовал и Тегеран, который вел свою игру в Афганистане, вступив в контакт с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Диалог активизировался после проведения американцами серии встреч с движением в Абу-Даби, Исламабаде и Дохе. В свою очередь, Иран заявляет, что его отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не означают оказание политической или военной поддержки этой группировке.

U.S. Department of State Залмай Халилзад

Однако, пишет английское издание Financial Times, американские эксперты уже давно осознали, что разработка вариантов действий по афганскому урегулированию с опорой только на Пакистан без привлечения Ирана практически невозможна. В свою очередь, The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента пишет, что «президент США Дональд Трамп, занимаясь поиском вывода войск из Афганистана, стал проявлять склонность к изменению отношений к Ирану». Так что возможно, что заявление Халилзада о согласии Вашингтона провести встречу с Тегераном по Афганистану носит зондажный характер. Объективно, как полагает иранское издание Mardom salari, Иран заинтересован в выводе американских войск из Афганистана, но вряд ли Вашингтон будет вести с ним переговоры по этой теме. Другое дело попытаться повлиять через это на процессы, происходящие в Афганистане, что даже в теории представляет собой серьезное изменение американской стратегии.

И это касается не только Ирана. Недавно госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на видеоконференции, организованной изданием The Hill, заявил, что администрация Трампа нуждается в поддержке Кремля для нормализации обстановки в Афганистане. «Я ясно дал понять России, что нам также нужна их поддержка этих усилий, — говорил он, отвечая на вопрос о приписываемых Москве попытках предлагать боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. — У России большая история в Афганистане. Мы дали ясно понять нашим российским коллегам, что мы должны работать вместе, чтобы добиться более суверенного, независимого, мирного Афганистана. Мы думаем, что это в интересах России, мы думаем, что это в интересах Китая, мы знаем, что это в интересах жителей Афганистана». Интрига тут в том, намерены ли США через свою новую стратегию в отношении Афганистана, выходя на сотрудничество с Ираном и Россией, переключаться после этого на решение других проблем в урегулировании сложных отношений с Тегераном и Москвой.

U.S. Army Американский спецназ в Афганистане

Или предпринимается попытка решить любыми средствами только одну локальную афганскую проблему? И как будут вписываться в американскую стратегию и будут ли вообще иметь место переговоры США с Саудовской Аравией и ОАЭ по афганскому урегулированию? Ведь Иран с учетом географической близости и наличия общей границы с Афганистаном считает, что у него больше прав на участие в решении афганской проблемы, чем у арабских государств Персидского залива. Есть, конечно, вопросы и к такой проблеме, как фактическое международное признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отношений с официальным Кабулом. К тому же сейчас в переговоры о мире в Афганистане на различных площадках вовлечены разные страны, среди них Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Россия, Китай и США. Плюс к этому попытки Тегерана активизировать региональные и международные консультации по вопросу об установлении мира в Афганистане.

Иран преследует цель формирования региональной инициативы по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН в поддержке межафганского урегулирования. Когда-то всем придется выбираться из «афганского лабиринта», но когда и как? Вашингтон предпринял свой шаг в направлении Тегерана и Москвы. Следует ждать ответа.