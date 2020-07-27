За годы своего существования усатый водопроводчик Марио успел побывать героем игр самых разных жанров: платформеров, приключенческих экшенов, аркадных гонок, спортивных симуляторов и даже файтингов. Для тех же, кто предпочитает RPG, Nintendo уже много лет работает над франшизой Paper Mario. В проектах этой серии много диалогов, протагонист может пользоваться различным оружием и особыми способностями, а все бои проходят в пошаговом режиме.

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King Знаменитые блоки из предыдущих игр о Марио здесь служат местом для сохранения

Ролевые аспекты игр этой серии раз за разом накладываются на причудливый окружающий мир — бумажный мир. В Paper Mario персонажи выглядят как двухмерные наклейки, а все объекты на локациях похожи на аппликацию, выполненную очень старательным ребёнком. Необычная визуальная стилистика в тесной связке с уморительными шутками и увлекательной приключенческой атмосфере позволили играм этой франшизы завоевать сердца многих геймеров и стать коммерчески успешными.

Теперь в Paper Mario можно поиграть и на Nintendo Switch. По сюжету Марио и Луиджи спешат на праздник в замок принцессы Пич, но не находят ни хозяйку торжества, ни своих друзей. Как оказалось, молодой король Олли вознамерился превратить всех жителей Грибного Королевства в оригами — единственную, по его мнению, настоящую бумажную форму. А значит, Марио придётся в очередной раз закатать свои двухмерные рукава и отправиться в длительное приключение по спасению мира.

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King Знаменитые блоки из предыдущих игр о Марио здесь служат местом для сохранения

Помогать в этом непростом путешествии главному герою будет Оливия — родная сестра Олли, которая также принадлежит к «расе» оригами. В отличие от своего коварного родственника, девушка стремится к миру и гармонии во всех королевствах. На протяжении всего прохождения Оливия будет не только ближайшим другом и напарником Марио, но и гидом по миру игры. Она объясняет усатому водопроводчику, как сражаться, использовать предметы и взаимодействовать с магическими кругами — одним из нововведений Origami King.

На этих кругах Марио сможет использовать особые способности, частично превращающие его в трёхмерного персонажа. Например, самое часто применяемое заклинание под названием 1000-Folded Arms позволит герою удлинять собственные руки и дотягиваться до различных полезных предметов. К сожалению, использование этих способностей строго прописано сюжетом и применить их в боях с надоедливыми Гумбами не получится — а жаль.

К слову, боевая система также сильно преобразилась по сравнению с предыдущими частями франшизы. Теперь Марио не просто бьёт врагов в пошаговом режиме, а делает это при помощи специальной «кольцевой системы». На практике это работает так: вокруг героя образуются несколько колец, на каждом из которых стоят противники. Чтобы провести эффективную атаку и получить бонус к урону, кольца нужно перемещать до тех пор, пока враги не выстроятся в одну линию. Таким образом разработчики решили не только внести немного разнообразия в уже привычный игровой элемент, но и проверить геймеров на сообразительность и скорость реакции.

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King «Кольцевая система» в действии. Для победы нужно выстроить противников в одну линию

Конечно, в большинстве случаев нужную «комбинацию колец» получится составить за пару мгновений и все противники упадут с одного мощного удара. Но чем дальше двигаешься по сюжету, тем более сложным и менее очевидным будет способ применения этой механики. Против игрока работает и время — на поворот кольца отводится определённое количество секунд. А если слишком сильно замешкаешься, то можешь оказаться в ещё более неудобной ситуации, чем в начале сражения. Подобным образом работают и схватки с местными боссами, с одним лишь отличием — они куда интереснее и изобретательнее боёв с рядовыми врагами.

В перерывах между драками и решением головоломок, Марио и Оливия будут путешествовать по огромному бумажному миру и общаться с его обитателями. Здесь-то и начинается настоящая магия. Все локации Origami King выглядят безумно стильно и интересно — причём даже совершенно стандартные зоны вроде «магического леса» ощущаются иначе, благодаря местной визуальной стилистике. Деревья из картона, бегущие ручьи из бумажных лент и огромные чудовища из папье-маше: каждый кадр новой Paper Mario — это тест на изобретательность для дизайнеров. К слову, справились они с ним на отлично. Неудивительно, если в будущем Nintendo решит дополнительно заработать на преданных фанатах и выпустит книгу поделок по мотивам игры.

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King Несмотря на то, что мир бумажный — опасности в нём вполне реальные

Дополняет общую атмосферу «хендмейд-волшебства» и саундтрек. Он ненавязчивый, запоминающийся и, что самое главное, разнообразный. Если в начале игры Марио будет перемещаться по миру и сражаться с оригами-солдатами под лёгкие и приятные мотивы, то дальше в его приключении прозвучат и более агрессивные композиции. Например, схватки с некоторыми боссами проходят под хард-рок, — казалось бы, совершенно неуместную музыку для игр про Марио. Однако в Origami King она отлично вписывается в ситуации и добавляет динамики. И почему в предыдущих проектах нельзя было крушить врагов молотом под гитарные риффы?

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King В игре полно уморительных моментов. Например, неожиданный музыкальный номер от старого пня

Отдельный вид удовольствия в новой Paper Mario — это общение с персонажами. Без преувеличения можно сказать, что Origami King станет одной из самых смешных игр этого года и совершенно точно самой смешной игрой по Марио вообще. Реплики местных NPC уморительны, а многие диалоги целиком состоят из очень острых и актуальных шуток. Дополнительно общий градус веселья поднимает и борьба с четвёртой стеной. Все персонажи Origami King прекрасно осознают, что они всего лишь фигурки из бумаги, и не забывают напоминать об этом игроку.

Главным источником острот здесь, как и в предыдущих проектах серии, стали Тоады. Этих забавных грибных человечков вновь придётся искать на протяжении всего прохождения, а за успех в поисках они наградят внимательного геймера очередной уморительной репризой. Причём, несмотря на их огромное количество (больше сотни), каждый встреченный Тоад будет обладать собственным характером и индивидуальными чертами. Мне, например, особенно запомнились Тоад, считающий себя собакой, и Тоад, мечтающий о славе Луиджи.

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King Тоад — самый часто-встречающийся тип персонажа в Origami King

К сожалению, несмотря на очень приятное первое впечатление, у игры предостаточно минусов. Причём отторжение в основном вызывают именно те аспекты, которые привлекали в начале прохождения — например, Оливия. Приятная героиня, помогающая развитию сюжета, начинает невероятно раздражать уже к середине игры из-за постоянных подсказок и всплывающих окошек с совершенно очевидными замечаниями. Быстро пропустить их не получается, а значит, приходится раз за разом тратить время на восклицания вроде: «Марио, смотри, там дорога!». И это в локации, где дорога в принципе одна.

То же самое и с боями. Если в начале «кольцевая система» вносит разнообразие в сражения, то ближе к концу она просто утомляет. Стоит отметить, что полное прохождение Origami King занимает около 25 часов реального времени. На какой из них вам надоест бездумно выстраивать врагов в линию? При этом игра регулярно навязывает бестолковые бои, поэтому мне часто приходилось использовать тактику «беги и не оглядывайся». Лишь бы в очередной раз не оказываться в мини-игре с кольцами.

Скриншот из игры Paper Mario: Origami King Помимо обычных врагов, в Origami King встречаются и противники-гиганты. Как правило, они состоят из папье-маше

Но, пожалуй, самым главным разочарованием (как и во многих играх Nintendo) здесь является отсутствие русского языка. Этот недочёт можно было бы простить, будь игра короче или будь в ней меньше диалогов. Но нет — в Origami King сотни (если не тысячи) строчек текста, которые действительно интересно и смешно читать. А если проходить игру без учёта всевозможных острот от Тоадов, то она теряет львиную долю своего очарования. Таким образом, к покупке её можно порекомендовать только тем геймерам, которые смогут понять местные каламбуры или не побрезгуют воспользоваться словарём.

Подобный подход, конечно, невероятно расстраивает. Стоит отметить, что за довольно примитивное (хоть и очень обаятельное) приключение придётся отдать 4,5 тыс. рублей (дешевле на картриджах) — а это уже цена полноценного ААА-проекта с полной локализацией. Политика Nintendo в этом вопросе вполне понятна. Игра действительно получилась большой, интересной и очень смешной: красотами бумажного мира хочется наслаждаться, а несколько саундтреков я уже успел добавить в свой плейлист. Но уж слишком высокий порог вхождения для такой, казалось бы, доброй и простой игры.