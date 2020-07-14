ИА REGNUM Евгений Юрьевич, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением от книги«Советско-германский договор о ненападении и его обличители: что произошло в августе 1939 года и происходит вокруг этого договора сегодня», которая вышла в ИА REGNUM.

Обложка книги «Советско-германский договор о ненападении и его обличители: что произошло в августе 1939 года и происходит вокруг этого договора сегодня»

Я знаю позицию авторов. Поэтому я считаю, что выход этой книги — совершенно выдающееся событие, так как те, кто принимал участие в работе над ней, — это уважаемые, авторитетные историки, которые со знанием дела написали свои статьи и со всех сторон обрисовали ситуацию в международной политике в предвоенный период.

Естественно, были расставлены новые акценты, которые были связаны с деятельностью подстрекателей, которые не только пытались направить Гитлера против СССР, но и сыграли ключевую роль во взращивании Гитлера. Достаточно вспомнить, что еще в 1935 году британский премьер-министр Стэнли Болдуин инициировал подписание нацистской Германией Англо-германского морского соглашения, которое официально позволяло Германии развивать военно-морские силы. Это тот самый премьер-министр, который в период своего первого премьерства инициировал разрыв дипломатических отношений с СССР под предлогом известной фальшивки «Письмо Зиновьева». Уже тогда, в конце 20-х годов, возникла угроза новой мировой войны, о чем говорил Сталин на XV съезде ВКП (б). Тогда угрозу удалось снять подписанием Парижского пакта 1928 года. Но это не исключает той данности, что британцы были главными интересантами войны между Германией и СССР, и в данном контексте их не интересовало, какая это будет Германия, Веймарская или гитлеровская.

ИА REGNUM Как вы считаете, эта книга вышла своевременно?

Те оценки, которые дают авторы этой книги, — вполне обоснованы, и, естественно, она вышла своевременно. Со времен перестройки нам всё время пытались представить дело таким образом, что советско-германский Договор о ненападении стал фактически прологом ко Второй мировой войне, что якобы Германия и СССР несут равную ответственность за ее развязывание. Причем, я замечу, мы упрекаем наших европейских и американских партнеров в том, что они искажают историю войны. Но начали этот процесс мы. Мы открыли эти «окна Овертона». И это сыграло с нами самую злую шутку, так как именно это обстоятельство стало идеологическим инструментом для разрушения СССР. Искажая смысл этого Договора, на СССР пытались переложить всю ответственность за развязывание войны. Но в качестве контраргумента достаточно привести известный факт, что план войны против Польши разрабатывался еще в апреле — июне 1939 года, до появления пакта Молотова — Риббентропа, который был заключен 23 августа 1939-го.

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп

ИА REGNUM Что нас ждет в будущем в плане официального взгляда на историю, а значит, и в идеологии? Как она будет развиваться?

Она будет носить фрагментарный характер, так как надо признать, что сейчас государственной идеологией остается антисоветизм.

ИА REGNUM И его же придется совмещать с укреплением государства?

Непонятно, как это решать. Наши идеологи загнали себя в ловушку. Мы были убеждены, что Запад противостоит нам чисто потому, что у нас противоположные общественные системы, и как только мы свою систему поменяем, то встроимся в их ценности и приоритеты, мы станем такими же, как они, полноправными участниками международного сообщества. Но практика показала, что идеологическая направленность России для наших оппонентов далеко не главное, их волнует сама Россия, ее территориальные просторы, военные мощь и претензии на отстаивание национальных интересов. Плюс, конечно, ресурсы. Потому что в условиях все большего ограничения и истощения ресурсов Россия является лакомым куском для мировых корпораций. Всё это и определяет политику Запада в отношении России.

ИА REGNUM Как думаете, нам придется уходить от прежних идеологических форм, как минимум чтобы укрепить моральное обоснование для самостоятельного развития страны?

Конечно. В прежней либеральной парадигме всеобщей открытости и движения в сторону западных ценностей и демократических стандартов нам придется превратиться в сырьевую полуколонию промышленно развитых стран. Но так как нынешнее руководство страны этого категорически не хочет, ему придется что-то решать. Обращение к царско-имперским идеологемам не работает, уповать на то что, если мы поднимем на знамя все ценности имперской России и сможет ими защититься, — это иллюзия, при всем внешнем лоске царской России. Неслучайно Сталин в «Кратком курсе истории ВКП (б)» писал, что Октябрь 1917 года спас Россию от превращения в полуколонию западных держав.

МАММ. МДФ Иосиф Сталин и Георгий Жуков на трибуне Мавзолея. Парад Победы 24 июня 1945 года

ИА REGNUM Придется повторить маневр большевиков на новом уровне?

Да.